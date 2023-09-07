Невольный прорицатель Пауль Динах

После этого следы учителя теряются. Вероятно, он так и не вернулся на родину, умер по дороге. А Папахацис, опираясь на данные дневника, написал книгу «Долина Роз». Он неоднократно предпринимал попытки отыскать учителя, но все они оказались безрезультатными. Вероятно, данные всё же были фальшивыми.

Во время войны оригинал дневника у грека изъяли. Был уничтожен и практически весь тираж книги. Видимо, кто-то был заинтересован, чтобы содержимое записок не стало достоянием общественности. Но несколько экземпляров всё же осталось, и один из них всплыл уже в наши дни.

Динах писал, что во время комы очнулся в теле другого человека из будущего. Окружающие поняли, что рядом с ними не прежний Андреас. И всё время пребывания в мире будущего его сопровождал мужчина по имени Стефан, помогавший ему ориентироваться в новых для себя условиях.