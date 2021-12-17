Кровавая история: как к крови относились на протяжении истории человечества

До нас дошли даже схемы кровопускания с подробными указаниями, откуда именно нужно выводить кровь. В ход шли ланцеты, банки, пиявки и цирюльники. Почему они? Ну, потому что брадобреи заодно еще и могли пустить кровь не шибко богатому населению. По рекомендациям врачей.

О том, что такие практики не работают, впервые заговорили в середине XVII века. Но окончательно такие опасные практики искоренились лишь с официальным признанием биомедицины.

Правда, до сих пор то тут, то там используют горчичники, гусиный жир и банки. Они широко применялись в советской медицине, и чаще считаются в настоящее время плацебо или скорее альтернативной техникой. В Китае и даже в Финляндии они применяются как расслабляющее и обезболивающее средство.

Малокровие

С полнокровием разобрались. Недостатки крови лечили иначе.

Раньше медики считали, что центр кровотечения находится в печени, где пища перерабатывается в телесные жидкости и мышцы. Также считалось, что есть этакое «нечувствительное испарение», которое по описаниям очень похоже на кожное дыхание.