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"Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум

"Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 07:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   видео   избиение   конфликт   помолвка   соседи   шум по ночам   
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Боевой тюменец не стал терпеть громкую музыку и гвалт и радикально подошел к решению вопроса.

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Метки: Тюмень   видео   избиение   конфликт   помолвка   соседи   шум по ночам   
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13  комментариев
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11k
Alex Полчаса назад
А всё почему? Потому что полиция не работает. Звонки на шум проступали? Почему игнорировали? В итоге мужик пошёл решать сам проблемы, за что ещё может получить статью. Тогда уж и полицаев судить надо за неисполнение прямых обязанностей, чего естественно не будет.
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4k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Тупый шалавы,в след раз будут думать своими куриными мозгами
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40k
Александр 12 минут назад
А зайти через дверь и попросить быть потише уже не модно?
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464
Миша Полчаса назад
В Америке пристрелили бы этого бэтмена за такие налёты.
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15
Сергей Викторович Полчаса назад
Хамство, наглость и эгоизм - уже стало нормой для большой части наших граждан. Думаете они не предполагали что своим поведением делают жизнь соседей невыносимой? Они это прекрасно понимали - но для них это было круто. Это такая форма доминирования - я отдыхаю, мне классно, а вы завидуйте и страдайте... Буквально вчера летел в самолете - передо мной мужчина лет 30-35 решить наклонить спинку своего кресла. Ну, естественно, что мне это доставило неудобства, но относительно терпимо. Все мы люди, салон тесный, надо как-то понимать друг друга. При этом, замечу мужчина сидит на широком ряду, у него впереди очень много места. Но через какое-то время ему захотелось побольше комфорта и он опустил спинку максимально, при этом мои ноги стали просто физически зажаты. Но и это еще не все, он стал ворочаться и при этом кресло немного раскачивалось и было прямо уже больно. Мне пришлось попросить его немного приподнять спинку. Попросил я очень вежливо и именно немного. В ответ же мне он очень по хамски сказал мне он хочет спать и поднимать спинку не будет... и просто отвернулся и стал дальше ворочаться. Пришлось выковырять свои колени наверх, упереться в его спинку и начать активно качать спинку. Ему это очень не понравилось, стал возмущаться. я ему сказал что у меня затекли ноги и стали болеть, еще раз попросил немного поднять спинку. И он поднял. Сказал ему спасибо, он с раздражением ответил пожалуйста.
При чем это только один пример, такое свинство сплошь и рядом.
Так что я очень понимаю этого человека, и понимаю что сделал он это от отчаяния. Огорчает только то, что в итоге он может пострадать от своих действий.
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3k
Иван Полчаса назад
Реакция полиции

Ссылка www.youtube.com
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3k
Dmitrii Ivanov 49 минут назад
Жаль, что теперь ребенок на нормальную работу не устроится из-за уголовника отца.
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1k
Radugananebe 50 минут назад
А я понимаю мужика. Ночь, маленький ребенок, хочется тишины и спать. А тут эта компания бухих дур, которая нормальных слов не понимает.
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177
Бритва 51 минуту назад
Это какую бухую оргию устроили эти марамойки, что соседи через окна начпли ломиться чтобы их утихомирить?
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8k
vit 52 минуты назад
>> Подруги вызвали полицию, но стражи порядка игнорировали их даже спустя три дня после произошедшего.

Убьют, тогда и приходите!
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15
Сергей Викторович vit 49 минут назад
Не, не так, когда убьют, тогда и приходите и пишите заявление.
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