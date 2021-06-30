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Пол Муни: самый престижный актер студии Warner Bros. в 1930-е годы

Пол Муни: самый престижный актер студии Warner Bros. в 1930-е годы (36 фото)

Автор:
30 июня 2021 12:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 30-е годы   актеры   биография   голливудские актеры   знаменитости   киноиндустрия   чтобы помнили   шоу бизнес   
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Американский актер Пол Муни (настоящее имя - Фредерих Мешилем Майер Вайзенфройнд) родился в 1895 году в Лемберге (ныне Львов) в семье актеров еврейского театра. В 1900 году родители переехали в Лондон а затем в США. Мальчик с детских лет находился в творческой среде и это наложило свой отпечаток на выбор карьеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30-е годы   актеры   биография   голливудские актеры   знаменитости   киноиндустрия   чтобы помнили   шоу бизнес   
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