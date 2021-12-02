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Британское издательство выпустило книгу об истории советского «Аэрофлота»

Британское издательство выпустило книгу об истории советского «Аэрофлота» (14 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:06
Сообщество : СССР
Метки: Ynews   СССР   Советский союз   аэрофлот   интересное   история   познавательно   
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«Уинстон Черчилль описывал Советскую Россию как «загадку, окутанную тайной внутри энигмы» — то же самое можно сказать и об Аэрофлоте, единственной авиакомпании Советского Союза, которая в какой-то степени служила микрокосмом самой страны», — пишет Бруно Вандермюрен в предисловии к своей книге "Aeroflot – Fly Soviet", которая наглядно демонстрирует богатую историю авиакомпании через старые фотографии, рекламные брошюры и обложки журналов.

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В конце 1930-х годов большая часть флота Аэрофлота состояла из небольших бипланов, таких как Р-5, — рассказывает Вандермюрен. «Маршрут из Сталинабада (ныне Душанбе), столицы Таджикской ССР, через горы Памир в Хорог (на фото 1937 года) до сих пор считается одним из самых опасных воздушных маршрутов в мире», — пишет он.

На фото выше: рекламная брошюра 1950 года с призывом пользоваться воздушным сообщением для экономии времени.

На фото выше: пассажиры в салоне самолета Ту-104. 50-местный авиалайнер с турбореактивным двигателем совершил первый полет 17 июня 1955 года, а в следующем году, когда был сделан этот снимок, он начал трижды в неделю летать по маршруту Москва-Омск-Иркутск с посадкой в Великобритании. Вандермюрен пишет: «22 марта 1956 года Советы удивили авиационный мир, когда их первый пассажирский лайнер приземлился в лондонском аэропорту Хитроу первым международным рейсом. На борту самолета находились советские дипломаты и глава КГБ, прибывшие в Великобританию для подготовки к предстоящему государственному визиту советских лидеров Никиты Хрущева и Николая Булганина (премьер-министр Советского Союза при Хрущеве). Прибытие Ту-104 стало сенсацией, как если бы НЛО приземлился на британской земле. Британское авиационное сообщество и общественность ответили высокой похвалой, а экспертов удивил гигантский скачок советской гражданской авиации».

Вандермюерен: «С появлением Ту-104 Советы почти за одну ночь перешли от парка небольших, медленных, неудобных самолетов с поршневым двигателем к действующим реактивным авиалайнерам, способным сократить время полета как минимум на 50 процентов. Однако Ту-104 был не самым простым в управлении самолетом: он был чувствителен к сваливанию и обладал высокой скоростью посадки. В начале 1960-х годов популярный стишок на мелодию похоронного марша гласил: «Ту-104 - самый быстрый самолет: за две минуты до могилы довезет». В то время аварии были обычным явлением для всех типов самолетов, и Ту-104 не был исключением. После несчастного случая со смертельным исходом в Москве 17 марта 1979 года Министерство гражданской авиации СССР приказало прекратить эксплуатацию этого самолета, и до конца года Аэрофлот списал свой последний Ту-104. После более чем 23 лет эксплуатации и 100 миллионов пассажиров на борту эра первого советского реактивного авиалайнера подошла к концу». На фото выше: раздаточное окно кухни Ту-104.

На фото: фотокорреспонденты снимают первый прилет Ту-104А в Амстердам 7 июля 1958 года.

Вандермюрен: «За пределами СССР советские авиалайнеры часто рассматривались как небезопасные и неэкономичные — как неполноценная имитация своих западных коллег. Но, на самом деле, Советский Союз успешно разработал множество авиалайнеров и вертолетов в соответствии со строгими регламентами, чтобы удовлетворить особые требования Аэрофлота. Эти самолеты зарекомендовали себя как надежные машины, во многом сопоставимые со своими западными аналогами, хотя и принципиально отличающиеся подходом к проектированию. С середины 1950-х годов показатели безопасности советских авиалайнеров постепенно улучшались и становились схожими с показателями Запада, что противоречило устойчивой репутации низкого уровня безопасности». На снимке: касса Аэрофлота на Елисейских полях, Париж, 1970-е годы.

На этом снимке 1986 года изображен Ан-28 Управления Аэрофлота по Таджикистану. Этот самолет ввели в эксплуатацию в 1984 году, и, согласно Вандермюрену, «использовали ограниченно, в основном в Сибири, а также в жарких и высокогорных условиях Таджикской Советской Социалистической Республики».

Вандермюрен пишет: «Этот 164-местный реактивный лайнер был первым, который бюро «Туполев» разработало специально как пассажирский самолет, не имеющий связи с конструкцией стратегических военных бомбардировщиков». Первый полет самолета состоялся 3 октября 1968 года. Пассажирские перевозки начались в 1972 году. Вандермюрен пишет, что самолет стал «рабочей лошадкой» флота и экспортировался в 20 стран. Однако это был «самый мрачный день в истории советской авиации». Автор пишет: «В среду, 10 июля 1985 года, рейс SU-5143 Ту-154Б-2 узбекского управления авиакомпании, вылетел из аэропорта Карши, направляясь в Ленинград через Уфу. Во время полета на высоте 11,6 километра на слишком низкой скорости он заглох, свалился в плоский штопор и разбился в узбекской пустыне, в результате чего погибли все девять членов экипажа и 191 пассажир. Следователи пришли к выводу, что основной причиной аварии была усталость экипажа». На снимке: пассажиры Ту-154Б-1 в Новосибирске в 1983 году.

Прототип Ту-144 в московском Шереметьево в 1969 году. Вандермюрен объясняет, что Ту-144 был ответом Советского Союза (немного более быстрым — 2,35 Маха против 2,2 Маха) британо-французскому «Конкорду» — и «на Западе его насмешливо прозвали «Конкордский» (Запад обвинял Советы в краже технических данных для строительства Конкорда). Он совершил свой первый полет в 1968 году, за целых два месяца до того, как «Конкорд» впервые поднялся в небо. Ту-144 преодолел звуковой барьер 5 июня 1969 года, а через год стал первым в мире пассажирским авиалайнером, скорость которого превысила 2,0 Маха. Сильно измененная версия самолета начала коммерческую деятельность 1 ноября 1977 года, вылетев из московского аэропорта Домодедово и прибыв в Алма-Ату двумя часами позже. Сегодня это путешествие занимает чуть более четырех часов. Однако после фатальной катастрофы новой версии Ту-144 во время испытательного полета в 1978 году сверхзвуковые пассажирские перевозки по Советскому Союзу были остановлены, продержавшись всего семь месяцев. Коммерческая потребность в них отпала, поясняет Вандермюрен, и добавляет: «Два самолета Ту-144, переданные Аэрофлоту, выполнили для авиакомпании всего 102 рейса, 55 из которых перевезли в общей сложности 3284 пассажира». Самолет продолжал использоваться для срочных грузовых перевозок, а в 1990-х годах НАСА использовало его для исследования следующего поколения сверхзвуковых самолетов. Сегодня, объясняет Вандермюрен, существует всего семь Ту-144. Один стоит рядом с «Конкордом» Air France в музее техники в Зинсхайме в Германии.

Обложка журнала «Аэрофлот». На снимке запечатлен знаменитый вращающийся глобус Аэрофлота, расположенный над рестораном «Арбат» на проспекте Калинина в Москве.

Бортпроводник Татьяна Зинченко на обложке бортового журнала Аэрофлота «Советские авиалинии», №3, 1977 год. На заднем плане — узкофюзеляжный самолет Ил-62М в стандартной окраске, введенной после 1973 года.

Кабина экипажа Ту-134, начало 1970-х годов. Опытный образец Ту-134 совершил первый полет 29 июля 1963 года. Вандермюрен объясняет, что с 1966 по 1984 год на заводе №135 в Харькове было произведено 852 самолетов Ту-134. Автор продолжает: «Самолет, получивший прозвище «Свисток» из-за пронзительного звука двигателя, оказался популярным и надежным. Аварии случались, но не всегда в них были виноваты технические неполадки с самолетом».

Обложка книги Aeroflot — Fly Soviet Бруно Вандермюрена, издательство Fuel Publishing.


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Метки: Ynews   СССР   Советский союз   аэрофлот   интересное   история   познавательно   
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