С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях

- Когда я рассказываю свою соседскую историю знакомым, мне тоже говорят, что моя соседка шизофреничка, но я думаю, что у неё просто слишком много свободного времени. Ей казалось, что правительство поручило ей следить за нашим домом. Она могла долго требовать от соседа убрать цветочный горшок с подоконника, потому что полагала, что это знак того, что в той квартире торгуют наркотиками. Ей не нравилось, если кто-то чужой стоял у нашего дома. Многие жильцы казались ей подозрительными. Она себя вообразил спецагентом. Очень громко говорила в подъезде по телефону с несуществующим собеседником, докладывала обстановку, рассказывала о подозрительных действиях жильцов. Ещё ей очень не нравилось, что иногда я прихожу домой после 9 вечера.



Однажды я обнаружила объявление в подъезде. На бумажке была плохо прифотошлопленная печать ФБР и просьба к жильцам доносить в Бюро на подозрительных личностей, проживающих в доме. Помимо неудачного фотошопа в объявлении была куча грамматических ошибок. Но и без этого я бы легко догадалась, кто его написал. Я решила победить соседку её же методом. Я встала напротив её двери и сделала вид, что говорю по телефону. Очень громко я сказала примерно следующее: "Видел бы ты эту записку! Автор наверняка не знает, что за подделку объявлений от лица ФБР, ему грозит тюремный срок. Конечно, я позвонила в ФБР. Мне сказали, что агенты уже выехали, чтобы взять отпечатки пальцев с бумаги". Я ушла к себе, услышала, как открылась соседская дверь, и, когда через 10 минут я спускалась по лестнице, объявления уже не было. На этом приключения несостоявшегося агента закончились, меня больше никто не допекал.