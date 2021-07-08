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С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях

С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 18:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: дом   жизнь   интернет   истории   случай   соседи   
2022
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Рассказы пользователей Reddit про плохих соседей или, как написал один из наших читателей, "опять пиндосские сказки".

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Метки: дом   жизнь   интернет   истории   случай   соседи   
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5  комментариев
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6k
Vadim Час назад
Про забор у брата прикол был. Поставил он забор между своим и соседским участком, сосед приходит и говорит, ты на мою территорию своим забором влез. Ну ок, говорит брат, давай вызываем измерителей. Вызвали, оказалось что там ещё более метра территории брата. А у соседа там беседка. Пришлось тому беседку убирать, а забор брат с радостью перенес на полтора метра.
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4k
★Lucifer★ 11 минут назад
Зачем на этом сайте переводная американская ХЕРНЯ???
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120
Fisher1979 Полчаса назад
Может и сдесь решишь проблему?
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10k
uutb Час назад
У меня тоже сосед с прибабахом. Синдром постоянного ремонта. В прошлую пятницу заходит с просьбой одолжить перф, а времени на секунду около 23-00... Я ему типа -"Ты, нормальный? На часы смотрел?", ответ убил-" так, я не сейчас бурить буду, а завтра(суббота) утречком, часиков в 6-6-30..."
Пы.Сы. Перф не дал)
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Прямо таки солянка из всех моих бывших и настоящих соседей. Правда живу в многоэтажке.
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