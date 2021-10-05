FISHKINET
Сообщество Криминал 842 поста • 266 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"

Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 октября 2021 11:29
Сообщество : Криминал
Метки: Охранники   бизнесмен   видео   избиение   конфликт   краснодар   
1854
2
2

Работяга посмел не пропустить обочечника на автомобиле за 30 миллионов рублей.

Краснодарский край может похвастаться настоящим равенством между социальными прослойками. Но это не то равенство, о котором вы подумали. У владельцев заниженных "Приор" и тонированных "Бентли" тут полный паритет в уровне культуры.


Кортеж из трех дорогих автомобилей общей стоимостью едва ли не в 50 миллионов рублей (один "Бенли" стоит тридцать) объезжает пробку по разбитой, пыльной обочине и нагло тычется в общий поток. Водитель "Газели" не стал пропускать "важных людей" за что его избили охранники из кортежа. Белый "Гелендваген" сначала подрезал работягу, а затем из "немецкого УАЗа" вышли три крепких парня и по очереди избили водителя. По словам пострадавшего, охранники еще и стреляли в воздух из травматического пистолета, пытаясь запугать мужчину.

Пресечь беспредел на дороге попытался один единственный человек - водитель бетономешалки. Он вышел из машины и вмешался в конфликт, но судя по видео, диалога не получилось - ему тоже начали угрожать.


Как сообщают СМИ, "Бентли" принадлежит крупному застройщику, владельцу компании HBM Темуру Намоеву. Он ответил на звонок журналистов и заявил, что ничего не знает и выразился в том смысле, что ничего страшного не случилось.


"Ну допустим, что что-то было, что, мало случаев бывает на дорогах?" - заявил "господин" Намоев.

Инцидент произошел в понедельник днем, неподалеку от поселка Индустриальный, расположенном под Краснодаром. Пострадавший водитель микроавтобуса уже снял побои и написал заявление в полицию. Там пообещали провести проверку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Охранники   бизнесмен   видео   избиение   конфликт   краснодар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
44
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
44  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ЦСКА Час назад
Это называется-пи....ц стране! Если в Бразилии граждан и друг друга гандошат наркоманы и галимые и бандосы, а их отстреливают полицаи и давят машинами те же граждане, то у нас полный набор: "бизнесмены" и их "охрана", гасторбайтеры, мигранты, кавказцы, власть имущие, менты и просто беспредельщики! И судя по всему, управы у власти на них НЕТ! Клали они йух, на власть, закон и окружающих! Запасайтесь сограждане оружием! Лучше боевым и автоматическим! От "чертей" никто нас не спасет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
MC 13 минут назад
К сожалению, это будущее РФ. Черножопые устанавливают свои правила. Законы РФ не для них. По идее нужна капитальная чистка, пока это еще возможно. Еб...шить их по полной, без пошады, всех без иключения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Margo 13 минут назад
Вот что бывает, когда макаки захватывают города (русские) и устанавливают свои порядки!!! Всех в зоопарк, после стерилизации, это размножатся не должно!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Пётровыч 15 минут назад
Господин Темур Помоев))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
флоМастер 18 минут назад
Ну что, какова вероятность, что эти обезьяны будут извиняться на камеру??? Это не тик-токеров гонять....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 18 минут назад
И снова выпало на черное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
harlamov 20 минут назад
Русское быдло молча посасывает. Как же это знакомо по 90-м. Два-три быдлана пасут все это трусливое стадо...
По 20 человек с потока в каждую из сторон могло выйти и закатать ублюдков в асфальт. Но это же Россия. Страна рабов, страна господ.
Уважение водителю газели и бетономешалки. Но таких катастрофически мало. Поэтому и имеет всю страну в жопу банда Путина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
глубокий вакум Полчаса назад
до чего путлерец страну довёл ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
gollandets Полчаса назад
"Темур Намоев директор группы компаний НВМ, которые занимались строительством коттеджных посёлков и нескольких ЖК в Краснодаре"
Такое чувство, что скоро у какого-то судьи, или следака, появится новенький коттедж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Опять эти Навозовы, Помоевы, Ублюдовы и Гандоновы. Одним словом - ОБЕЗЬЯНЫ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид 36 минут назад
Паскуда черномазая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 38 минут назад
И снова "преступность не имеет национальности"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Artem 39 минут назад
В краснодарском крае вообще какое-то нездоровое вождение всегда было. Обочина для них как свободная полоса по умолчанию. Ездят все как дегенераты, а и без того загруженный краснодар обрастает еще большими пробками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 43 минуты назад
На последнем видео какой то презренный поезд посмел перекрыть дорогу для поезда господ. Вот интересно, эти гориллы будут гнаться за ним, чтобы объяснять машинистам, кто хозяин жизни и кто кому должен уступать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Алехин 45 минут назад
Такие видео ставят под сомнение существование государства. Ведь главная функция государства - следить за соблюдением законов. А у нас как то уж очень многим "гражданам" глубоко насрать на эти законы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Alex 47 минут назад
И снова черножопые обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 47 минут назад
У водителя ГАЗели была возможность задавить трёх надутых петухов.
Давить надо было!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим 49 минут назад
самое любопытное не то как ведут себя "хозяева жизни", а то что им позволяют так себя вести. Кто и что ему сделают? Будет шум? сдадут одного охранника, тот извинится на камеру и продолжат ездить и творить как хотят и что хотят. Привет стабильности и реформам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 50 минут назад
Смелый, пушо на газели точно пролетарий какой то едет. А вот был такой бизнесмен - матвей урин. Его охрана отп*издила водителя обогнавшей его бехи. Пока доехал до москвы - там его колокольцев лично встретил на арбате. Чувак 7 лет отсидел, весь бизнес отобран. А всё почему? Зятя путина не признал. Вот так закон и работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 52 минуты назад
Вот что же они под поездом не проскочили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 53 минуты назад
Если бы ВСЕ вылезли и отхреначили обезьян, то черножопые в следующий раз сидели молча.
А получается что вот так несколько обезьян могут запросто убивать русских по одному, пока остальные трусливо прячутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео) Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео) В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой "Мы падаем!": в Сети появилось видео с моментом попадания молнии в самолет под Краснодаром "Мы падаем!": в Сети появилось видео с моментом попадания молнии в самолет под Краснодаром
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

447894



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
1
73
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
6
60
Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
Набирающие популярность в сообществах
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
23
Россия или США: кому принадлежит Луна
20 книг для подростков, которые помогут им полюбить чтение
0
1
20 книг для подростков, которые помогут им полюбить чтение
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео)
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#картинки#новости#сша#дтп#прикольные#еда#смешные
#факты#история#Разное#люди#СССР#подборка#кино#ynews#приколы#на различный вкус
#фото#автомобили#прикол#автомир#Россия#полиция#фотографии#аварии#авто аварии#кулинария

На что жалуетесь?

Вернуться