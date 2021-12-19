Реликвии прошлого: уцелевшие памятники советской эпохи

Чтобы виртуально "перелопатить" Россию и страны бывшего Советского Союза в поисках самых необычных и сюрреалистичных памятников и скульптур, Гильбо использовал сервис Google Street View.



Вот несколько фотографий, дающих представление о его книге. Постаменты с поездами и тракторами, автобусами и самолетами-истребителями, памятные стелы, огромные знаки - символы городов и т. д.



В предисловии к книге говорится: "Реликвии советского прошлого переносят нас во времени и пространстве. Те, что представлены в этой книге, далеки от проторенных дорог и расположены в местах, где мы вряд ли побываем. Каждый из них - небольшой памятник советскому видению будущего, фундамент которого рухнул около 30 лет назад".