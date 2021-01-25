Американский бизнесмен подарит $1000000 тому, кто ответит на вопрос о жизни после смерти

75-летний предприниматель и мультимиллиардер из Лас-Вегаса готов премировать ученых, поделившихся своим мнением о том, продолжается ли существование человеческого сознания после смерти тела.
Необычный конкурс с призовым капиталом в 1 миллион долларов объявил владеющий гостиничным и аэрокосмическим бизнесом Роберт Бигелоу.
В июне прошлого года он основал Институт исследования сознания, а теперь готов расстаться с кругленькой суммой, отдав ее тем ученым, которые наиболее полно и доказательно ответят на вопрос о существовании жизни после смерти.
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Бигелоу был потрясен смертью своей жены Моны, которая скончалась в феврале 2020 года от лейкемии и намерен вложить деньги в исследования, которые прольют свет на то, что происходит с человеческим сознанием после смерти физического тела.
К участию в кокурсе приглашаются исключительно ученые - подающие заявки должны обладать опытом работы в области неврологии и психологии. До 28 февраля 2021 года все желающие регистрируются на странице конкурса, и до первого августа 2021 года они должны представить тезис из 25 тысяч слов о том, продолжается ли существование человеческого сознания после смерти тела.
Победитель конкурса будет объявлен 1 ноября 2021 года. Обладатель первой премии получит 500 тысяч долларов США, занявший второе место — 300 тысяч долларов и получивший третий приз — 150 тысяч долларов США. Таким образом, общий призовой фонд достигает почти миллиона долларов.
Интересоваться необычными явлениями Бигелоу начал довольно рано, еще в детстве. Будучи совсем малышом мальчик пережил потрясение, когда во время поездки со своими бабушкой и дедушкой оказался свидетелем встречи с НЛО. Позднее мальчик, который надолго запомнил тот вечер, как он говорит, взял на себя обязательство по-настоящему связать свою жизнь с космосом, если у него когда-нибудь будут на это деньги. Он приложил массу усиилий, чтобы заняться сферой, приносящей неплохие дивиденды. Основатель Bigelow Aerospace и сети отелей Budget Suites of America стал весьма преуспевающим бизнесменом и теперь может себе позволить тратить деньги на заведомо малорентабельные проекты с низкой надежностью. Сложно сказать, будут ли участвовать в этом конкурсе ученые, но Бигелоу надежды не теряет.
В конце концов, полеты в космос тоже когда-то иначе как фантастикой никто не называл.
В конце концов, полеты в космос тоже когда-то иначе как фантастикой никто не называл.
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Поэтому я не боюсь уходить и знаю что это не конец, есть там что то дальше.
Мне кажется народная мудрость любой доклад переплюнула и доказывать нечего.
Прекращение работы сердца, останавливает подачу кислорода ко всем клеткам организма, включая нейроны.
Нейроны перестают обмениваться электроимпульсами друг с другом, то есть мозг перестаёт воспринимать окружающее, перестаёт думать, прекращается любая мозговая активность, сознание исчезает, человек умирает, его съедают черви. жучки и бактерии.
Миллон возьму наличкой, а лучше на счёт в европейском банке, Германия подойдёт.
если бы твоя версия была хоть сколько нибудь права, в следствии повреждений нервной системы личность бы не менялась, накопленные опыт и знания никуда не пропадали.
Да, в ряде случаев органическое строение нервной системы позволяет взять на себя работу поврежденных частей. Но это наблюдается во всем нашем организме. Отключи одно и другое начнет в меру сил работать за него.
А когда на практике выясняется что помимо нервной системы, нами еще и эндорфинная владеет, там вообще чудеса начинаются. Берем ботана, начинаем его регулярно колоть тестостероном - получается другой человек. Причем прям другая личность, человек который вчера мог только мямлить, на пике тестостероновым будет искать кого бы трахнуть и кому бы морду разбить.
Конечно хотелось бы верить что где то что то есть и это не конец. И на этом желании слишком много людей за историю человечества поднимали деньги, забирали девственниц и получали власть.
Где то в последних Пелевинских материалах читал такое, что если человек ищет правду сам - может случайно и наткнется, но вокруг слишком много готовых правд, приняв которые, свою ты уже не найдешь.
любого человека можно изменить до неузнаваемости, сломать психику, перестроить. Что там судить? И зачем это хранить?
Ну и самое главное, возможность реанимации после клинической смерти также противоречит тобой сказанному.
Не вставишь ты вылетевшего пилота в самолет.
А, возможно, вся наша долгая и насыщенная жизнь - просто секундный сон в метро, который тут же забыл и не можешь вспомнить, по пути на работу.
И то получишь всего 500000 $.
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Старый скряга. Ты же мультимиллиардер. А тут всего лям обещаешь. Как собаке обглоданную кость бросил. Жадность это скверно!
Готов поспорить на все звездолёты нашей галактики, что сл. вопрос будет "как забрать миллиарды с собой на тот свет"