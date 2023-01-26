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Вспотеть и умереть: учёные так и не смогли выяснить истинную причину странной средневековой болезни

Вспотеть и умереть: учёные так и не смогли выяснить истинную причину странной средневековой болезни

Автор:
26 января 2023 12:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: английский пот   болезнь   интересно   история   недуг   потливость   симптом   средневековье   эпидемия   
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Пот необходим организму для терморегуляции. Это важно, хотя и выглядит его выделение не слишком эстетично. Но оказывается, что Европу в 1485-1551 годах накрыла целая эпидемия потливости. Непонятной природы, унёсшая тысячи жизней.

Впервые недуг был зафиксирован в 1485 году среди воинов Генриха Тюдора, который одержал победу в битве при Босворте, прибыл в Лондон и взошёл на престол под именем короля Генриха VII. На тот момент народ, контактировавший с его войском, стал массово умирать. А за полтора месяца странная болезнь выкосила около 15 тыс. человек.

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Затем эпидемия утихла. Но возобновилась с новой силой в 1507, 1517 и 1528 году. В последний раз даже королю пришлось петлять по стране, чтобы спастись от непонятной заразы.

Волна перекинулась и на другие страны Европы и даже докатилась до Московского княжества. Только к 1551 году наступило затишье.

Впоследствии медики и исследователи ломали головы – что это было? Не чума, не холера, не оспа. Смертность от странной болячки достигала 50%, а протекал процесс очень быстро: занедуживший с утра человек к вечеру уже мог уйти из жизни. Критическими в случае с «потливой болезнью» были первые сутки: пережил, значит, будешь жить.

Что странно, инфекция «выбирала» не старых, больных и бедных, а, наоборот, молодых, обеспеченных, сильных, то есть людей, которые нормально питались, следили за здоровьем, жили в хороших условиях.

Болезнь начиналась с лихорадки, человек обильно потел, затем возникали боли в животе, шее, пояснице. После чего добавлялась тошнота и рвота, а потоотделение шло ещё активнее. С несчастных буквально лились ручьи, а выделения имели специфический очень неприятный запах.

Иммунитета у переболевших не возникало. Было зафиксировано немало случаев смерти после повторного заражения. Поскольку эпидемия «потливости» началась после битвы, то эскулапы Средневековья предположили, что солдаты пробудили какую-то древнюю бактерию либо вирус, который начал распространяться и далее.

Ещё одной версией, объясняющей эпидемию, стало массовое размножение грызунов – крыс и мышей. После завершения войны Роз начался экономический подъём. Народ хотел побыстрее вернуться к нормальной мирной жизни. Активно вырубали леса и строили из дерева дома и хозяйственные постройки, где вольготно чувствовали себя мыши и крысы. Поэтому ещё одной версией, объясняющей причину эпидемии, стал вирус из старых деревьев, который пробудили и стали активно распространять. При этом его не побороли, просто произошла мутация вируса во что-то менее смертоносное и, соответственно, менее заметное.

Современники выдвигают разные версии, в том числе довольно экзотические: тиф, сибирская язва, даже какая-то агрессивная форма туберкулёза.

Относительно недавно, уже в нашем веке, исследователи из госпиталя в Брюсселе сделали предположение, что симптоматика напоминает хантавирус с очень высокой смертностью. Но точного ответа на вопрос, что же вызвало «английский пот», пока так и не нашли.

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Метки: английский пот   болезнь   интересно   история   недуг   потливость   симптом   средневековье   эпидемия   
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4  комментария
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16k
Bill Полчаса назад
- Пациент перед смертью сильно потел?
- Сильно
- Это хорошо
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20
Maikl 2 минуты назад
Рано или поздно аналогичной болячкой история человечества может и закончится. Появится новый возбудитель и "откопают старый" и амба ((.
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11k
Женя 3 минуты назад
хантавирус (ГЛПС) не передаётся от человека к человеку.
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2k
Оксид Бетона 4 минуты назад
"Что странно, инфекция «выбирала» не старых, больных и бедных, а, наоборот, молодых, обеспеченных, сильных, то есть людей, которые нормально питались, следили за здоровьем, жили в хороших условиях."

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