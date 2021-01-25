Американский бизнесмен подарит $1000000 тому, кто ответит на вопрос о жизни после смерти

Интересоваться необычными явлениями Бигелоу начал довольно рано, еще в детстве. Будучи совсем малышом мальчик пережил потрясение, когда во время поездки со своими бабушкой и дедушкой оказался свидетелем встречи с НЛО. Позднее мальчик, который надолго запомнил тот вечер, как он говорит, взял на себя обязательство по-настоящему связать свою жизнь с космосом, если у него когда-нибудь будут на это деньги. Он приложил массу усиилий, чтобы заняться сферой, приносящей неплохие дивиденды. Основатель Bigelow Aerospace и сети отелей Budget Suites of America стал весьма преуспевающим бизнесменом и теперь может себе позволить тратить деньги на заведомо малорентабельные проекты с низкой надежностью. Сложно сказать, будут ли участвовать в этом конкурсе ученые, но Бигелоу надежды не теряет.

В конце концов, полеты в космос тоже когда-то иначе как фантастикой никто не называл.