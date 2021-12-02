Британское издательство выпустило книгу об истории советского «Аэрофлота»

Прототип Ту-144 в московском Шереметьево в 1969 году. Вандермюрен объясняет, что Ту-144 был ответом Советского Союза (немного более быстрым — 2,35 Маха против 2,2 Маха) британо-французскому «Конкорду» — и «на Западе его насмешливо прозвали «Конкордский» (Запад обвинял Советы в краже технических данных для строительства Конкорда). Он совершил свой первый полет в 1968 году, за целых два месяца до того, как «Конкорд» впервые поднялся в небо. Ту-144 преодолел звуковой барьер 5 июня 1969 года, а через год стал первым в мире пассажирским авиалайнером, скорость которого превысила 2,0 Маха. Сильно измененная версия самолета начала коммерческую деятельность 1 ноября 1977 года, вылетев из московского аэропорта Домодедово и прибыв в Алма-Ату двумя часами позже. Сегодня это путешествие занимает чуть более четырех часов. Однако после фатальной катастрофы новой версии Ту-144 во время испытательного полета в 1978 году сверхзвуковые пассажирские перевозки по Советскому Союзу были остановлены, продержавшись всего семь месяцев. Коммерческая потребность в них отпала, поясняет Вандермюрен, и добавляет: «Два самолета Ту-144, переданные Аэрофлоту, выполнили для авиакомпании всего 102 рейса, 55 из которых перевезли в общей сложности 3284 пассажира». Самолет продолжал использоваться для срочных грузовых перевозок, а в 1990-х годах НАСА использовало его для исследования следующего поколения сверхзвуковых самолетов. Сегодня, объясняет Вандермюрен, существует всего семь Ту-144. Один стоит рядом с «Конкордом» Air France в музее техники в Зинсхайме в Германии.