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20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее

20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее (25 фото)

Автор:
12 ноября 2021 15:48
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   будущее   интересные факты   люди   мир   оптимизм   подборка   факты   
814
25
Куда ни пойди сейчас, кажется, что повсюду плохие новости, и в мире всё совсем не радужно. Но в любой ситуации можно найти положительные стороны, которые радуют и вселяют надежду. Пользователи форума r/AskReddit поделились фактами о достижениях человечества на сегодняшний день, которые вселяют позитивные надежды на наше будущее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   будущее   интересные факты   люди   мир   оптимизм   подборка   факты   
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20k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Какое то очень оптимистичное видение, прям в розовых очках.
Нобель вот динамит изобрел, чтобы тоннели в горах делать.
Технологии не хорошие, как тут преподносится, и не плохие по своей сути и применить их человек может двояко
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46k
zloykoyot 2 часа назад
"...позитивные надежды на будущее" говорите? Ну, поехали.
П.п. 2 и 17. Конечно. Но как засирает природу изготовление ветряков, солнечных батарей и аккумуляторов для этих систем, оптимисты почему-то молчат.
4. "Генная терапия может стать инновационным методом лечения генетических болезней". Может. Но прежде скорее всего она станет толчком к созданию в промышленных масштабах тупых и очень сильных солдат.
7. "Молодежь развивается все быстрее". Ага. И массово становится блогерами и тиктокерами.
8. "Коммерческие космические полеты - уже реальность". Конечно реальность, расскажите про неё зелёным оптимистам из п. 2 и 17.
10. "Меня удивляет факт того, что космос изучен еще далеко не полностью." Автор явно относится к пункту 7.
14. "Воодушевляет тот факт, что люди все больше понимают - изменения не приходят сами. Все больше людей предпринимают действия, чтобы помочь и изменить мир". И в мире находятся активные помощники, только они из других стран, вернее, в основном из одной другой страны.
15. "В наше время можно путешествовать почти в любую точку мира, хотя раньше это было недоступно". Прекрасно. Благодаря этому пандемии распространяются на порядки быстрее чем раньше.
18. "В настоящее время начальную школу посещает более 90 процентов детей во всем мире". Ну да. Европа и штаты - не весь мир.
21. "Образование стало доступнее. Во многих именитых университетах (например, Гарварде) есть бесплатные онлайн-курсы, которые может пройти любой желающий." А толку с того? Математика - расистская наука, так как негры её не понимают. Давайте учить наизусть количество гендеров.
23. "Виртуальная реальность - еще одна сфера, которая совершила большой скачок в последние годы" Не поспоришь, совершила. И на 90% в сфере развлечений.
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1k
Spanki 2 часа назад
У вас подобные фотографии вселяют надежды на светлое будущее?
У меня нет, скорее наоборот...
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1k
val 3 часа назад
"Энергия солнца - сегодня наиболее перспективный источник электроэнергии" - это девиз.
"Есть мнение" - что это п....жь
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64k
Доктор Джонс 3 часа назад
"Возобновляемую энергию получают из гидроэнергии, энергии ветра, солнца, геотермальной энергии, биомассы и энергии приливов и отливов"... Всё это мелкий картофель, как говорят в Голландии... Будущее за холодным управляемым термоядерным синтезом!
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