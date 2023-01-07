Красавица, оказавшаяся ещё и умницей и предвосхитившая своё время

Природа наделила девушку поразительной – какой-то неземной внешностью: фарфоровая кожа, густые волнистые волосы, бездонный взгляд, роскошная фигура.

Девушка легко поступила в школу актёрского мастерства Макса Рейхардта на курс Алексея Грановского. Тот, впечатлённый внешностью 17-летней студентки, дал ей первую роль в картине «Чемоданы господина О.Ф.». Кино ещё было чёрно-белым и немым, но это стало началом успеха.

Но всё же Хеди, по сути, была молодой неискушённой дебютанткой. Что стало причиной неприятного витка в карьере. В 1932 году актрису пригласили на роль в картине «Экстаз». Режиссёр скрыл, что будут планы с обнажённой натурой, которые станут частью фильма.

Картина всё же вышла и произвела в обществе настоящий скандал. Кислер попыталась выкупить пикантный фильм до выхода, но банально не хватило средств (у отца к тому времени начались проблемы). И весь мир увидел обнажённую актрису на экране. Родители, чтобы хоть как-то замять скандал, спешно выдали дочь замуж.