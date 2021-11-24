Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества

Почти 25 лет назад в научно-техническом журнале Wired опубликовали статью о том, какие угрозы могут помешать человечеству спустя четверть века. Большинство прогнозов оказались правдой. Рассказываем, какие.
В целом, журнал представлял собой в тот момент больше научную публицистику. Там как раз и вышел интересный нам материал – о том, как изменится мир под влиянием на тот момент стремительно меняющегося технологического мира. Сам материал называется The Long Boom, и в нем журналисты строят предположения о том, каким будет мир в 2022 году.
При этом не стоит думать, что прогноз получился пессимистичным. Напротив, журналисты склонялись как раз к тому, что глобализация продолжит широкими шагами идти по планете, и в конечном счете продолжится рост мировой экономики за счет развития технологий.
Сбылось, конечно, далеко не все, но общие направления понятны: мир будет все более технологически продвинутым, люди будут связаны по всей планете с помощью коммуникаций, а открытость станет обязательным условием для доверия: и между обществом и человеком, и между простыми людьми.
«Вскоре мы можем увидеть случайное совпадение: Азия продолжает свой удивительный экономический бум. Америка ускоряет развитие своей высокотехнологичной экономики. Европа реинтегрируется и восстанавливается после своего хронического экономического спада. Россия прорывается в своем переходе к капитализму. И весь остальной мир в конечном счете следует примеру крупных держав», - пишут авторы материала.
И действительно, сейчас страны, по большей части, следуют устоям капитализма. В Азии продолжается бум, США, хоть в последнее время и замедлили рост, за последние 25 лет все же укрепили экономику, а Европа наращивает мощь.
В конечном счете, авторы статьи пришли к выводу, что длительный бум, позволяющий в наше время построить неплохое общество, составили 10 вещей, которые в реальности могут помешать этому «дивному новому миру»:
1. Противостояние между Китаем и США усилится, и перерастет в новую Холодную войну, на грани реальной – это практически правда. В настоящее время наиболее серьезное противостояние между сверхдержавами проходит как раз между США и КНР. Причина, по большей части, в деньгах: Китай стремится зарабатывать больше, а США не хочет терять первенство.
Ко всему прочему, в настоящий момент Китай продолжает гнуть свою линию, и, по мнению Вашингтона, демократической страной не является: на тот же «демократический саммит» КНР не пригласили.
Противостояние подпитывается еще и коммунистическим строем Китая, в котором не очень принята толерантность как таковая: по некоторым данным, уйгуры находятся в «перевоспитательных» колониях, в Китае периодически пропадают видные деятели, высказывающиеся против власти, а за западные ценности там топить не сильно-то и хотят. Зато живут – и живут хорошо. Даже если судить по тем же видео о жизни простого населения из Поднебесной.
2. Новые технологии оборачиваются провалом. Они просто не приносят ожидаемого повышения производительности или значительного экономического роста – не совсем так. Новые технологии появляются и внедряются почти ежегодно, и позволяют двигать науку и технику вперед. Яркий пример из последних лет – технология VR, способная помогать не только в развлечениях, но и в тренировках узкоспециализированных специалистов.
Есть и другие примеры: беспилотные авто так или иначе в скором времени захватят дороги, а в медицине достижений – и вовсе не счесть. И все это безусловно двигает экономику.
3. Россия трансформируется в клептократическое государство, управляемое мафией, либо вернется к псевдокоммунистическому национализму, угрожающему Европе.
Очень сложный вопрос политики, на который каждый может ответить для себя сам. Однако по факту есть склонность полагать, что наша страна все же ближе к первому варианту, чем ко второму. В целом, прогноз сбылся.
4. Процесс интеграции в Европе застопорится. Восточная и Западная Европа не смогут воссоединиться, развалится даже Европейский союз – нет, не сбылось (возможно, только пока).
На протяжении многих лет мы видим, что постепенно страны Европы сталкиваются с новыми конфликтами внутри союза, и даже есть яркие примеры выхода из ЕС из-за бурных противоречий – Великобритании. Кроме того, этот прецедент породил в некоторых странах дискуссии о том, нужно ли вообще членство в ЕС.
В последнее время мы видели несогласие ряда восточноевропейских стран с общеевропейскими ценностями: Венгрия, Польша, Болгария и так далее. К чему это приведет в дальнейшем – нужно смотреть и анализировать.
5. Огромный экологический кризис породит глобальное изменения климата — оно, помимо прочих причин, нарушит продуктовые поставки. Это вызовет повсеместный рост цен и периодические голодные сезоны – нет, не сбылось.
Экологический кризис существует, и это факт. Но говорить о том, что мы находимся на грани голодной смерти несколько неверно. Да, бывают неурожайные годы, когда резко в стоимости взлетают продукты, и яркий пример тому, например, дефицит гречки.
6. Большой рост преступности и терроризма напугают мир. Люди в постоянном страхе того, что их могут взорвать или порезать на улице, не будут в состоянии развиваться и открываться другим – да, сбылось.
Об угрозе терроризма говорится повсеместно. Особенно ярко он проявил себя в США, где каждый день происходит по несколько перестрелок или теракт, как, например, недавно в Висконсине – человек захотел отомстить за решение суда, и протаранил толпу на своей машине.
Россию тоже захлестнула волна терактов. Особенно – в учебных заведениях. Говорить о тех страшных событиях мы не будем, вы и так прекрасно о них осведомлены.
7. Постоянно растущие темпы загрязнения окружающей среды приведут к резкому увеличению онкологических заболеваний, что застанет врасплох неподготовленную систему здравоохранения – да, это так.
Но причиной стали не только выбросы в атмосферу, но и усугубление вредных привычек. Яркий пример – рост рака легких в России только за 10 лет с 2004 по 2014 год. Так, в 2004 году на 100 тыс населения приходился 77,1 случай рака, а уже в 2014 году – 90,6. Медицина, правда, пока справляется.
8. Цены на ресурсы вырастут до потолка. Потрясения на Ближнем Востоке нарушат поставки топлива, а использование альтернативных источников энергии не получится полноценно реализовать.
Очень показательный пример того, как меняется экономика со временем. Цены на ресурсы за последние годы серьезно выросли, и причиной тому становятся и потрясения на Ближнем Востоке (Ливия, Сирия, Ливан), и тот факт, что нефть и газ – ресурсы исчерпаемые. Чем их меньше в недрах земли, тем они дороже.
9. Неконтролируемая чума — современная испанка или её аналог — может вспыхнуть как пожар и унести жизни до 200 миллионов человек – почти.
Сами знаете, о какой болезни хочется напомнить. Правда, авторы статьи сильно перегнули со смертностью. Пока что коронавирус унес жизни только 5 млн человек.
10. Социальное и культурное публичное осуждение намертво остановит прогресс. Чтобы двигаться вперёд, людям придётся принимать решения — на это окажутся готовы не все – да, это так.
Вспомнить хотя бы культуру отмены, захватившую вообще все. Многострадальных Джоан Роулинг, Дэйва Шапелла, Кевина Спейси и многих других.
«Вот формула успеха в грядущую эпоху: открытость – хорошо. Закрытость – плохо. Применяйте его к технологическим стандартам, к бизнес-стратегиям, к философии жизни. Это выигрышная концепция для отдельных людей, для наций, для мирового сообщества в предстоящие годы».
Авторы указывают, что мир будущего, в котором живем мы, хорош. Возможно, в скором времени появятся новые удивительные предсказания, которые повлияют на нашу жизнь еще через 25 лет. Хотели бы увидеть новый мир?
Источник:
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Ключевой игрок евроинтеграции - Великобритания вышла из ЕС. Разве это не распад.
Пока что коронавирус унес жизни только 5 млн человек.
Ещё не вечер, мутирует и всем будет писетц...
А яправильно понял, что у вас бельгийцы как у нас таджики?