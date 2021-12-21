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В Москве жестоко избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию

В Москве жестоко избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 декабря 2021 19:00
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   избиение   конфликт   олимпийский чемпион   
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Спортсмен заступился за девушку, после чего его повалили на землю и стали пинать ногами по голове. Где-то это уже было...

Минувшей ночью в одном из столичных караоке-баров трое неизвестных избили чемпиона Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. 32-летний спортсмен заступился за подругу, чемпионку Европы и призера чемпионатов мира по керлингу Анну Сидорову, у которой произошла словесная перепалка с тремя сидевшими за соседним столиком парнями. Когда Дмитрий попросил их разговаривать с девушкой более корректно, его пригласили на улицу "поговорить". "Разговор" получился коротким - трое на одного. Впрочем, как позднее рассказала Анна, избивали Дмитрия двое - третий оказался более адекватным и пытался оттащить товарищей.

Нападавших задержали в том же баре, когда они вернулись за куртками и кошельками. А Дмитрия пришлось госпитализировать с тяжелой травмой головы в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Как рассказали источники некоторых СМИ, все трое нападавших были были приезжими. Это косвенно подтвердила бывшая фигуристка Татьяна Навка заявив, что «один из этих негодяев занимается боевым видом спорта». В полиции выясняют все обстоятельства происшествия и пока не называют имена задержанных.

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Метки: Москва   видео   избиение   конфликт   олимпийский чемпион   
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149
Null Dev 2 часа назад
За битьё ногами надо сразу пятнашку вручать.
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8k
Sapsan Полчаса назад
Так кто все такие: славяне или кавказцы?
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−22
kibo 50 минут назад
Какой-то богатырь, в последнее время впечатлительный пошел. Ой избили, ай ногами. Можно подумать, никогда такого не было и вот опять. Витязи. Открою страшную тайну. Драки в кабаках были всегда. И не в кабаках. И не из за баб, а просто так... А вот камер на кажом углу и в каждом кормане не было... Ну и с учетом того, как вы друг дружку ненавидите и презираете Удивительно, что количество трупов весьма умеренное...
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11k
gnyS i 56 минут назад
Ссылка coub.com
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43k
Элек Мек 58 минут назад
Драка это когда дерутся один на один,а когда трое бьют лежачего ногами по голове называется покушение на убийство.
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−6
RUSOFOB7007LVL Час назад
Мигранты хозяева в рашке, ватники второсортное говно под ногами
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189
Сергей RUSOFOB7007LVL 42 минуты назад
Молчало бы уж говно хохляцкое. Без свинорылых разберемся.
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1k
Ratibor Час назад
Какая разница приезжие или нет? Галимое быдло, бичье, из-под тишка подло вырубил и добивал ногами. У6людки типичные. Олимпийский чемпион тоже блин даёт, когда базаришь с подобными приматами надо находиться на расстоянии вытянутой ноги! Именно ноги, а не руки! Подлость какая...
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153
Васяти Ratibor 49 минут назад
Никто никаких блинов не давал
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11k
Taximaxi Час назад
Но зато самые лёгкие наказания за драки, за избиение ,за унижение . Если нет вреда здоровью ты разбираться никто не будет. А детки депутатские не в России живут ,их никто не толкает, не пинает не унижает и толпой не забивает, так что и наказание будет на том же уровне. А там где живут депутатские детки -за толчок человека последние штаны потом в суде снимешь.
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382
АлоКин Час назад
Дожили, шпана под дагов мимикрирует
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14k
alexis 2 часа назад
Судя по всему, драку спровоцировал Соловьёв (С) Там без вариантов, драка началась бы всё равно, парни готовились.
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43k
Элек Мек 2 часа назад
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Приезжие, но только русские. Свои быдланы сельские. Так что хайпа особо не будет.
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Педерасты вообще ох.уели. Как увидят пару мальчик-девочка, так сразу кукарекают и бесятся
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14
Никита Казанцев 2 часа назад
Кабак Телка Пьяное быдло Госпиталь - закономерная последовательность Скучно
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2k
Конь Юлий 2 часа назад
Дайте угадаю:приезжие были из Костромы,Иванов, Петров и Гуревич?!
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Не ходи гулять по помойным кабакам.... Ковид же.
Олимпийский чемпион.... как его, Соловьев.
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2k
MC 2 часа назад
Преступность, как известно, "не имеет" национальности и религиозной принадлежности!
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
я угадаю их национальность с двух нот
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30
Ч 2 часа назад
Как удивительно (нет)...
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