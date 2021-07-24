«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов

Местный житель московского района Бибирево вышел на "тропу войны" с мигрантами, которые дружной толпой не первый день собираются на лавочке у подъезда. Приезжие не только шумят и оставляют после себя мусор, но и пугают местных жителей, которые попросту бояться заходить в собственный подъезд.

Вооружившись этими аргументами и телефоном, чтобы не быть избитым показать запись участковому, мужчина подошел к группе "гостей" и попросил их покинуть территорию. На удивление, включенная камера мобильного телефона подействовала волшебным образом и большая часть мигрантов тут же разошлась, не проявляя агрессии.