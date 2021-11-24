Как в Советском Союзе появилась пицца?

В 1990 году в Москве открылось сразу два ресторана американской сети Pizza Hut, в центре и на западе города (это было также совместное предприятие). Спустя несколько месяцев они обслуживали около 80 тысяч гостей в месяц и производили 5 тысяч пицц в день! Московские рестораны Pizza Hut были крупнейшими в мире на тот момент и предлагали все современные виды пиццы.

Изначально руководство компании планировало использовать по большей части советские продукты, но оказалось, что в стране просто нет поставщиков моцареллы, а зимой было почти невозможно найти свежие овощи в нужных масштабах.

Кроме того, рестораны Pizza Hut оказались также довольно дорогими для местных жителей, и не воспринимались как место, где можно было быстро перекусить.

Здесь принимали к оплате не только рубли, но и американские доллары, которые были в СССР у единиц (по большей части, иностранцев). Большая пицца стоила около 18 рублей (4 000 рублей сегодня), а в валюте ее стоимость была почти в два раза выше. Но иностранцы часто шли в валютные залы, чтобы не ждать в очереди.

Pizza Hut довольно успешно продолжила работу и после распада СССР. В 1997 году в рекламе этой сети снимался и сам Михаил Горбачев, но кризис 1998 года компания не пережила. В 2013 году в Москве снова открылись рестораны Pizza Hut, но теперь они были уже российскими и предлагали относительно недорогую пиццу (600-700 рублей).

Фаст-фуд по госту