Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества

В конечном счете, авторы статьи пришли к выводу, что длительный бум, позволяющий в наше время построить неплохое общество, составили 10 вещей, которые в реальности могут помешать этому «дивному новому миру»:

1. Противостояние между Китаем и США усилится, и перерастет в новую Холодную войну, на грани реальной – это практически правда. В настоящее время наиболее серьезное противостояние между сверхдержавами проходит как раз между США и КНР. Причина, по большей части, в деньгах: Китай стремится зарабатывать больше, а США не хочет терять первенство.

Ко всему прочему, в настоящий момент Китай продолжает гнуть свою линию, и, по мнению Вашингтона, демократической страной не является: на тот же «демократический саммит» КНР не пригласили.

Противостояние подпитывается еще и коммунистическим строем Китая, в котором не очень принята толерантность как таковая: по некоторым данным, уйгуры находятся в «перевоспитательных» колониях, в Китае периодически пропадают видные деятели, высказывающиеся против власти, а за западные ценности там топить не сильно-то и хотят. Зато живут – и живут хорошо. Даже если судить по тем же видео о жизни простого населения из Поднебесной.