Жизнь советских людей в картинах

Тем, кто провёл детство в Советском Союзе, закономерно кажется, что деревья тогда были больше, мороженое вкуснее, а люди лучше и благороднее. Только это слишком субъективные критерии, чтобы сравнивать те имена и наши. А вот картины современных художников и тогдашних сравнить можно — и нам кажется, что несколько десятилетий назад люди смотрели на жизнь чуточку оптимистичнее. Впрочем, это лишь версия! Расскажите: разделяете ли вы это мнение?

Новосёлы 0 Источник: Соколова Ираида Владимировна, 1956

Утренний гудок (утро Липецкой Магнитки) 0 Источник: Слушник Виктор Петрович, 1964

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Выборы в Верховный Совет СССР 0 Источник: Трофимов Яков Дмитриевич, 1950-е

Наш дворик 0 Источник: Данелия Петр Алексеевич, 1973

На выборы 0 Источник: Шищенко Пётр Карпович, 1983

Киев. Крещатик строится 0 Источник: Хвостенко-Хвостов Александр Вениаминович, 1957

Путевой обходчик 0 Источник: Витинг Николай Иосифович, 1968

Агитатор 0 Источник: Аманкожоев Кубанычбек, 1966

Старая улица 0 Источник: Гритчин Григорий Иванович, 1960-е

В колхозной конюшне 0 Источник: Пластов Аркадий Александрович

В пути 0 Источник: Лавренко Борис Михайлович, 1964

Провожают на фронт 0 Источник: Ефимов Измаил Варсонофьевич, 1979

На ткацкой фабрике 0 Источник: Саламзаде Салам Абдул-Касум-оглы, 1930

В поле. Самолёты летят 0 Источник: Ткачёв Сергей Петрович, 1954

На память о картошке 0 Источник: Черкашин Сергей Леонидович, 1970-е

В глубине Антарктиды 0 Источник: Рубан Игорь Павлович, 1964

Сентябрьский день 0 Источник: Юнтунен Суло Хейккиевич, 1963

На Волге 0 Источник: Пушнин Александр Тихонович, 1961

Шоссе 0 Источник: Прошкин Виктор Николаевич, 1969

Рыбак 0 Источник: Базилев Сергей Николаевич, 1982

Урожай 0 Источник: Викулов Василий Иванович, 1948

Под осенним солнцем 0 Источник: Шариков Николай Данилович, 1940

Осеннее солнце 0 Источник: Яблонская Татьяна Ниловна, 1976

Cтаночница 0 Источник: Фролов Константин Петрович, 1960-e

Починка трамвайного пути ночью 0 Источник: Каптерев Валерий Всеволодович, 1928

Осенний костер 0 Источник: Тюленев Виталий Иванович, 1980

К родным берегам 0 Источник: Карякин Николай Петрович, 1969

Хлеб 0 Источник: Галунов Евгений Александрович, 1972

Серый день 0 Источник: Юкин Владимир Яковлевич, 1950-е