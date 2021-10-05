Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"

Краснодарский край может похвастаться настоящим равенством между социальными прослойками. Но это не то равенство, о котором вы подумали. У владельцев заниженных "Приор" и тонированных "Бентли" тут полный паритет в уровне культуры.



Кортеж из трех дорогих автомобилей общей стоимостью едва ли не в 50 миллионов рублей (один "Бенли" стоит тридцать) объезжает пробку по разбитой, пыльной обочине и нагло тычется в общий поток. Водитель "Газели" не стал пропускать "важных людей" за что его избили охранники из кортежа. Белый "Гелендваген" сначала подрезал работягу, а затем из "немецкого УАЗа" вышли три крепких парня и по очереди избили водителя. По словам пострадавшего, охранники еще и стреляли в воздух из травматического пистолета, пытаясь запугать мужчину.