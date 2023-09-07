Невольный прорицатель Пауль Динах

Предсказателей всех мастей за время существования цивилизации было немало. В основном к ним относятся легко, ведь ни доказать, ни опровергнуть пророчества в части будущего, часто размытые, не представляется возможным до наступления этого самого будущего.
А вот с этим человеком, которого можно назвать вынужденным провидцем, не всё так однозначно. Обычный преподаватель из Вены Пауль Амадеус Динах написал дневник о переселении в тело Андреаса Нортэма, который жил аж в 3906 году.
Мужчина заболел энцефалитом. Но не умер, а впал в летаргический сон, который продлился целый год. Его восстановление было сродни чуду. Лечащий врач рекомендовал сменить климат на более мягкий, и Пауль перебрался в Афины, где преподавал в университете немецкий.
В 1924 году мужчина решил вернуться домой. И передал своему лучшему студенту Георгиосу Папахацису рукопись. Дескать, тренируйся с переводом, из тебя выйдет толк. Записи оказались сборником предсказаний.
После этого следы учителя теряются. Вероятно, он так и не вернулся на родину, умер по дороге. А Папахацис, опираясь на данные дневника, написал книгу «Долина Роз». Он неоднократно предпринимал попытки отыскать учителя, но все они оказались безрезультатными. Вероятно, данные всё же были фальшивыми.
Во время войны оригинал дневника у грека изъяли. Был уничтожен и практически весь тираж книги. Видимо, кто-то был заинтересован, чтобы содержимое записок не стало достоянием общественности. Но несколько экземпляров всё же осталось, и один из них всплыл уже в наши дни.
Динах писал, что во время комы очнулся в теле другого человека из будущего. Окружающие поняли, что рядом с ними не прежний Андреас. И всё время пребывания в мире будущего его сопровождал мужчина по имени Стефан, помогавший ему ориентироваться в новых для себя условиях.
Естественно, после выхода из комы Динах не спешил делиться своими снами-воспоминаниями с окружающими. Его просто высмеяли бы или даже объявили сумасшедшим. Поэтому мужчина составил этот дневник, несколько версий которого есть в Сети.
Что касается конкретных предсказаний, то к 2025 году Динах обещал отмену частной собственности на природные ресурсы, а к 2030 – освоение людьми особой духовной энергии. Которая позволит обмениваться мыслями на расстоянии. К 2050 году сойдёт на нет использование природных ископаемых. Им на смену придёт постоянно возобновляемая пространственная энергия.
Предсказатель «анонсировал» и строительство подземных городов, которые помогут решить проблему перенаселения, а также исчезновение политики как явления к XIII веку путём создания уникального совета правления из учёных и эрудитов.
Кем в действительности был Динах? Вопрос риторический. Обычным человеком с богатой фантазией. Психически нестабильным. Или просто начинающим литератором, который знал о скором конце, но хотел, чтобы его творение всё же увидело свет.
Но нельзя исключать и тот факт, что этот человек действительно столкнулся с каким-то доселе неизвестным опытом, тем более что некоторые пророчества о фактах, которые были неизвестны в 20-х, но стали реальностью в нашем веке, действительно сбылись.
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