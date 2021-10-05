Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"

Работяга посмел не пропустить обочечника на автомобиле за 30 миллионов рублей.
Краснодарский край может похвастаться настоящим равенством между социальными прослойками. Но это не то равенство, о котором вы подумали. У владельцев заниженных "Приор" и тонированных "Бентли" тут полный паритет в уровне культуры.
Кортеж из трех дорогих автомобилей общей стоимостью едва ли не в 50 миллионов рублей (один "Бенли" стоит тридцать) объезжает пробку по разбитой, пыльной обочине и нагло тычется в общий поток. Водитель "Газели" не стал пропускать "важных людей" за что его избили охранники из кортежа. Белый "Гелендваген" сначала подрезал работягу, а затем из "немецкого УАЗа" вышли три крепких парня и по очереди избили водителя. По словам пострадавшего, охранники еще и стреляли в воздух из травматического пистолета, пытаясь запугать мужчину.
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Пресечь беспредел на дороге попытался один единственный человек - водитель бетономешалки. Он вышел из машины и вмешался в конфликт, но судя по видео, диалога не получилось - ему тоже начали угрожать.
Как сообщают СМИ, "Бентли" принадлежит крупному застройщику, владельцу компании HBM Темуру Намоеву. Он ответил на звонок журналистов и заявил, что ничего не знает и выразился в том смысле, что ничего страшного не случилось.
"Ну допустим, что что-то было, что, мало случаев бывает на дорогах?" - заявил "господин" Намоев.
Инцидент произошел в понедельник днем, неподалеку от поселка Индустриальный, расположенном под Краснодаром. Пострадавший водитель микроавтобуса уже снял побои и написал заявление в полицию. Там пообещали провести проверку.
Видео снятое до конфликта. Ребята явно чувствуют себя хозяевами дороги и не стесняются плевать на любые правила
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По 20 человек с потока в каждую из сторон могло выйти и закатать ублюдков в асфальт. Но это же Россия. Страна рабов, страна господ.
Уважение водителю газели и бетономешалки. Но таких катастрофически мало. Поэтому и имеет всю страну в жопу банда Путина.
Такое чувство, что скоро у какого-то судьи, или следака, появится новенький коттедж
Не спроста оно появилось...
Вон друг недавно в коммандировку в Швецию ездил. Рассказывал как владелец завода (на который он и ездил в коммандировку) превысил скорость. Ехал, негодяй, 57 км/ч там где можно 50. Оно вообще тяжело ехать 50 когда у тебя порш турбо. Единственный, кстати, в этом городишке. Но ему во первых втулили несколько тысяч штрафа, которые он конечно пережил бы. Но во вторых забрали права и назад отдадут только после прохождение повторно курсов + психолога. Быть пойманным за рулем после лишения прав это уже криминальная статья и тюрьма без вариантов. Так что ездит теперь на работу на такси и не балуется.
Давить надо было!!!!
А получается что вот так несколько обезьян могут запросто убивать русских по одному, пока остальные трусливо прячутся.