20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее

814
25
Куда ни пойди сейчас, кажется, что повсюду плохие новости, и в мире всё совсем не радужно. Но в любой ситуации можно найти положительные стороны, которые радуют и вселяют надежду. Пользователи форума r/AskReddit поделились фактами о достижениях человечества на сегодняшний день, которые вселяют позитивные надежды на наше будущее.
1. Стэнфордский университет в прошлом месяце совершил большой прорыв в лечении рака. Специалисты вылечили 90 из 90 инфицированных мышей с различными видами рака всего одним уколом с лекарством
×
×
2. Развивается солнечная энергетика
Энергия солнца - сегодня наиболее перспективный источник электроэнергии. Он способен заменить и даже вытеснить с рынка традиционные ископаемые энергоносители, и есть мнения, что в будущем солнечная энергия сможет полностью покрыть мировые потребности в электричестве.
3. Опреснение воды
В некоторых засушливых регионах Земли приходится буквально сражаться за каждый литр воды. Чаще всего сегодня применяют промышленное опреснение - удаление из воды солей. Это позволяет сделать все большие объемы воды пригодной для питья.
4. Генная терапия
Генная терапия может стать инновационным методом лечения генетических болезней. Это даст надежду больным и людям, ухаживающим за такими пациентами. С помощью генотерапии восстанавливают функционирование клеток, в которых некоторые гены неправильно работают или отсутствуют, исправляют дефекты, связанные с мутациями ДНК, и так далее. Сегодня это стремительно развивающаяся область.
5. Хотя популяция пчел в мире продолжает сокращаться, организации по всему миру активно принимают меры, чтобы сохранить этих насекомых. Люди строят пчелиные "отели", запрещают использование вредных для них веществ, засеивают луга цветущими растениями
6. Биологи собираются восстановить американский каштан - быстрорастущее, устойчивое к гниению и холодам дерево с очень питательными плодами
7. "Молодежь развивается все быстрее. Я работаю преподавателем в университете, и поражен, как быстро они соображают и насколько они могут быть гибкими в таком разнообразном обществе, подстраиваясь под все изменения. В моих 70-х такого не было"
8. Коммерческие космические полеты - уже реальность. Недавно эксперты даже заявили, что цены на коммерческие полеты в космос снизятся в 2030-е годы. Следующим шагом станет космический туризм
9. Исследования Марса
На сегодня Марс - наиболее подробно изученная планета Солнечной системы после Земли. Его постоянно исследуют - в июле 2020 года на Марс отправились миссии сразу из трех стран: США, Китая и ОАЭ. А совсем недавно в Израиле завершился эксперимент по симуляции жизни на Красной планете. В рамках эксперимента в пустыне возвели купол, имитирующий базу на Марсе.
10. "Меня удивляет факт того, что космос изучен еще далеко не полностью. Интересно, какие открытия ждут нас в будущем"
11. Понимание истории
"На сегодняшний момент мы знаем о многих событиях, произошедших в прошлом. Другим поколениям это было не так доступно, и я рад, что мы этого удостоены"
12. Развивается биоинженерия. Специалисты печатают на 3D-принтере органы, которые могут использовать пациенты, нуждающиеся в них
13. "Растет осведомленность о психических заболеваниях, и люди все больше и больше готовы помогать нуждающимся"
14. "Воодушевляет тот факт, что люди все больше понимают - изменения не приходят сами. Все больше людей предпринимают действия, чтобы помочь и изменить мир"
15. "В наше время можно путешествовать почти в любую точку мира, хотя раньше это было недоступно"
16. "Мир движется вперед, несмотря на все эти плохие новости. Люди ставят цели, становятся все более осознанными. Все мы - люди с похожими желаниями и похожими потребностями, независимо от того, откуда мы родом или как выглядим"
17. Прогресс в области возобновляемых источников энергии
Возобновляемую энергию получают из гидроэнергии, энергии ветра, солнца, геотермальной энергии, биомассы и энергии приливов и отливов. В последние годы растет прогресс в этой сфере. За один 2019 год, например, по всему миру установили объекты возобновляемых источников энергии общей мощностью 200 ГВт.
19. Достижения в лечении болезни Альцгеймера
Современное лечение болезни Альцгеймера позволяет восполнить дефицит ацетилхолина в мозге пациентов, и защитить нейроны от дальнейшего повреждения при тяжелой стадии - и все это с помощью специально разработанных препаратов.
20. Человеку из 20-го века трехмерная печать показалась бы научной фантастикой, но сегодня эта технология доступна и активно развивается. На 3D принтере печатают одежду, авто, человеческие органы, и даже выращивают растения
21. Образование стало доступнее. Во многих именитых университетах (например, Гарварде) есть бесплатные онлайн-курсы, которые может пройти любой желающий
22. Продвигается искусственный интеллект. Автоматизация, "боты", голосовые помощники, роботы, умные дома и техника - еще не так давно это казалось нереальным, а сегодня уже доступно
23. Виртуальная реальность - еще одна сфера, которая совершила большой скачок в последние годы
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
- 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу
- 22 любопытных факта обо всем на свете
- Наш мир прекрасен: 30 лучших фото с конкурса CEWE Photo Award
- 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
10
Понравилось10
Новости партнёров
Нобель вот динамит изобрел, чтобы тоннели в горах делать.
Технологии не хорошие, как тут преподносится, и не плохие по своей сути и применить их человек может двояко
П.п. 2 и 17. Конечно. Но как засирает природу изготовление ветряков, солнечных батарей и аккумуляторов для этих систем, оптимисты почему-то молчат.
4. "Генная терапия может стать инновационным методом лечения генетических болезней". Может. Но прежде скорее всего она станет толчком к созданию в промышленных масштабах тупых и очень сильных солдат.
7. "Молодежь развивается все быстрее". Ага. И массово становится блогерами и тиктокерами.
8. "Коммерческие космические полеты - уже реальность". Конечно реальность, расскажите про неё зелёным оптимистам из п. 2 и 17.
10. "Меня удивляет факт того, что космос изучен еще далеко не полностью." Автор явно относится к пункту 7.
14. "Воодушевляет тот факт, что люди все больше понимают - изменения не приходят сами. Все больше людей предпринимают действия, чтобы помочь и изменить мир". И в мире находятся активные помощники, только они из других стран, вернее, в основном из одной другой страны.
15. "В наше время можно путешествовать почти в любую точку мира, хотя раньше это было недоступно". Прекрасно. Благодаря этому пандемии распространяются на порядки быстрее чем раньше.
18. "В настоящее время начальную школу посещает более 90 процентов детей во всем мире". Ну да. Европа и штаты - не весь мир.
21. "Образование стало доступнее. Во многих именитых университетах (например, Гарварде) есть бесплатные онлайн-курсы, которые может пройти любой желающий." А толку с того? Математика - расистская наука, так как негры её не понимают. Давайте учить наизусть количество гендеров.
23. "Виртуальная реальность - еще одна сфера, которая совершила большой скачок в последние годы" Не поспоришь, совершила. И на 90% в сфере развлечений.
А что Земля изучена далеко не полностью - его не удивляет. Видимо - по причине умственного развития уровня того же 7 пункта.
У меня нет, скорее наоборот...
"Есть мнение" - что это п....жь