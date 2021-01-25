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Американский бизнесмен подарит $1000000 тому, кто ответит на вопрос о жизни после смерти

Американский бизнесмен подарит $1000000 тому, кто ответит на вопрос о жизни после смерти (6 фото)

Автор:
25 января 2021 11:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: жизнь   жизнь после смерти   конкурс   наука   психология   смерть   
6279
6
75-летний предприниматель и мультимиллиардер из Лас-Вегаса готов премировать ученых, поделившихся своим мнением о том, продолжается ли существование человеческого сознания после смерти тела.
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Метки: жизнь   жизнь после смерти   конкурс   наука   психология   смерть   
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19k
pssst 15 часов назад
Жалкий миллион? На сказках про жизнь после смерти куда больше поднимают.
Жалкий миллион? На сказках про жизнь после смерти куда больше поднимают.
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6k
Екатерина 8 минут назад
Хз, но меня раз выкидывало из тела. Не дышала, муж тряс и орал, я повисела над всем этим и утянуло вверх. Там в розово-золотом свете в тумане пришли трое, сказали чтобы шла обратно и рано еще мне, потом как пылесосом в тело и еле отдышалась, словно из глубины вынырнула. Шо это было не знаю по сей день, просто однажды проснулась над собой, смотрела как сын меня будит, а я не просыпаюсь, он разбудил папу, тот сначала будил, потом пульс пощупал и в ужасе, не найдя его, тряс мое тело за плечи и орал мое имя. Эмоций не было, я хотела только вверх, пыталась вспомнить Кто я и куда мне надо и не могла никак, а потом тупо вернули опять сюда.
Поэтому я не боюсь уходить и знаю что это не конец, есть там что то дальше.
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4k
qap 4 часа назад
Я бы написал, что мы всего-лишь персонажи в симуляторе. У кого-то игрок сутками он-лайн, качается, мутит лут, выполняет квесты. Кто-то не парится и вкидывает бабло - выигрыши в лотерею, ценные находки. Кто-то заходит периодически, чет подвигает и забивает. А сознание наше - лишь проекция игрока.
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891
Roman 4 часа назад
Панчина в комиссию нужно, хрен тогда кто победит.
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2k
Мистер Фикс 4 часа назад
Время идет - срок уже близенько
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3k
Дмитрий 5 часов назад
Не бойся смерти, когда она придет, тебя уже не будет.

Мне кажется народная мудрость любой доклад переплюнула и доказывать нечего.
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891
Roman Дмитрий 4 часа назад
Это Сократ, а не народная мудрость
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667
Oort 6 часов назад
Ответ крайне прост.

Прекращение работы сердца, останавливает подачу кислорода ко всем клеткам организма, включая нейроны.
Нейроны перестают обмениваться электроимпульсами друг с другом, то есть мозг перестаёт воспринимать окружающее, перестаёт думать, прекращается любая мозговая активность, сознание исчезает, человек умирает, его съедают черви. жучки и бактерии.
Миллон возьму наличкой, а лучше на счёт в европейском банке, Германия подойдёт.
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24
Руслан Чодоев Oort 6 часов назад
Не успел написать, уступлю 500 тыс.
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172
Странник Виртуальный Oort 4 часа назад
То что организм умирает как бы совсем не влечет за собой в обязательном порядке, что сознание исчезает. Простой пример. Пилот сидит в самолете. Он как бы олицетворяет собой сознание внутри организма самолет. Только симбиоз пилота и техники делает самолет действительно мощной разумной машиной способной летать. Ибо сознание-пилот управляет организмом-самолетом. И когда по какой-то причине что-то в самолете критически ломается это автоматически совсем не означает, что сознание-пилот сразу же исчезает. Сознание-пилот катапультируется из организма-самолет. И никак не исчезает. Понятно, что такой пример сильно упрощенный. Но и это хотя и в весьма приблизительной мере говорит о том, что ответ относительно сознания крайне не прост.
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7k
Акакий Странник Виртуальный 4 часа назад
смотри пилот, тут все просто.
если бы твоя версия была хоть сколько нибудь права, в следствии повреждений нервной системы личность бы не менялась, накопленные опыт и знания никуда не пропадали.
Да, в ряде случаев органическое строение нервной системы позволяет взять на себя работу поврежденных частей. Но это наблюдается во всем нашем организме. Отключи одно и другое начнет в меру сил работать за него.

А когда на практике выясняется что помимо нервной системы, нами еще и эндорфинная владеет, там вообще чудеса начинаются. Берем ботана, начинаем его регулярно колоть тестостероном - получается другой человек. Причем прям другая личность, человек который вчера мог только мямлить, на пике тестостероновым будет искать кого бы трахнуть и кому бы морду разбить.

Конечно хотелось бы верить что где то что то есть и это не конец. И на этом желании слишком много людей за историю человечества поднимали деньги, забирали девственниц и получали власть.

Где то в последних Пелевинских материалах читал такое, что если человек ищет правду сам - может случайно и наткнется, но вокруг слишком много готовых правд, приняв которые, свою ты уже не найдешь.
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7k
Акакий Странник Виртуальный 3 часа назад
да и вопрос бэкап с какого момента является той версией тебя?
любого человека можно изменить до неузнаваемости, сломать психику, перестроить. Что там судить? И зачем это хранить?
Ну и самое главное, возможность реанимации после клинической смерти также противоречит тобой сказанному.
Не вставишь ты вылетевшего пилота в самолет.
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221
Павел 7 часов назад
Сознание - результат работы органов чувств, их комбинация. Плюс память, инстинкты и рефлексы. Развивается с нуля индивидуально. Имеет уникальный отпечаток. Никуда не передаётся и нигде не сохраняется и не восстанавливается в виду того, что каждое новое сознание развивается с нуля. Межтиповое непонимание остальных существ происходит из за аппаратной несовместимости "прошивки" и разной архитектуры. Хотя сознание и самосознание вероятено тоже присутствует.
А, возможно, вся наша долгая и насыщенная жизнь - просто секундный сон в метро, который тут же забыл и не можешь вспомнить, по пути на работу.
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172
Странник Виртуальный Павел 4 часа назад
Осталось Выяснить на основании чего у Вас такие убеждения? А если так - сознание управляет и взаимодействует с организмом посредством органов чувств и их комбинации. Сознание и организм есть две сущности, живущие в симбиозе. Например говорят, что сделал что-то подсознательно. Т.е. неосознанно. Значит возможно организм может делать что-то рефлекторно и неосознанно. Как например мы дышим не думая о том как дышим. С другой стороны осознанные действия уже идут под управлением сознания. Как такой подход? Я естественно не утверждаю что это именно так, но и убедительных доказательств обратного тоже вроде пока не наблюдается. Иначе зачем бы тогда подобные условия выдвигать и лям денег тратить.
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13k
Дмитрий Павел 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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221
Павел Странник Виртуальный 2 часа назад
Бытие определяет сознание. У новорождённого есть только инстинкты, рефлексы и органы чувств. Как у только что изготовленного компьютера - только БИОС и аппаратное обеспечение. Субъект начинает взаимодействовать с окружением при помощи инстинктов и рефлексов, начинает запоминать и понимать. Постепенно начинает формироваться то, что мы называем сознанием. Мы привыкаем к данному порядку и боимся потерять его. Это и есть страх смерти. И мы успокаиваем себя тем, что наше сознание не исчезнет, а восстановится где-то и когда-то. Я уверен, что конкретное сознание привязано к конкретному субъекту как богатство, и на тот свет его не заберёшь.
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191
Иванов Петров Сидоров 7 часов назад
Есть такой, один. На Яндекс Дзене уже статей 10 написал, как он после своей смерти жил и работал на том свете.
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2k
Мистер Фикс Иванов Петров Сидоров 4 часа назад
Я думал, Высоцкий про это раньше спел)
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1k
Acid Snake 7 часов назад
Никакой жизни после смерти нет, и быть не может. Где деньги забирать?
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78
bobobo Acid Snake 6 часов назад
На том свете получите.
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11k
Дмитрий Acid Snake 6 часов назад
Тебе осталось написать ещё 24993 слов.
И то получишь всего 500000 $.
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137
Babich Vita 8 часов назад
какой жадный 75-летний мультимиллиардер
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85k
Nobby 8 часов назад
Ну его же вряд ли устроит сочинение в 25 тысяч слов, ему же доказательств захочется...
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49
KruchKozluch 9 часов назад
Танатоновов Вербера начитался ?) ждем первые танатодромы )
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 10 часов назад
Американский бизнесмен подарит $1000000 тому, кто ответит на вопрос о жизни после смерти
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33
Квантовый_Слесарь_82 10 часов назад
Скоро во всех уголках планеты.
Скоро во всех уголках планеты.
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6k
Василий Алибабаев 12 часов назад
Американский бизнесмен подарит $1000000 тому, кто ответит на вопрос о жизни после смерти
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6k
Василий Алибабаев 12 часов назад
"Прошу всех взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие . Но стоит только нам взять телескоп, и посмотреть вооруженным глазом, как мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки… Лучше всего, конечно, пять звездочек."
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6k
Doomer 12 часов назад
А один чёрт - не подтвердить. Чтобы подтвердить - надо там погулять и вернуться. Вот только пока гуляешь - возвращаться станет некуда. Причём, чтобы это было совсем научно, надо чтобы такой возврат был массовым или каким-то образом установить доказанную связь с "тем светом".
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19k
SerGProS 12 часов назад
Очередная дурость. Невозможно будет представить доказательств. Все предъявленное будет расцениваться как субъективная оценка. Это как с доказательством Бога
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645
Nane First NameLast 12 часов назад
$1000000
-----------
Старый скряга. Ты же мультимиллиардер. А тут всего лям обещаешь. Как собаке обглоданную кость бросил. Жадность это скверно!

Готов поспорить на все звездолёты нашей галактики, что сл. вопрос будет "как забрать миллиарды с собой на тот свет"
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5k
Дмитрий Nane First NameLast 12 часов назад
Ну так он и не требует пруфов. Так что для опуса в 25к слов для талантливого ученого-психолога такой бонус очень даже ничего))
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645
Nane First NameLast Дмитрий 12 часов назад
Тогда ему только к мошенникам и гадалкам. Те за лям такого на уши навесят. Ещё по скидке за 20 лямов элексир вечной молодости продадут. Исключительно ему.
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20k
Юрьевич Nane First NameLast 9 часов назад
Просто он понимает бесполезность и бессмысленность своего заказа, но заплатит деньги тому кто лучше всего обоснует, то что он хочет услышать и на что надеется.
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13k
Дмитрий 13 часов назад
Есть такая книженция "Путешествия души" за авторством Майкла Ньютона. Он -- врач гипнолог, несколько лет собирал информацию о "потустороннем мире" у своих пациентов, у людей, переживших клиническую смерть и т.д. а потом, в меру сил, попробовал всё это систематизировать и привести данные в некий структурированный вид, впрочем, не претендуя на научную точность. Но история "жизни между жизнями" получилась весьма любопытная и логичная. Кому интересна тема -- рекомендую ознакомится.
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28k
LEPA Дмитрий 7 часов назад
Спасибо! Захватывающая вещь!
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