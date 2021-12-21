В Москве жестоко избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Спортсмен заступился за девушку, после чего его повалили на землю и стали пинать ногами по голове. Где-то это уже было...
Минувшей ночью в одном из столичных караоке-баров трое неизвестных избили чемпиона Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. 32-летний спортсмен заступился за подругу, чемпионку Европы и призера чемпионатов мира по керлингу Анну Сидорову, у которой произошла словесная перепалка с тремя сидевшими за соседним столиком парнями. Когда Дмитрий попросил их разговаривать с девушкой более корректно, его пригласили на улицу "поговорить". "Разговор" получился коротким - трое на одного. Впрочем, как позднее рассказала Анна, избивали Дмитрия двое - третий оказался более адекватным и пытался оттащить товарищей.
Из записи с камер наблюдения зачем-то вырезали самую важную для следствия часть - когда нокаутированного и лежащего на земле спортсмена начинают пинать ногами:
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Нападавших задержали в том же баре, когда они вернулись за куртками и кошельками. А Дмитрия пришлось госпитализировать с тяжелой травмой головы в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Как рассказали источники некоторых СМИ, все трое нападавших были были приезжими. Это косвенно подтвердила бывшая фигуристка Татьяна Навка заявив, что «один из этих негодяев занимается боевым видом спорта». В полиции выясняют все обстоятельства происшествия и пока не называют имена задержанных.
Появилось видео начала конфликта. Судя по всему, драку спровоцировал Соловьёв, когда отреагировав на очередное оскорбление девушки, сильно толкнул обидчика в грудь
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А вот запись с мобильного телефона. Все-таки нападавшие не совсем похожи на приехавших. Или похожи?
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Олимпийский чемпион.... как его, Соловьев.