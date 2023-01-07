Красавица, оказавшаяся ещё и умницей и предвосхитившая своё время

Считается, что женщине дано быть либо красивой, либо (что редко) умной.
И все умницы внешне обычно серые мыши, не заслуживающие внимания. Но бывают исключения, и Хедвиг Ева Мария Кислер блестяще это доказала. Плодами её ума мир пользуется по сей день. И, кажется, что так было всегда.
Военное время, изобретение засекречено. И пройдут десятилетия, прежде чем мир узнает, что эта женщина с обольстительной улыбкой и чарующим взглядом оказалась наделена ещё и талантами в области физики.
Хеди появилась на свет в 1914 году в семье венского банкира. Мать – актриса оставила сцену и посвятила себя развитию дочери, открывая ей мир прекрасного и при воспитании акцентируя внимание на возможность свободного выбора.
При этом девочка была типичной папиной любимицей. Отец, несмотря на занятость, проводил с Хеди любую свободную минуту, рассказывая девочке сказки о финансовых операциях. Хедвиг росла любознательной и умненькой. Вместе с родителями активно путешествовала, познавала мир, жадно впитывая его красоту. В детстве побывала в большинстве европейских столиц.
Природа наделила девушку поразительной – какой-то неземной внешностью: фарфоровая кожа, густые волнистые волосы, бездонный взгляд, роскошная фигура.
Девушка легко поступила в школу актёрского мастерства Макса Рейхардта на курс Алексея Грановского. Тот, впечатлённый внешностью 17-летней студентки, дал ей первую роль в картине «Чемоданы господина О.Ф.». Кино ещё было чёрно-белым и немым, но это стало началом успеха.
Но всё же Хеди, по сути, была молодой неискушённой дебютанткой. Что стало причиной неприятного витка в карьере. В 1932 году актрису пригласили на роль в картине «Экстаз». Режиссёр скрыл, что будут планы с обнажённой натурой, которые станут частью фильма.
Картина всё же вышла и произвела в обществе настоящий скандал. Кислер попыталась выкупить пикантный фильм до выхода, но банально не хватило средств (у отца к тому времени начались проблемы). И весь мир увидел обнажённую актрису на экране. Родители, чтобы хоть как-то замять скандал, спешно выдали дочь замуж.
Фридрих Мандль был старше более чем на 10 лет. И семейная жизнь его интересовала мало: мужчине требовалась красивая картинка, окантовка для его политической карьеры. Точно неизвестно, но поговаривали, что Фридрих не только запретил жене участвовать в съёмках, но и практически запер её в четырёх стенах и даже поднимал руку.
Вытерпев несколько лет такой несчастливой жизни, женщина сбежала: переоделась в костюм прислуги и тайком села на корабль «Нормандия», шедший в Нью-Йорк. Разъярённый супруг подключил все свои связи, но так и не смог отыскать беглянку.
Впрочем, большой мир не встретил актрису, выпавшую из обоймы, да ещё и с подмоченной репутацией, с распростёртыми. Для того чтобы пробиться в Голливуде, ей даже пришлось сменить имя. Ламарр было выбрано не просто так: это и дань уважения актрисе немого кино Барбаре Ла Марр, и отсылка к французскому la mer – «море». Ведь океанские глубины разлучили Хеди с родиной Австрией.
Но упорство и талант дали свои плоды. При этом Хеди умудрялась не только успешно сниматься, но и посвящать время науке. В 1940 году женщина познакомилась с музыкантом Джорджем Антейлом. Но музыкантом он был не совсем обычным – авангардным и использовал в качестве инструментов электрозвонки, пропеллеры и другие подобные подручные средства. Которые нужно было синхронизировать друг с другом. Хеди помогла решить проблему. И попутно создала принципиально новую систему связи, которая предполагала задействование скачкообразной перестройки частоты радиоволн: и передатчик, и приемник одновременно перескакивали на новые частоты.
Впоследствии изобретение получило название «принцип скачкообразной перестройки частот или частотное сканирование», было запатентовано и засекречено. И легло в основу военной системы спутниковой связи, а также большого числа беспроводных технологий передачи сигналов, в том числе Bluetooth, GPS и Wi-Fi.
Помимо этого на счету Хеди проект уникального самолётного крыла, созданного на базе совмещения крыла птицы и плавника рыбы. И множество мелочей типа дозатора для горчицы, светящегося собачьего ошейника, шипучих сладких таблеток и не только.
Денег и славы на своём изобретении женщина не заработала. К тому моменту, когда сняли гриф «секретно» и начали повсеместно использовать технологию, истекло действие патента. А широкую общественность достижения в науке не интересовали: публика хотела видеть в ней гламурную роковую красотку, но никак не талантливую изобретательницу.
Но Хеди не слишком переживала: строила личную жизнь, родила детей. Только незадолго до смерти её научные достижения признали, вручили премию «Пионер». На что она отреагировала иронично: «Надо же, я внезапно оказалась умной».
Женщина ушла из жизни в 2000 году в возрасте 85 лет. И в наши дни о ней значительно чаще вспоминают именно как о «маме Интернета», нежели как о красивой актрисе. Ведь таких много, а действительно талантливых учёных, сумевших опередить своё время, да ещё и сделать это между делом, единицы.
Источник:
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Как и ожидалось - хрень, высосанная из пальца.
Кроме порнофильмов за ней ничего не числится....
про техническую сторону сей статьи...без мата никак.