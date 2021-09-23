Жизнь советских людей в картинах

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Тем, кто провёл детство в Советском Союзе, закономерно кажется, что деревья тогда были больше, мороженое вкуснее, а люди лучше и благороднее. Только это слишком субъективные критерии, чтобы сравнивать те имена и наши. А вот картины современных художников и тогдашних сравнить можно — и нам кажется, что несколько десятилетий назад люди смотрели на жизнь чуточку оптимистичнее. Впрочем, это лишь версия! Расскажите: разделяете ли вы это мнение?
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Авторский пост
Еще крутые истории!
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Больше на подозреваемого похож на следственном эксперименте))
Но те художники хоть рисовать умели, в отличии от большинства нынешних! Хотя те тоже могли сказать - Я художник, я так вижу! Но они действительно видели глазами, а не жопой!