Реликвии прошлого: уцелевшие памятники советской эпохи

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Французский фотограф Джейсон Гильбо проделал колоссальную работу: он собрал в своей новой книге более 70 изображений удивительных символов и реликвий советского прошлого. Причем сделал это не выходя из дома.
Чтобы виртуально "перелопатить" Россию и страны бывшего Советского Союза в поисках самых необычных и сюрреалистичных памятников и скульптур, Гильбо использовал сервис Google Street View.
Вот несколько фотографий, дающих представление о его книге. Постаменты с поездами и тракторами, автобусами и самолетами-истребителями, памятные стелы, огромные знаки - символы городов и т. д.
В предисловии к книге говорится: "Реликвии советского прошлого переносят нас во времени и пространстве. Те, что представлены в этой книге, далеки от проторенных дорог и расположены в местах, где мы вряд ли побываем. Каждый из них - небольшой памятник советскому видению будущего, фундамент которого рухнул около 30 лет назад".
Вот несколько фотографий, дающих представление о его книге. Постаменты с поездами и тракторами, автобусами и самолетами-истребителями, памятные стелы, огромные знаки - символы городов и т. д.
В предисловии к книге говорится: "Реликвии советского прошлого переносят нас во времени и пространстве. Те, что представлены в этой книге, далеки от проторенных дорог и расположены в местах, где мы вряд ли побываем. Каждый из них - небольшой памятник советскому видению будущего, фундамент которого рухнул около 30 лет назад".
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10. Стела в честь введения в эксплуатацию доменной печи ДП-9 (1974 г.). Кривой Рог, Украина
11. Памятник Тацинскому прорыву 2-го гвардейского танкового корпуса. Волгоградская область, Россия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Советский союз памятники социализма реликвии символы ссср советские памятники уцелевшие чтобы помнили
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