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Реликвии прошлого: уцелевшие памятники советской эпохи

Реликвии прошлого: уцелевшие памятники советской эпохи (15 фото)

Автор:
19 декабря 2021 13:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Советский союз   памятники социализма   реликвии   символы ссср   советские памятники   уцелевшие   чтобы помнили   
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Французский фотограф Джейсон Гильбо проделал колоссальную работу: он собрал в своей новой книге более 70 изображений удивительных символов и реликвий советского прошлого. Причем сделал это не выходя из дома.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Советский союз   памятники социализма   реликвии   символы ссср   советские памятники   уцелевшие   чтобы помнили   
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Хмели Сунели Минуту назад
А на украине они точно до сих пор остались?
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1k
Denis 38 секунд назад
Каменское (Днепродзержинск) Украина. Сразу два реально крутых и редких памятника
1. Легендарный Прометей https://sobitie.com.ua/istoriya/prometey-pamyatnik-proslavivshiy-dneprodzerzhinskhttps://sobitie.com.ua/istoriya/prometey-pamyatnik-proslavivshiy-dneprodzerzhinsk
2. Единственный бюст Брежнева
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