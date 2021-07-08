С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях

2022
6
1
Рассказы пользователей Reddit про плохих соседей или, как написал один из наших читателей, "опять пиндосские сказки".
- Мои соседи в какой-то момент передумали выбрасывать мусор в мусорные баки, а стали выставлять мешки рядом с контейнерами. Для енотов это большая удача, возможность устроить себе пир на весь мир.
Так однажды утром все соседские лужайки были усеяны объедками. Что не растащили скунсы и еноты, то развеял по дворам ветер. Мы вежливо попросили соседа, не способного нормально выбросить мусор, выкидывать мешки в баки. Он послал нас куда подальше. Так начались в нашем районе Мусорные войны.
Каждое утро мы и другие жители квартала собирали со своих газонов огрызки, объедки, тухлятину и прочие “дары” из соседской мусорки и возвращали всё это тому идиоту. Он собирал возвращённый мусор и раскидывал его по соседям. Причём делал это изобретательно. Вешал банановую кожуру на кусты, засовывал пакетики с остатками шаурмы в почтовые ящики, вываливал обёртки от шоколадок на половики. Наша улица приобрела трущобный вид. Мы обзвонили все инстанции, чтобы как-то совладать с ужасным соседом. Но он так просто не желал сдаваться.
Восемь месяцев длились наши распри. Какое же было счастье, когда сосед вместе с женой (она оказалась на удивление адекватной) съехал. С тех пор, когда ветер случайно занесёт ко мне во двор пакетик или крышечку от йогурта, у меня начинаются флэшбэки Мусорной войны.
Так однажды утром все соседские лужайки были усеяны объедками. Что не растащили скунсы и еноты, то развеял по дворам ветер. Мы вежливо попросили соседа, не способного нормально выбросить мусор, выкидывать мешки в баки. Он послал нас куда подальше. Так начались в нашем районе Мусорные войны.
Каждое утро мы и другие жители квартала собирали со своих газонов огрызки, объедки, тухлятину и прочие “дары” из соседской мусорки и возвращали всё это тому идиоту. Он собирал возвращённый мусор и раскидывал его по соседям. Причём делал это изобретательно. Вешал банановую кожуру на кусты, засовывал пакетики с остатками шаурмы в почтовые ящики, вываливал обёртки от шоколадок на половики. Наша улица приобрела трущобный вид. Мы обзвонили все инстанции, чтобы как-то совладать с ужасным соседом. Но он так просто не желал сдаваться.
Восемь месяцев длились наши распри. Какое же было счастье, когда сосед вместе с женой (она оказалась на удивление адекватной) съехал. С тех пор, когда ветер случайно занесёт ко мне во двор пакетик или крышечку от йогурта, у меня начинаются флэшбэки Мусорной войны.
- Мой сосед сверху разрешал своей собаке ходить в туалет на балконе. Я узнал об этом, когда сверху на мои цветы начало капать что-то коричневое и странно пахнущее. А потом пошёл ливень. Всю ночь на моём балконе шёл дождь из дерьма. Как же мне было больно от этого, я столько трудов потратил, чтобы превратить балкон в маленький оазис. У меня там был диванчик, цветы в горшках, подсветка, ковёр.
К счастью, мне удалось добиться выселение этого придурка.
- Моя соседка бросала мне на задний двор пакеты со своей рвотой. Штук 50 набросала, я просто не сразу заметил. Я позвонил в полицию. Оказалось, она страдала расстройством пищевого поведения и пыталась скрыть это от родителей.
К счастью, мне удалось добиться выселение этого придурка.
- Моя соседка бросала мне на задний двор пакеты со своей рвотой. Штук 50 набросала, я просто не сразу заметил. Я позвонил в полицию. Оказалось, она страдала расстройством пищевого поведения и пыталась скрыть это от родителей.
- Есть у меня одна странная соседка. Во-первых, её большая собака ненавидит мою маленькую собаку и однажды покусала её. Во-вторых, соседка поставила забор между нашими участками, но не озаботилась определением границ. Я оплатил измерение участка и показал ей результаты, оказалось, что она почти метр отрезала от моей земли. Тогда она вообще снесла забор и долго ещё меня за это проклинала.
Я покрасил свой дом, она покрасила свой дом точно в такой же цвет. Я купил новую машину, она купила такую же модель такого же цвета. Очень странная тётка, очень странная.
Я покрасил свой дом, она покрасила свой дом точно в такой же цвет. Я купил новую машину, она купила такую же модель такого же цвета. Очень странная тётка, очень странная.
- Квартиру напротив моей постоянно сдают. Как-то туда переехала старушка. Вскоре я понял, что она хордер (прим.: так в англоязычных странах называют собирателей всякого хлама. По-нашему это "синдром Плюшкина"). Довольно быстро она захламила квартиру и принялась за коридор. Но потом она куда-то пропала, а через неделю из квартиры понесло тухлятиной. Оказалось, что она умерла. Её родственники, приехавшие её хоронить и очищать квартиру, использовали мои зимние сапоги, сохнувшие в коридоре, чтобы подпереть дверь, пока выносили вещи. Вместе с бабкиными вещами они забрали и мои сапоги.
- Я жил в ужасной квартире с очень тонкими стенами. За стенкой - пара. Ей на вид было 70 с хвостиком, а он выглядел, как её 30-летний внук. Целыми днями они орали друг на друга и включали телевизор на всю громкость. Они постоянно курили, и даже моя квартира насквозь пропахла дешёвыми сигаретами. Но хуже всего было ночью. Ночью они очень громко занимались сексом (так я поняла, что они всё же не родственники). Каждую ночь в течение часа их кровать долбилась мне в стенку и к тому же жутко скрипела. Бабка при этом пронзительно визжала. Кошмар! А парень ещё был такой мерзкий. Он всё время поджидал меня у дома, когда я приходила с работы, пытался со мной заговорит и пялился на меня. Я там прожила год, а кажется, что все десять.
- У меня был сосед, страдавший шизофренией. Ему казалось, что я взломал все его электронные устройства, прослушиваю его телефон и всячески мешаю ему жить. Много лет он считал, что я ужасный расист, что я держу в квартире заложника, что у меня из-под двери иногда течёт кровь. О его фантазиях я узнавал благодаря запискам, которые он регулярно оставлял на лобовом стекле моей машины.
- Три года я думал, что у меня обычные соседи: мать и её взрослый сын. Не было в них ничего подозрительного или отталкивающего. Разве что сын был слишком тихим. Иногда он здоровался со мной, а иногда как будто не узнавал. Я подумал, что он бывший наркоман, но какое моё дело.
Я продавал дом. Одна семья уже была готова его купить. И вот они в третий раз приходят смотреть дом, на этот раз всей большой семьёй. Чистая формальность, почти все бумаги подписаны. Во время экскурсии по дому соседский сынок вламывается в дверь, выбивает окно, кричит на покупателей матом. Пока мы выбегали из дома и вызывали полицию, он разбил ещё одно окно. Оказалось, что парень страдает шизофренией, иногда у него случаются вспышки гнева и несколько раз он пытался заколоть ножом свою мать. Ему показалось, что я украл дом и пытаюсь незаконно его продать. Когда он рассказывал об этом полиции, он почему-то называл меня бодибилдером (это мне польстило). Дом я так и не продал.
- Три года я думал, что у меня обычные соседи: мать и её взрослый сын. Не было в них ничего подозрительного или отталкивающего. Разве что сын был слишком тихим. Иногда он здоровался со мной, а иногда как будто не узнавал. Я подумал, что он бывший наркоман, но какое моё дело.
Я продавал дом. Одна семья уже была готова его купить. И вот они в третий раз приходят смотреть дом, на этот раз всей большой семьёй. Чистая формальность, почти все бумаги подписаны. Во время экскурсии по дому соседский сынок вламывается в дверь, выбивает окно, кричит на покупателей матом. Пока мы выбегали из дома и вызывали полицию, он разбил ещё одно окно. Оказалось, что парень страдает шизофренией, иногда у него случаются вспышки гнева и несколько раз он пытался заколоть ножом свою мать. Ему показалось, что я украл дом и пытаюсь незаконно его продать. Когда он рассказывал об этом полиции, он почему-то называл меня бодибилдером (это мне польстило). Дом я так и не продал.
- Когда я рассказываю свою соседскую историю знакомым, мне тоже говорят, что моя соседка шизофреничка, но я думаю, что у неё просто слишком много свободного времени. Ей казалось, что правительство поручило ей следить за нашим домом. Она могла долго требовать от соседа убрать цветочный горшок с подоконника, потому что полагала, что это знак того, что в той квартире торгуют наркотиками. Ей не нравилось, если кто-то чужой стоял у нашего дома. Многие жильцы казались ей подозрительными. Она себя вообразил спецагентом. Очень громко говорила в подъезде по телефону с несуществующим собеседником, докладывала обстановку, рассказывала о подозрительных действиях жильцов. Ещё ей очень не нравилось, что иногда я прихожу домой после 9 вечера.
Однажды я обнаружила объявление в подъезде. На бумажке была плохо прифотошлопленная печать ФБР и просьба к жильцам доносить в Бюро на подозрительных личностей, проживающих в доме. Помимо неудачного фотошопа в объявлении была куча грамматических ошибок. Но и без этого я бы легко догадалась, кто его написал. Я решила победить соседку её же методом. Я встала напротив её двери и сделала вид, что говорю по телефону. Очень громко я сказала примерно следующее: "Видел бы ты эту записку! Автор наверняка не знает, что за подделку объявлений от лица ФБР, ему грозит тюремный срок. Конечно, я позвонила в ФБР. Мне сказали, что агенты уже выехали, чтобы взять отпечатки пальцев с бумаги". Я ушла к себе, услышала, как открылась соседская дверь, и, когда через 10 минут я спускалась по лестнице, объявления уже не было. На этом приключения несостоявшегося агента закончились, меня больше никто не допекал.
Однажды я обнаружила объявление в подъезде. На бумажке была плохо прифотошлопленная печать ФБР и просьба к жильцам доносить в Бюро на подозрительных личностей, проживающих в доме. Помимо неудачного фотошопа в объявлении была куча грамматических ошибок. Но и без этого я бы легко догадалась, кто его написал. Я решила победить соседку её же методом. Я встала напротив её двери и сделала вид, что говорю по телефону. Очень громко я сказала примерно следующее: "Видел бы ты эту записку! Автор наверняка не знает, что за подделку объявлений от лица ФБР, ему грозит тюремный срок. Конечно, я позвонила в ФБР. Мне сказали, что агенты уже выехали, чтобы взять отпечатки пальцев с бумаги". Я ушла к себе, услышала, как открылась соседская дверь, и, когда через 10 минут я спускалась по лестнице, объявления уже не было. На этом приключения несостоявшегося агента закончились, меня больше никто не допекал.
Источник:
Еще крутые истории!
- 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
- Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
- Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу
- Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
51
Понравилось51
Новости партнёров
Пы.Сы. Перф не дал)