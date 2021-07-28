"Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум

Девушка, что успела записать видео нападения соседа и выложила его в Сеть, получила не ту реакцию, которую ожидала. Александра Першина, "вице-мисс Тюмень 2018" рассчитывала на сочувствие, а вместо этого получила волну хейта. Ее и ее подруг обвиняли в нарушении общественного порядка и сообщали, что девушки получили по заслугам.

«Я бы не сказала, что я как-то громко отдыхаю или еще что-то. Абсолютно адекватная девушка. Почему вы такие злые все?» - недоумевает она и поясняет, что не хотела пиариться на этой истории, а всего лишь искала справедливости.

«Мы выплатим штрафы, что мы шумели после 23:00. Ничего в этом страшного нет. Но это не означает, что нужно бить людей, бить женщин, бить девушек. Но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин нормально», — сказал Першина, картинно заплакав.