20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее

Куда ни пойди сейчас, кажется, что повсюду плохие новости, и в мире всё совсем не радужно. Но в любой ситуации можно найти положительные стороны, которые радуют и вселяют надежду. Пользователи форума r/AskReddit поделились фактами о достижениях человечества на сегодняшний день, которые вселяют позитивные надежды на наше будущее.

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1. Стэнфордский университет в прошлом месяце совершил большой прорыв в лечении рака. Специалисты вылечили 90 из 90 инфицированных мышей с различными видами рака всего одним уколом с лекарством 0 Источник:

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2. Развивается солнечная энергетика 0 Источник: Энергия солнца - сегодня наиболее перспективный источник электроэнергии. Он способен заменить и даже вытеснить с рынка традиционные ископаемые энергоносители, и есть мнения, что в будущем солнечная энергия сможет полностью покрыть мировые потребности в электричестве.

3. Опреснение воды 0 Источник: В некоторых засушливых регионах Земли приходится буквально сражаться за каждый литр воды. Чаще всего сегодня применяют промышленное опреснение - удаление из воды солей. Это позволяет сделать все большие объемы воды пригодной для питья.

4. Генная терапия 0 Источник: Генная терапия может стать инновационным методом лечения генетических болезней. Это даст надежду больным и людям, ухаживающим за такими пациентами. С помощью генотерапии восстанавливают функционирование клеток, в которых некоторые гены неправильно работают или отсутствуют, исправляют дефекты, связанные с мутациями ДНК, и так далее. Сегодня это стремительно развивающаяся область.

5. Хотя популяция пчел в мире продолжает сокращаться, организации по всему миру активно принимают меры, чтобы сохранить этих насекомых. Люди строят пчелиные "отели", запрещают использование вредных для них веществ, засеивают луга цветущими растениями 0 Источник:

6. Биологи собираются восстановить американский каштан - быстрорастущее, устойчивое к гниению и холодам дерево с очень питательными плодами 0 Источник:

7. "Молодежь развивается все быстрее. Я работаю преподавателем в университете, и поражен, как быстро они соображают и насколько они могут быть гибкими в таком разнообразном обществе, подстраиваясь под все изменения. В моих 70-х такого не было" 0 Источник:

8. Коммерческие космические полеты - уже реальность. Недавно эксперты даже заявили, что цены на коммерческие полеты в космос снизятся в 2030-е годы. Следующим шагом станет космический туризм 0 Источник:

9. Исследования Марса 0 Источник: На сегодня Марс - наиболее подробно изученная планета Солнечной системы после Земли. Его постоянно исследуют - в июле 2020 года на Марс отправились миссии сразу из трех стран: США, Китая и ОАЭ. А совсем недавно в Израиле завершился эксперимент по симуляции жизни на Красной планете. В рамках эксперимента в пустыне возвели купол, имитирующий базу на Марсе.

10. "Меня удивляет факт того, что космос изучен еще далеко не полностью. Интересно, какие открытия ждут нас в будущем" 0 Источник:

11. Понимание истории 0 Источник: "На сегодняшний момент мы знаем о многих событиях, произошедших в прошлом. Другим поколениям это было не так доступно, и я рад, что мы этого удостоены"

12. Развивается биоинженерия. Специалисты печатают на 3D-принтере органы, которые могут использовать пациенты, нуждающиеся в них 0 Источник:

13. "Растет осведомленность о психических заболеваниях, и люди все больше и больше готовы помогать нуждающимся" 0 Источник:

14. "Воодушевляет тот факт, что люди все больше понимают - изменения не приходят сами. Все больше людей предпринимают действия, чтобы помочь и изменить мир" 0 Источник:

15. "В наше время можно путешествовать почти в любую точку мира, хотя раньше это было недоступно" 0 Источник:

16. "Мир движется вперед, несмотря на все эти плохие новости. Люди ставят цели, становятся все более осознанными. Все мы - люди с похожими желаниями и похожими потребностями, независимо от того, откуда мы родом или как выглядим" 0 Источник:

17. Прогресс в области возобновляемых источников энергии 0 Источник: Возобновляемую энергию получают из гидроэнергии, энергии ветра, солнца, геотермальной энергии, биомассы и энергии приливов и отливов. В последние годы растет прогресс в этой сфере. За один 2019 год, например, по всему миру установили объекты возобновляемых источников энергии общей мощностью 200 ГВт.

18. В настоящее время начальную школу посещает более 90 процентов детей во всем мире 0 Источник:

19. Достижения в лечении болезни Альцгеймера 0 Источник: Современное лечение болезни Альцгеймера позволяет восполнить дефицит ацетилхолина в мозге пациентов, и защитить нейроны от дальнейшего повреждения при тяжелой стадии - и все это с помощью специально разработанных препаратов.

20. Человеку из 20-го века трехмерная печать показалась бы научной фантастикой, но сегодня эта технология доступна и активно развивается. На 3D принтере печатают одежду, авто, человеческие органы, и даже выращивают растения 0 Источник:

21. Образование стало доступнее. Во многих именитых университетах (например, Гарварде) есть бесплатные онлайн-курсы, которые может пройти любой желающий 0 Источник:

22. Продвигается искусственный интеллект. Автоматизация, "боты", голосовые помощники, роботы, умные дома и техника - еще не так давно это казалось нереальным, а сегодня уже доступно 0 Источник:

23. Виртуальная реальность - еще одна сфера, которая совершила большой скачок в последние годы 0 Источник: