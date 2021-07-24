«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов

К счастью, обошлось без потасовки.
Местный житель московского района Бибирево вышел на "тропу войны" с мигрантами, которые дружной толпой не первый день собираются на лавочке у подъезда. Приезжие не только шумят и оставляют после себя мусор, но и пугают местных жителей, которые попросту бояться заходить в собственный подъезд.
Вооружившись этими аргументами и телефоном, чтобы
не быть избитым показать запись участковому, мужчина подошел к группе "гостей" и попросил их покинуть территорию. На удивление, включенная камера мобильного телефона подействовала волшебным образом и большая часть мигрантов тут же разошлась, не проявляя агрессии.
Разве что на восклицание местного жителя о том, что их никто не звал, один из мигрантов заметил, что в страну их позвал Путин, на что мужчина послал их прямиком к нему...
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Судя по всему, на лавочке сидели выходцы из Узбекистана. На двоих мужчинах были надеты майки с флагом этой страны. Принял ли какие-либо меры местный участковый, к сожалению, неизвестно.
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Когда "Гости" собираются отдохнуть на этой же площадке вечерами по будням или днём, то по странному стечению обстоятельств, ни мусора, ни криков матерных, ни громкой музыки.
Кстати мужик в видео тоже порядочное быдло. Я бы его за разжигание межнациональной розни привлёк. Никто никого не трогает, а вот ему больше всех надо. А надо не разогнать отдыхающих некультурно людей, а разогнать именно типа "понаехавших". Если бы там сидела толпа нашего быдла с бухлом, я склонен полагать,что он бы с радостью присоединился.
Может попросить всем вместе что бы он их куда нибудь увёз? Всех.
Именно поэтому мигранты себя так и ведут, что все боятся.
а от провинциального быдла, подобного тебе, только хамство и грязь
Самое смешное, что подавляющее большинство из тех, кто с такой "болью в сердце" переживает за Россию и русских, сами нерусские и к России не имеют никакого отношения!
А чем ближе к выборам, тем таких переживальщиков - "долой Путина" (при чем здесь Путин, если выборы в Госдуму), долой усех, выборы нечестные, всё подтасовано, честных выборов в России нет, только «умное голосование» спасет Россию-матушку, будет всё больше и больше.
А в чем проблема? Мужик несколько дней (в чем я очень сомневаюсь) готовился морально вступить в неравный бой с мигрантами.
Хамоватое быдло вышло и начало с матами и угрозами прогонять узбеков, а там и ребенок маленький у кого-то был.
А нельзя было нормально сказать, что ребята, вы мешаете, шумите, мусорите, найдите себе другое место для посиделок, но не у нашего подъезда.
Уверена, что не просто бы ушли, а ещё бы извинились и весь мусор за собой убрали.
Нет, по нормальному сказать мы не можем! Мы же высшая раса, а не какие-то там узбеки!
А потом мы обижаемся и удивляемся, почему русских часто считают некультурными и агрессивными. А вот из-за таких мудаков из Бибирево!