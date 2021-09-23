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Жизнь советских людей в картинах

Жизнь советских людей в картинах (30 фото)

Автор:
23 сентября 2021 12:44
Метки: СССР   Советские люди   Советский союз   история   картины   эстетика   
407
30
Тем, кто провёл детство в Советском Союзе, закономерно кажется, что деревья тогда были больше, мороженое вкуснее, а люди лучше и благороднее. Только это слишком субъективные критерии, чтобы сравнивать те имена и наши. А вот картины современных художников и тогдашних сравнить можно — и нам кажется, что несколько десятилетий назад люди смотрели на жизнь чуточку оптимистичнее. Впрочем, это лишь версия! Расскажите: разделяете ли вы это мнение?
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Метки: СССР   Советские люди   Советский союз   история   картины   эстетика   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Рыбак какой-то странный.
Больше на подозреваемого похож на следственном эксперименте))
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975
Евгений Час назад
"...А вот картины современных художников и тогдашних сравнить можно..." А где они, картины современных художников на те темы, что в данной подборке? Если бы были, можно было и сравнить...
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