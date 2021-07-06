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Летающие и плавающие монстры Советского Союза

Летающие и плавающие монстры Советского Союза (7 фото)

Автор:
06 июля 2021 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Советский союз   интересно   познавательно   факты   фото   экраноплан   
664
7
3 уникальных экраноплана, разработанные в полной секретности.
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Метки: Советский союз   интересно   познавательно   факты   фото   экраноплан   
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5  комментариев
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9k
Владимир Час назад
Flight Simulator X, одна из миссий )
Скриншот из далекого 2011 года (есть и 2007, но железо тогда было похуже).
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1k
Владимир Николаевич Полчаса назад
Цитата:
"Орлёнок планировали использовать, чтобы перебрасывать морской десант на расстояние до полтора километра."
До полутора километров?
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16k
Сергей Полчаса назад
Машины интересные, но имея качества корабля и самолёта одновременно они унаследовали недостатки обоих. По итогу получился слишком медленный самолёт и слишком маленький и слабо защищённый корабль.
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65
Andrews32 Полчаса назад
Автор, подтяните грамматику, тогда и лайков будет больше.
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