"Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум

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Боевой тюменец не стал терпеть громкую музыку и гвалт и радикально подошел к решению вопроса.
Компания девушек в Тюмени на съемной квартире отмечала помолвку подруги. Сначала девицы сидели на открытом балконе, а потом, по их словам, переместились в квартиру. Для отмечавших визит постороннего мужчины оказался полной неожиданностью. Внезапно появившись в комнате, тот сразу перешел в наступление.
"Первый удар пришелся на беременную подругу. Ее он пихнул ногой, от чего она упала и ударилась головой. Мы растерялись и не поняли, что происходит", - рассказывала одна из пострадавших, которой тоже досталось от агрессивного соседа. "Лещей" получили все присутствующие. Мужчина ругался матом, приказывая собравшимся идти спать. Одной из девушек все-таки удалось записать видео, которое она выложила в Сеть.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Подруги вызвали полицию, но стражи порядка игнорировали их даже спустя три дня после произошедшего. В итоге девушки сами отправились в отделение №1 самостоятельно, где участковый попросил прийти попозже и оставить заявление. После этого они стали собирать сведения о вспыльчивом соседе - оказалось,что он является молодым отцом, и не любит шумные компании, мешающие спать его маленькому ребенку. За подобные нарушения мужчина вполне может дать в глаз, что по словам соседей, уже происходило.
Девушка, что успела записать видео нападения соседа и выложила его в Сеть, получила не ту реакцию, которую ожидала. Александра Першина, "вице-мисс Тюмень 2018" рассчитывала на сочувствие, а вместо этого получила волну хейта. Ее и ее подруг обвиняли в нарушении общественного порядка и сообщали, что девушки получили по заслугам.
«Я бы не сказала, что я как-то громко отдыхаю или еще что-то. Абсолютно адекватная девушка. Почему вы такие злые все?» - недоумевает она и поясняет, что не хотела пиариться на этой истории, а всего лишь искала справедливости.
«Мы выплатим штрафы, что мы шумели после 23:00. Ничего в этом страшного нет. Но это не означает, что нужно бить людей, бить женщин, бить девушек. Но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин нормально», — сказал Першина, картинно заплакав.
«Я бы не сказала, что я как-то громко отдыхаю или еще что-то. Абсолютно адекватная девушка. Почему вы такие злые все?» - недоумевает она и поясняет, что не хотела пиариться на этой истории, а всего лишь искала справедливости.
«Мы выплатим штрафы, что мы шумели после 23:00. Ничего в этом страшного нет. Но это не означает, что нужно бить людей, бить женщин, бить девушек. Но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин нормально», — сказал Першина, картинно заплакав.
Отчего-то девушка, будучи в праведном гневе, забыла упомянуть,что и другие соседи имели к компании претензии. После публикации в Сети ролика в редакцию обратилась женщина, которая рассказала, что и другим мешал шум, производимый подругами: "Устроили балаган на весь двор после 22:00. Я являюсь жильцом этого дома. Информацию, которую озвучивают данные дамы, нужно еще проверить, предысторию они умалчивают, дабы выгородить себя из-за нарушения тишины. В полицию поступали на них вызовы, они зафиксированы. Полиция не приехала".
Что может грозить мужчине, пробравшемуся в чужую квартиру и побившему подруг? Адвокат Данила Ткаченко считает, что нервному соседу вполне могут вменить наказание по статье 139 статья УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица). Кроме этого, его действия попадают и под другую статью, которая будет зависеть от степени тяжести причинения вреда здоровью девушек. Если они отделались легким испугом, то налицо административное нарушение. А если вред нанесен был, то речь идет уже об уголовной ответственности.
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При чем это только один пример, такое свинство сплошь и рядом.
Так что я очень понимаю этого человека, и понимаю что сделал он это от отчаяния. Огорчает только то, что в итоге он может пострадать от своих действий.
Есть такая статья в Уголовном кодексе
И все сочувствующие удивятся, насколько это больно - нарушать неприкосновенность жилища.
Убьют, тогда и приходите!