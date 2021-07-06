Летающие и плавающие монстры Советского Союза

Экраноплан – специализированный транспорт, перемещающийся по воздуху. Чтобы машина парила над землёй или водой используется эффект экрана – отражения воздуха от поверхности. Для образования аэродинамического эффекта необходимо чтобы крыло двигалось на минимальной высоте. Она обычно не превышает пары метров. При одинаковых показателях массы и скорости экраноплан имеет меньшее удлинение крыла по сравнению с самолётом.

Если учитывать международные стандарты экраноплан – это не самолёт, а морское судно. Такая машина эксплуатируется на местности, где не пройдет обычный корабль. Благодаря высокой гидроаэродинамике и мореходности, по сравнению с другими судами у экраноплана почти всегда амфибийные качества. Он одинаково легко передвигается как над водой, так и землёй, снегом и льдом с возможностью базироваться на любой поверхностью. Благодаря этому в экранопланах объединены лучшие характеристики водного и воздушного транспорта.

1. Каспийский монстр

КМ – экраноплан, который заграницей окрестили «Каспийским монстром». Разработкой советского экспериментального Корабля-макета (именно так расшифровывалось сокращение КМ) занимались инженеры КБ Алексеева. Начиная с 1964 по 1965 год проектировали и создавали уникальную, самую огромную в мире летательную машину по праву, названную монстром.