Вспотеть и умереть: учёные так и не смогли выяснить истинную причину странной средневековой болезни

Затем эпидемия утихла. Но возобновилась с новой силой в 1507, 1517 и 1528 году. В последний раз даже королю пришлось петлять по стране, чтобы спастись от непонятной заразы.

Волна перекинулась и на другие страны Европы и даже докатилась до Московского княжества. Только к 1551 году наступило затишье.