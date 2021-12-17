Кровавая история: как к крови относились на протяжении истории человечества

Кровь с самых начал времен воспринималась человеком как нечто загадочное. Ее пускания, сыворотки на ее основе и многое другое веками входило в медицинскую практику. Сейчас, мы, конечно, знаем, что кровь – лишь жидкость в нашем организме, которая влияет на множество внутренних процессов. Но что о ней думали наши предки и как ее исследовали?
Справедливости ради, большинство людей все еще уверены, что кровь несет в себе особые символы. И даже школьная программа по анатомии переубедить их не может.
Полнокровие как болезнь
Античная медицина, из которой очень многое почерпнули арабская и европейская, считала, что кровь является одной из четырех основных жидкостей в организме и отвечала за темперамент сангвиников – наиболее взвешенных людей. Кровь еще и считали сладкой, и приводили это как аргумент ее превосходства над желтой и черной желчью и флегмой, другими видами телесных жидкостей (или гуморов).
Долгое время считалось, что многие болезни возникают из-за нарушения гармонии жидкостей в организме. Избыток крови был более опасным, чем ее недостаток, и многие из тех документов, которые есть в распоряжении медиков говорят, что чаще всего говорят именно о полнокровии.
Историки считают, что полнокровие часто связано с экономическим и социальным статусом больных: именно богатые могли позволить себе врачей. А полнокровие объяснялось перееданием и пассивным образом жизни.
В большинстве случаев лечили полнокровие (как и любой другой избыток жидкости) кровопусканием. Врачи выписывали желчегонные и потогонные отвары, нарывные пластыри, и, конечно, кровопускания.
До нас дошли даже схемы кровопускания с подробными указаниями, откуда именно нужно выводить кровь. В ход шли ланцеты, банки, пиявки и цирюльники. Почему они? Ну, потому что брадобреи заодно еще и могли пустить кровь не шибко богатому населению. По рекомендациям врачей.
О том, что такие практики не работают, впервые заговорили в середине XVII века. Но окончательно такие опасные практики искоренились лишь с официальным признанием биомедицины.
Правда, до сих пор то тут, то там используют горчичники, гусиный жир и банки. Они широко применялись в советской медицине, и чаще считаются в настоящее время плацебо или скорее альтернативной техникой. В Китае и даже в Финляндии они применяются как расслабляющее и обезболивающее средство.
Малокровие
С полнокровием разобрались. Недостатки крови лечили иначе.
Раньше медики считали, что центр кровотечения находится в печени, где пища перерабатывается в телесные жидкости и мышцы. Также считалось, что есть этакое «нечувствительное испарение», которое по описаниям очень похоже на кожное дыхание.
Эту доктрину сформулировал итальянский врач Санторио Санторио в начале XVII века. Он считал, что через кожу незаметно для человека выходит внутренняя влага, которую тело получает из кожи и напитков. Работало это и в обратную сторону: он считал, что раскрывшись, кожные и «внутренние» поры впитывали наружные частицы воды и воздуха. Поэтому лечить малокровие предлагалось свежей крови животный и даже людей и ванны из крови. Таким образом даже пытались вылечить папу Римского Иннокентия VIII: ватиканские медики давали ему пить венозную кровь трех здоровых молодых людей.
Символизм крови
Символика крови тоже была в ходу. Она объединялась в воззрении множества людей благодаря «коктейлю» из христианских и языческих верований. Некоторые историки отмечают, что казнь через распятие осуществлялась не столько благодаря потере крови, сколько из-за обезвоживания и удушья. И в Средневековье об этом знали.
Спустя несколько веков центральными образами для размышления о душе и набожного поклонения стали бичевание, путь на Голгофу и распятие, которые представлялись как «кровавые страсти». Распятие начали изображать как сцену с потоками крови, которую ангелы собирали в чаши для последующих причастий.
Еще позднее сцены распятия Христа стали еще более кровавыми и натуралистичными, и преуспели в этом, по большей части, северные живописцы. Тогда же, в Высоком Средневековье, появляются первые случаи стигматизации. Например, известно, что стигмы были у Франциска Ассизского и Екатерины Сиенской. В это же время становится популярным самобичевание.
В конце XIV века богословы начали говорить о том, каким было состояние крови Христа между распятием и воскресением. Тогда же в различных точках Европы находят плачущие кровью статуи и прочие мистические образы.
Одновременно возникают и слухи о том, что евреи пытаются осквернить священную гостию или используют кровь христиан для страшных ритуалов – колдовства или жертвоприношений, и тогда же начинаются крупные погромы и изгнания.
Как искали источник крови
Долгие века гуморальная медицина считала, что кровь образуется из печени, а затем через сердце расходится по венам к внутренним органам и конечностям. Там она, по мнению медиков, могла испаряться, застаиваться и сгущаться. Поэтому кровопускания ликвидировали этот самый застой и не причиняли больному вреда: ведь кровь, по их представлениям, тут же образовывалась вновь. Так считалось, что кровь – быстро возобновляемый ресурс.
В 1628 году английский ученый Уильям Гарвей публикует трактат «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», где изложил все свои десятилетние опыты и наблюдения за движением крови. В введении он пишет о том, что в трактате «О дыхании» его учителя и преподавателя Падуанского университета Джироламо Фабриция д'Аквапендента ученый ссылается на то, что существуют венозные клапаны. Падуанский преподаватель считал, что клапаны замедляют движение крови, чтобы она не скапливалась в конечностях слишком быстро.
До Фабриция о таких клапанах уже писали. Например, феррарский врач Джамбаттиста Каннано, его ученик-португалец Амато Лузитано, фламандский анатом Андреа Везалио и виттенбергский профессор Соломон Альберти.
Гарвей же, в свою очередь, обратился к более ранним гипотезам и понял, что клапаны играют совершенно иную роль: их форма и количество не дают венозной крови течь обратно, а значит, кровь идет только в одном направлении. Затем он исследовал, как пульсируют артерии и рассчитал скорость прохода крови через сердце. То есть кровь не могла образовываться в печени и медленно течь к конечностям. Она, напротив, обращалась вокруг тела по замкнутому циклу, просачиваясь через внутренние скважины и всасываясь венами. Чтобы открыть капилляры, нужен был мощный микроскоп и навык разглядывания.
Поэтому тогда эти самые капилляры, которые на самом деле соединяют артерии и вены, пока не были обнаружены. Позже их нашел итальянец Марчелло Мальпиги, которого принято считать отцом микроскопической анатомии.
То есть Гарвей фактически перевернул медицину. Таким образом под вопрос ставилась разумность кровопусканий: теперь кровь перестала быть конечным ресурсом.
Медики обсуждали и то, как восполнить кровь при сильном кровотечении. Ведь если кровь идет по замкнутому кругу, то в таком случае ее надо как-то восполнить?
Первые попытки переливания крови
Тогда в ход пошли различные инъекции с переливаниями крови. Впервые их начали делать в 1660-х годах. Придворный британский врач Тимоти Кларк вливал лекарства в обескровленных животных и птиц, оксфордский анатом Ричард Лоуэр изучал переливание крови на собаках и овцах, а французский философ и врач Людовика XIV Жан-Батист Дени экспериментировал уже с людьми.
Затем в Германии выходит трактат немецкого алхимика и натуралиста Иоганна Эльсхольца «Новое искусство вливаний», в котором приводятся подробные схемы переливаний крови от животного человеку. Там же появляются советы того, как при помощи переливаний крови вылечить, например, брак жены-холерика и мужа-меланхолика.
Первым человеком, которому Ричард Лоуэр перелил кровь животного, стал 22-летний студент-богослов из Оксфорда Артур Кога. Он страдал слабоумием и приступами агрессии, которые врачи собирались вылечить с помощью крови агнца. Но после 9 унций крови ничего не вышло: пациент хоть и остался жив, но все еще слабоумен.
Французам, попавшим в руки Дени, повезло куда меньше: из четырех случаев переливаний успешным оказался только один. Последним пациентом стал человек, которого хотели излечить от буйства и склонности к дебошам с помощью крови теленка. Он умер после третьей инъекции.
В итоге французского врача отправили под суд за убийство, а рациональность переливания крови была поставлена под вопрос.
Новые попытки переливаний
Попытки переливаний возобновились в 1818 году. Тогда британский акушер Джеймс Бланделл, который уже опубликовал несколько опытов по переливанию крови, впрыснул умиравшей от послеродового кровотечения женщине кровь ее мужа, и женщина выжила. Как правило, этот врач использовал инъекции только как последнюю меру. После этой женщины было еще десять подобных случаев, и в половине случаев пациентки выживали. Таким образом, кровь стала спасением для умирающих и ресурсом, которым можно было делиться.
Правда, оставались и некоторые проблемы. Кровь имеет свойство быстро сворачиваться и оставались осложнения. Но с открытием групп крови в начале XX века, а затем и антикоагулянтов, количество успешных переливаний резко возросло.
Пригодилось это и на войнах: врачи в полевых лазаретов научились продлевать срок жизни взятой крови: ее можно было переливать не сразу от человека к человеку, а запасать и хранить в специальных банках.
Первый банк крови создали в Лондоне в 1921 году на базе Красного Креста. Затем они появились в Великобритании, а уже после – в Европе. Там добровольцев агитировали узнать свою группу крови.
Группы крови
Все знают о восьми основных типах крови: они делятся на группы 0, А, В или АВ и могут иметь положительный или отрицательный резус-фактор. В сумме как раз получается восемь.
Группы крови открыл ученый Карл Ландштейнер вместе с учениками. Независимо от него четыре группы крови выделил чешский психиатр Ян Янский. Он искал связь между кровью и психическими заболеваниями. Но никакой связи он не обнаружил и опубликовал об этом статью.
Затем были обнаружены резус-факторы. Его нашли все тот же самый Ландштейнер совместно с Александром Винером в 1937 году. Свое название она получила из-за сходств антигенов человека и макаки-резуса. Правда, оказалось, что антигены не идентичны, но менять название не стали. На 2018 год количество систем крови насчитывается 36. Но основными все же остаются АВ0 и резус-факторная.
Предрассудки
Правда, даже с открытием всех этих свойств крови, старые полумифические представления об этой жидкости никуда не делись. Во многих уголках планеты все еще считают, что кровь молодых людей может возвращать юность и предотвращать старение. И часто даже в культуре мы можем встретить информацию об омолаживающем действии питья крови.
Например, в 1908 году русский врач, революционер и писатель Александр Богданов опубликовал одну из первых русских утопий «Красная звезда».
Там рассказывается об идеальном социалистическом обществе будущего на Марсе, обитатели которого делятся друг с другом кровью.
«Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами… <…> …кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешиваясь там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани», - рассказывает один из марсиан герою.
Богданов не остановился на одном лишь романе и попытался воплотить свои идеи в жизнь: он добился в 1926 году открытия московского Института переливания крови, но идеи об омолаживающем эффекте были отвергнуты уже в 1930-х годах.
Расовый вопрос
Во второй половине позапрошлого века медики начали обсуждать вопрос переливания крови между расами. Конечно, вопрос стоял не только о крови, но и о классификации людей за счет физической антропологии.
Самые разные ученые предлагали классификации человеческих сообществ и соответствующую типологию рас на основании таких признаков, как форма и объем черепа, пропорции скелета, цвет и форма глаз, цвет кожи и тип волос. После Первой мировой войны антропометрику (измерение черепов) дополнили новые методы — разнообразные тесты на когнитивные способности, в том числе известный тест IQ, и серологические исследования.
К свойствам крови после открытия групп тоже был повышенный интерес. Исследования групп крови возобновились с началом Первой Мировой войны, ведь там было много пострадавших и раненых.
В 1919 году польские врачи-инфекционисты Ханна и Людвик Хиршфельд публикуют работы о предполагаемой связи групп крови с расой. Опирались они на типирование крови солдат сербской армии. Поэтому появилось целое новое направление – арийская сероантрополия, в которой смешивалась евгеника, расовая антропология, прикладная медицина и фолькиш-идеология. Ученые направления связывали кровь, расу и даже почву: они пытались обосновать биологическое превосходство германцев над соседями.
Подобными исследованиями занимались множество ученых и даже целое Немецкое общество исследования групп крови, основанное в 1926 году антропологом Отто Рехе и врачом Паулем Штеффаном.
Статистические данные, полученные в то время, свидетельствовали, что группы А в основном преобладают в Западной Европе, а группы В – в Восточной. А затем в ход шли соединения с расой: дохоцефалы (блондины-арийцы) противопоставлялись брахицефалам (низкие люди с круглыми черепами).
Забавно здесь еще и то, что считалось, будто у евреев в основном группа крови В. Однако выяснилось, что в 1924 году в Берлине у еврейского населения пропорция групп А и В была 41 к 12, тогда как у нееврейского 39 к 16.
Затем национал-социалисты ударились совсем уж бешенство: в 1934 году врача Ганса Зерельмана, который перелил пациенту собственную кровь, отправили в лагерь на семь месяцев. Обратно было тоже нельзя: от немца к еврею это было запрещено. Первыми они в этом вопросе, справедливости ради, не были. В конце XIX века пастор Адольф Штекер заявлял о недопустимости подобного, а в антисемитском памфелете «Прооперированный еврей» Оскара Паниццы трансформацию еврея в немца должно было завершить переливание крови шварцвальдских девственниц.
Что же касается чернокожих, их тоже ущемляли. В 1937 году в Чикаго был создан банк крови, который предписывал донорам-афроамериканцам указывать свою расу. Их кровь переливали только чернокожим. На некоторых пунктах сдачи крови их кровь не брали вовсе, а американский Красный Крест не брал темнокожих доноров начиная с 1942 года, чтобы кровь разных рас не смешивалась.
Откуда на самом деле берется кровь
Костный мозг, который и формирует кровь, начали изучать во время Второй мировой войны. Тогда предполагали, что пересаживать его можно только от близкого родственника, а лучше всего – генетически идентичного реципиенту. Все предыдущие попытки пересадки заканчивались смертью больных из-за инфекций или иммунного ответа, позже получивший название реакция «трансплантат против хозяина». В этом случае клетки реципиента вступают в иммунный конфликт с клетками донора.
В 1956 году нью-йоркский врач Эдвард Доннал Томас провел первую успешную пересадку костного мозга пациенту, умирающему от лейкемии. Тогда больному повезло с донором: это был его полностью здоровый близнец.
Спустя два года француз Жорж Мате предложил делать пересадку костного мозга не от донора. Опыты над животными дали понимание, что для успешной пересадки реципиента нужно облучить, чтобы нейтрализовать его иммунную систему.
С этической точки зрения нужны были пациенты, которые уже страдали от радиационного облучения. И такой человек появился. В ноябре 1958 года в парижскую больницу Кюри после несчастного случая в сербском институте ядерной физики в Винче поступили четыре пациента с облучением в 600 бэр. Тогда Мате поместил их в стерильные боксы, чтобы обезопасить от инфекций.
Затем стало ясно, что пересаживать и органы, и костный мозг можно не только между родственниками. Сейчас в регистрах доноров костного мозга в общей сложности состоят 28 миллионов человек.
А вы сдаете кровь?
Источник:
- Бандит Катя!
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
- Интересное о фильме "Интердевочка"
- "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения
Понравилось26