Пол Муни: самый престижный актер студии Warner Bros. в 1930-е годы

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Американский актер Пол Муни (настоящее имя - Фредерих Мешилем Майер Вайзенфройнд) родился в 1895 году в Лемберге (ныне Львов) в семье актеров еврейского театра. В 1900 году родители переехали в Лондон а затем в США. Мальчик с детских лет находился в творческой среде и это наложило свой отпечаток на выбор карьеры.
Пол Муни дебютировал на сцене еврейского театра в 1907 году в возрасте 12 лет (спектакли этого театра проходили на идише). Он сыграл 80-летнего старика в пьесе "Два трупа на завтрак". Вскоре юного актера пригласили играть в Еврейском художественном театре на Манхэттене. В 1926 году он дебютировал на Бродвее в постановке "Мы - американцы".
До этого момента все работы актера были исключительно театральными, но 1929 году его позвали в кино и он снялся в двух картинах - драме "Храбрец" и мелодраме "Семь лиц" (в которой он сыграл семь персонажей). За роль в "Храбреце" Муни был номинирован на "Оскар".
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Затем вышли еще два фильма с его участием - "Лицо со шрамом" и "Я - беглый каторжник", и снова Муни получил номинацию на "Оскар" за талантливое исполнение. После этого студия Warner Bros. подписала с ним долгосрочный контракт (он продлился до 1940 года). По условиям этого контракта Пол Муни мог выбирать сценарии, которые ему понравятся, а гонорар за фильм составлял 50 тысяч долларов.
30-е годы были расцветом его кинокарьеры. Не будем перечислять все картины, в которых он снялся - поверьте, их немало. Отметим лишь, что в 1936 году вышел фильм-биография "Повесть о Луи Пастере", в котором Муни исполнил роль знаменитого микробиолога и химика Луи Пастера. За нее актер получил и премию "Оскар", и награду Венецианского кинофестиваля.
Рассказывают, что Пол Муни в жизни был крайне стеснительным и молчаливым человеком, и не очень жаловал незнакомых людей. По поводу ролей он всегда советовался со своей женой, театральной актрисой. А между дублями на съемках играл на скрипке, чтобы расслабиться и снять нервное напряжение.
К каждой роли он готовился очень серьезно, погружаясь в персонажа, перенимая его манеры и изучая черты характера. А еще Пол Муни прекрасно умел сам наносить грим - этому навыку он научился у своих родителей-актеров.
После того, как контракт с Warner Bros. закончился, актер снова переключился на свое любимое занятие - игру на театральной сцене. Скончался он в 1967 году от сердечного приступа на 72 году жизни и похоронен в Лос-Анджелесе. В его честь на Голливудской аллее славы установлена звезда.
На этих фотографиях 1930-х и 1940-х годов вы видите молодого Пола Муни. Даже по портретам заметно, что это был актер с яркой харизмой и умением перевоплощаться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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