Пол Муни: самый престижный актер студии Warner Bros. в 1930-е годы

Затем вышли еще два фильма с его участием - "Лицо со шрамом" и "Я - беглый каторжник", и снова Муни получил номинацию на "Оскар" за талантливое исполнение. После этого студия Warner Bros. подписала с ним долгосрочный контракт (он продлился до 1940 года). По условиям этого контракта Пол Муни мог выбирать сценарии, которые ему понравятся, а гонорар за фильм составлял 50 тысяч долларов.