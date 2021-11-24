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Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества

Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества (14 фото)

Автор:
24 ноября 2021 21:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Прошлое   Россия   будущее   наука   нефть   пророчества   сша   техника   
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Почти 25 лет назад в научно-техническом журнале Wired опубликовали статью о том, какие угрозы могут помешать человечеству спустя четверть века. Большинство прогнозов оказались правдой. Рассказываем, какие.

В целом, журнал представлял собой в тот момент больше научную публицистику. Там как раз и вышел интересный нам материал – о том, как изменится мир под влиянием на тот момент стремительно меняющегося технологического мира. Сам материал называется The Long Boom, и в нем журналисты строят предположения о том, каким будет мир в 2022 году.

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При этом не стоит думать, что прогноз получился пессимистичным. Напротив, журналисты склонялись как раз к тому, что глобализация продолжит широкими шагами идти по планете, и в конечном счете продолжится рост мировой экономики за счет развития технологий.

Сбылось, конечно, далеко не все, но общие направления понятны: мир будет все более технологически продвинутым, люди будут связаны по всей планете с помощью коммуникаций, а открытость станет обязательным условием для доверия: и между обществом и человеком, и между простыми людьми.


«Вскоре мы можем увидеть случайное совпадение: Азия продолжает свой удивительный экономический бум. Америка ускоряет развитие своей высокотехнологичной экономики. Европа реинтегрируется и восстанавливается после своего хронического экономического спада. Россия прорывается в своем переходе к капитализму. И весь остальной мир в конечном счете следует примеру крупных держав», - пишут авторы материала.

И действительно, сейчас страны, по большей части, следуют устоям капитализма. В Азии продолжается бум, США, хоть в последнее время и замедлили рост, за последние 25 лет все же укрепили экономику, а Европа наращивает мощь.

В конечном счете, авторы статьи пришли к выводу, что длительный бум, позволяющий в наше время построить неплохое общество, составили 10 вещей, которые в реальности могут помешать этому «дивному новому миру»:

1.      Противостояние между Китаем и США усилится, и перерастет в новую Холодную войну, на грани реальной – это практически правда. В настоящее время наиболее серьезное противостояние между сверхдержавами проходит как раз между США и КНР. Причина, по большей части, в деньгах: Китай стремится зарабатывать больше, а США не хочет терять первенство.

Ко всему прочему, в настоящий момент Китай продолжает гнуть свою линию, и, по мнению Вашингтона, демократической страной не является: на тот же «демократический саммит» КНР не пригласили.

Противостояние подпитывается еще и коммунистическим строем Китая, в котором не очень принята толерантность как таковая: по некоторым данным, уйгуры находятся в «перевоспитательных» колониях, в Китае периодически пропадают видные деятели, высказывающиеся против власти, а за западные ценности там топить не сильно-то и хотят. Зато живут – и живут хорошо. Даже если судить по тем же видео о жизни простого населения из Поднебесной.

2.      Новые технологии оборачиваются провалом. Они просто не приносят ожидаемого повышения производительности или значительного экономического роста – не совсем так. Новые технологии появляются и внедряются почти ежегодно, и позволяют двигать науку и технику вперед. Яркий пример из последних лет – технология VR, способная помогать не только в развлечениях, но и в тренировках узкоспециализированных специалистов.

Есть и другие примеры: беспилотные авто так или иначе в скором времени захватят дороги, а в медицине достижений – и вовсе не счесть. И все это безусловно двигает экономику.

3.      Россия трансформируется в клептократическое государство, управляемое мафией, либо вернется к псевдокоммунистическому национализму, угрожающему Европе.

Очень сложный вопрос политики, на который каждый может ответить для себя сам. Однако по факту есть склонность полагать, что наша страна все же ближе к первому варианту, чем ко второму. В целом, прогноз сбылся.

4.      Процесс интеграции в Европе застопорится. Восточная и Западная Европа не смогут воссоединиться, развалится даже Европейский союз – нет, не сбылось (возможно, только пока).

На протяжении многих лет мы видим, что постепенно страны Европы сталкиваются с новыми конфликтами внутри союза, и даже есть яркие примеры выхода из ЕС из-за бурных противоречий – Великобритании. Кроме того, этот прецедент породил в некоторых странах дискуссии о том, нужно ли вообще членство в ЕС.

В последнее время мы видели несогласие ряда восточноевропейских стран с общеевропейскими ценностями: Венгрия, Польша, Болгария и так далее. К чему это приведет в дальнейшем – нужно смотреть и анализировать.

5.      Огромный экологический кризис породит глобальное изменения климата — оно, помимо прочих причин, нарушит продуктовые поставки. Это вызовет повсеместный рост цен и периодические голодные сезоны – нет, не сбылось.

Экологический кризис существует, и это факт. Но говорить о том, что мы находимся на грани голодной смерти несколько неверно. Да, бывают неурожайные годы, когда резко в стоимости взлетают продукты, и яркий пример тому, например, дефицит гречки.

6.      Большой рост преступности и терроризма напугают мир. Люди в постоянном страхе того, что их могут взорвать или порезать на улице, не будут в состоянии развиваться и открываться другим – да, сбылось.

Об угрозе терроризма говорится повсеместно. Особенно ярко он проявил себя в США, где каждый день происходит по несколько перестрелок или теракт, как, например, недавно в Висконсине – человек захотел отомстить за решение суда, и протаранил толпу на своей машине.

Россию тоже захлестнула волна терактов. Особенно – в учебных заведениях. Говорить о тех страшных событиях мы не будем, вы и так прекрасно о них осведомлены.

7.      Постоянно растущие темпы загрязнения окружающей среды приведут к резкому увеличению онкологических заболеваний, что застанет врасплох неподготовленную систему здравоохранения – да, это так.

Но причиной стали не только выбросы в атмосферу, но и усугубление вредных привычек. Яркий пример – рост рака легких в России только за 10 лет с 2004 по 2014 год. Так, в 2004 году на 100 тыс населения приходился 77,1 случай рака, а уже в 2014 году – 90,6. Медицина, правда, пока справляется.

8.      Цены на ресурсы вырастут до потолка. Потрясения на Ближнем Востоке нарушат поставки топлива, а использование альтернативных источников энергии не получится полноценно реализовать.

Очень показательный пример того, как меняется экономика со временем. Цены на ресурсы за последние годы серьезно выросли, и причиной тому становятся и потрясения на Ближнем Востоке (Ливия, Сирия, Ливан), и тот факт, что нефть и газ – ресурсы исчерпаемые. Чем их меньше в недрах земли, тем они дороже.

9.      Неконтролируемая чума — современная испанка или её аналог — может вспыхнуть как пожар и унести жизни до 200 миллионов человек – почти.

Сами знаете, о какой болезни хочется напомнить. Правда, авторы статьи сильно перегнули со смертностью. Пока что коронавирус унес жизни только 5 млн человек.

10.   Социальное и культурное публичное осуждение намертво остановит прогресс. Чтобы двигаться вперёд, людям придётся принимать решения — на это окажутся готовы не все – да, это так.

Вспомнить хотя бы культуру отмены, захватившую вообще все. Многострадальных Джоан Роулинг, Дэйва Шапелла, Кевина Спейси и многих других.

«Вот формула успеха в грядущую эпоху: открытость – хорошо. Закрытость – плохо. Применяйте его к технологическим стандартам, к бизнес-стратегиям, к философии жизни. Это выигрышная концепция для отдельных людей, для наций, для мирового сообщества в предстоящие годы».

Авторы указывают, что мир будущего, в котором живем мы, хорош. Возможно, в скором времени появятся новые удивительные предсказания, которые повлияют на нашу жизнь еще через 25 лет. Хотели бы увидеть новый мир?

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Метки: Прошлое   Россия   будущее   наука   нефть   пророчества   сша   техника   
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3k
Горожанин Час назад
"...развалится даже Европейский союз – нет, не сбылось..."

Ключевой игрок евроинтеграции - Великобритания вышла из ЕС. Разве это не распад.
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11k
Taximaxi 38 минут назад
Правление мафии -это госдеп и американский конгресс ,которые берут откровенные взятки в виде лобби.
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14
Raingold Fischer Час назад
Неконтролируемая чума современная испанка или её аналог может вспыхнуть как пожар и унести жизни до 200 миллионов человек – почти.
Пока что коронавирус унес жизни только 5 млн человек.

Ещё не вечер, мутирует и всем будет писетц...
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227
Шурман 2 часа назад
По поводу магазинов хрен его знает , да при первой волне все скупали как сумасшедшие , консервы , вода , алкоголь , цены оставались на том же уровне , на второй волне уже утихли , сейчас все как обычно , покупают то что нужно . Пустые полки это из Англии и вызван он был не короной а выходом из ЕС , они сами запретили работать всем кто не из Англии , пускай пожинают плоды и нехватка водителей так и продолжается и не только в Англии , простой водила уже спокойно по 4000 евро поднимает с уплатой всех налогов . Был такой момент у меня разводной ключик поломался , сам даже не знаю как это Фалконовский дорогой ключик , поехал а мне говорят у нас только по записям , я им говорю ребят на кухне воды нет и тд ну продайте , ладно ваш номер предпринимателя , дал , вынесли ключик через 10 минут и счет потом на дом прислали .
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227
Шурман Владимир Час назад
Я особо не заметил , обычно у меня свой набор , рыбу не покупаю , крабов так же , да и креветками не обделен . Вино редко кто пьет , я обычно беру самое дешевое для готовки , оно как стоило 3 евро бутылка так и осталось . Проблема другая , Бельгийцы сами загнули цену большую а за часть этих денег могут и рабочие из других стран работать . То же строительство , в нем не осталось бельгийцев , да есть скажем там черепица , порты и что то с этим связанное , цены на топливо поднялись уже к 2м евро за литр , цены за электрику и газ поднялись на 60 процентов .
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227
Шурман Владимир Час назад
Да только мы для них Таджики а не они , вот только среди Бельгийцев все больше кто сидит на соц помощи , работать не хотят
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