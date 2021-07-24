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«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов

«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 17:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бибирево   Москва   видео   конфликт   мигранты   подъезд   
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1

К счастью, обошлось без потасовки.

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Метки: Бибирево   Москва   видео   конфликт   мигранты   подъезд   
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33  комментария
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1k
Агафон Час назад
Мужик реально не из трусливых, но я бы наверное побоялся так выйти одному против такой толпы, а дядька молодец, хотя могли и убить, фиг знает, двоякое чувство, с одной стороны он не струсил, видимо реально достали эти гости нашего президента, с другой стороны надо быть осторожнее, эти твари зарежут и хрен, кто их будет искать.
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5
Павел Сотников 2 минуты назад
При чём им дают гражданство, чтобы закрыть демографическую дыру. В суде слушали уголовное дело, где свидетелями были вот такие новые граждане с новыми паспортами, большинство даже говорить по-русски не могут. Им судья когда паспорта возвращала, так и говорила: идите язык учите, гражданин Российской Федерации
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−27
Alex 3 минуты назад
Московия, азиатчина
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27k
Антон 6 минут назад
Судя по виду, обычные работяги, присели отдохнуть после работы. Никто и слова против не сказал, просто встали и ушли. Сидело бы там пьяное русское быдло или кавказцы, этого орла бы там не было.
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1k
Ratibor 7 минут назад
Мужик красавчик! А участковый ни фига не сделал, мигранты это его дойные коровы!
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1k
zu4ara Полчаса назад
Да он сто раз посмотрел в окно трезвые они ,нормальные или нет... Понтовщик ещё тот ,нормальный человек не будет такую фигню в интернет выставлять(дал бы дубиной по бошке одному-второму и всё)... Просёк, что ему пи..ды не дадут и давай про жену и про Путина на камеру трещать.... чижик
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42
nas23021983 39 минут назад
Надо было ведро воды им на голову вылить, как бабушка бы заговорила у подъездов кучковаться.
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2k
Дмитрий 40 минут назад
Только вот странно. Сборище около наших домов каждые выходные устраиваю не "гости", а наши. Сидят, шашлыки жарят на мангалах, бухают и орут до 5 утра и ничего толпе этого быдла не сделаешь, ментов нет смысла вызывать, а своё здоровье дороже. После них на этой спортивной площадке где они сначала играют в волейбол, а потом бухают, на утро валяется целая куча мусора и бутылок. "Гости" всё это убирают, а в следующие выходные всё по старому сценарию.

Когда "Гости" собираются отдохнуть на этой же площадке вечерами по будням или днём, то по странному стечению обстоятельств, ни мусора, ни криков матерных, ни громкой музыки.

Кстати мужик в видео тоже порядочное быдло. Я бы его за разжигание межнациональной розни привлёк. Никто никого не трогает, а вот ему больше всех надо. А надо не разогнать отдыхающих некультурно людей, а разогнать именно типа "понаехавших". Если бы там сидела толпа нашего быдла с бухлом, я склонен полагать,что он бы с радостью присоединился.
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11k
Великий Кормчий 40 минут назад
Я не помню, что бы просил владипута привезти в Россию зверушек из азии, ну не было такого.
Может попросить всем вместе что бы он их куда нибудь увёз? Всех.
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47k
parallax 49 минут назад
Весь подъезд боиться и только один набрался смелости выразить своё мнение.
Именно поэтому мигранты себя так и ведут, что все боятся.
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9k
Шурум-бурум Час назад
судя по умению излагать свои мысли, снимающий сам осел в бибирево не так давно
вызвать полицию у этого уроженца российской(а может хохлацкой) глубинки интеллекта не хватило... из-за таких слабоумных арендаторов московского жилья страдает имущество реально местных жителей, которые везде и за все платят!
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359
Елена Букреева Шурум-бурум Час назад
Может, полицию и вызывали уже, раз проблема давняя.
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14k
Hairy. Час назад
Ну что, господа славяне, оглянитесь вокруг, чурок то почти уже половина в наших пока ещё городах... Пригожинец, твою сестру, маму, дочь ещё не изнасиловали чурбаны? Топите дальше за поганое ведро с обнулянтом.
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9k
Татьяна Юсова Час назад
Не поняла смысла. Похоже автор материала попытался привлечь к себе внимание фамилией Путин.
А в чем проблема? Мужик несколько дней (в чем я очень сомневаюсь) готовился морально вступить в неравный бой с мигрантами.
Хамоватое быдло вышло и начало с матами и угрозами прогонять узбеков, а там и ребенок маленький у кого-то был.
А нельзя было нормально сказать, что ребята, вы мешаете, шумите, мусорите, найдите себе другое место для посиделок, но не у нашего подъезда.
Уверена, что не просто бы ушли, а ещё бы извинились и весь мусор за собой убрали.
Нет, по нормальному сказать мы не можем! Мы же высшая раса, а не какие-то там узбеки!
А потом мы обижаемся и удивляемся, почему русских часто считают некультурными и агрессивными. А вот из-за таких мудаков из Бибирево!
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4k
RRK Час назад
Ждем этого соседа с извинениями
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17k
Vital Idol 2 часа назад
согласен! либо к обнулянту, либо на родину...
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