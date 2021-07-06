Летающие и плавающие монстры Советского Союза

Экраноплан – специализированный транспорт, перемещающийся по воздуху. Чтобы машина парила над землёй или водой используется эффект экрана – отражения воздуха от поверхности. Для образования аэродинамического эффекта необходимо чтобы крыло двигалось на минимальной высоте. Она обычно не превышает пары метров. При одинаковых показателях массы и скорости экраноплан имеет меньшее удлинение крыла по сравнению с самолётом.
Если учитывать международные стандарты экраноплан – это не самолёт, а морское судно. Такая машина эксплуатируется на местности, где не пройдет обычный корабль. Благодаря высокой гидроаэродинамике и мореходности, по сравнению с другими судами у экраноплана почти всегда амфибийные качества. Он одинаково легко передвигается как над водой, так и землёй, снегом и льдом с возможностью базироваться на любой поверхностью. Благодаря этому в экранопланах объединены лучшие характеристики водного и воздушного транспорта.
1. Каспийский монстр
КМ – экраноплан, который заграницей окрестили «Каспийским монстром». Разработкой советского экспериментального Корабля-макета (именно так расшифровывалось сокращение КМ) занимались инженеры КБ Алексеева. Начиная с 1964 по 1965 год проектировали и создавали уникальную, самую огромную в мире летательную машину по праву, названную монстром.
Машина с размахом 37,6 м, длиной 92 м и максимальной взлётной массой 544 тонны поражала своими габаритами. Пока не появился самолёт Ан-225 известный как «Мрия» экраноплан КМ был самым тяжёлым летательным аппаратом из когда-либо созданных в мире. Это был перспективный транспорт для военных целей. Но в процессе проектирования конструкторы столкнулись с множеством проблем. Поэтому проект был заморожен, а макет так и не стал полноценным экранопланом. Стоит отметить, что в соответствии с документами машину зачислили к судам и отнесли к ВМФ. Это было обусловлено минимальной высотой подъёма над поверхностью.
2. Лунь
Проект 903 больше известный как Лунь является ракетным кораблем-экранопланом. Ударное судно-ракетоносец, спроектировано конструкторским бюро Алексеева. Руководителем проекта назначили В. Н. Кириллова. Его создали на производственном предприятии «Волга». Это единственный полностью построенный экраноплан из 8 запланированных.
Создание экраноплана было запланировано для уничтожения надводных судов, водоизмещение которых составляло не более 20.000 тонн. Сравнительно высокая скорость движения и незаметность для радаров надводных судов позволяли экраноплану Лунь подходить на расстояние достаточное для пуска ракеты.
3. Орлёнок
А-90 также известный как Орлёнок является советским транспортно-десантным экранолётом. Его разрабатывали инженеры все того же КБ Алексеева. В ВМФ Советского Союза его приняли на вооружение в 1979 году. Уникальным отличием от двух предыдущих моделей была возможность отрыва от земли или воды и подъём в воздух на высоту до трёх километров.
Орлёнок планировали использовать, чтобы перебрасывать морской десант на расстояние до полтора километра. Он переходил в режим самолёта, если высота волн поднималась до двух метров. Мог развивать максимальную скорость до 500 км/час. Для погрузки и выгрузки десанта и техники использовалась откидывающаяся в правую сторону совместно с кабиной пилотов и стартовыми моторами носовая часть. Машина была создана, чтобы транспортировать полностью вооружённых 200 морских пехотинцев совместно с двумя бронированными единицами техники. Благодаря способности летать как самолёт и садиться на воду, землю, снег или лёд экраноплан быстро перемещался из Каспийского в Чёрное море.
Если вам понравился мой очередной обзор не поленитесь поставить лайк и поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях. Не стесняйтесь комментировать статью и подписываться на мой канал.
Источник:
- Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей
- Изобретение Леонардо да Винчи: вертикально взлетающий летательный аппарат
- Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
- За что древние греки порицали спартанских женщин?
- Реальная история 47 ронинов
Понравилось24
Скриншот из далекого 2011 года (есть и 2007, но железо тогда было похуже).
"Орлёнок планировали использовать, чтобы перебрасывать морской десант на расстояние до полтора километра."
До полутора километров?