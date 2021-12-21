В Москве жестоко избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Минувшей ночью в одном из столичных караоке-баров трое неизвестных избили чемпиона Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. 32-летний спортсмен заступился за подругу, чемпионку Европы и призера чемпионатов мира по керлингу Анну Сидорову, у которой произошла словесная перепалка с тремя сидевшими за соседним столиком парнями. Когда Дмитрий попросил их разговаривать с девушкой более корректно, его пригласили на улицу "поговорить". "Разговор" получился коротким - трое на одного. Впрочем, как позднее рассказала Анна, избивали Дмитрия двое - третий оказался более адекватным и пытался оттащить товарищей.