FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6098 постов • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Девушку перекосило после инъекции ботокса

Девушку перекосило после инъекции ботокса

Автор:
29 ноября 2023 09:13
Сообщество : Истории
Метки: ботокс   интересно   история   история медицина   медицина   неудачный ботокс   троичный нерв   
1348
4

Ботокс (препараты ботулотоксина) — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Обычно их используют в косметологии, чтобы предотвращать морщины, но иногда назчначают и в медицинских целях.

Так было и с пользовательницей с сайта Reddit, которая поделилась своей историей. По медицинским показаниям ей назначили поставить ботокс. Пациентка послушала невролога и сходила на процедуру. Да вот только всё пошло не по плану. Врачи предупредили её, что результат может себя не оправдать, но такого девушка точно не ожидала.

Так раньше выглядела улыбка нашей героини: ничего необычного. Но спустя несколько дней девушка проснулась и испытала странные ощущения. Когда она подошла к зеркалу, то обнаружила, что её лицо перекошено. Нормально улыбнуться нельзя: рот живёт своей жизнью.

Естественно, она испугалась, что останется с таким лицом навсегда. Вообще девушке рекомендовали поставить ботокс, потому что это ещё один из способов лечения её непростого заболевания. У неё невралгия тройничного нерва, который вызывает сильную боль. Прежние препараты перестали помогать, потому врачи посоветовали новый способ лечения.


Пациентку предупредили, что может быть опущение лица, но после очередного осмотра невролог подытожила, что, вероятно, с количеством препарата переборщили. Медики уверяют, что через 6-8 недель всё пройдёт - и лицо примет прежний вид.


Однако пока девушка чувствует себя безумной, ведь выглядит необычно и страшновато для себя и окружающих.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: ботокс   интересно   история   история медицина   медицина   неудачный ботокс   троичный нерв   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63623



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Якудза. История преступных кланов Японии. Интересные факты
Якудза. История преступных кланов Японии. Интересные факты
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#животные#интересное#авто аварии#позитив#факты#подборка#закон
#в мире#автомир#люди#Автовсячина#ДТП#забавно#фильм#Китай#Россия#США
#машина#Юмор#Прикол#история#аварии#кино#дети#Ynews#драка#улыбнуло
Миссия - пережить зиму Миссия - пережить зиму Медики XIX века - об ужасах мастурбации Медики XIX века - об ужасах мастурбации Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века 18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже 18 медицинских изобретений прошлого, от вида которых бегут мурашки по коже Кровавая история: как к крови относились на протяжении истории человечества Кровавая история: как к крови относились на протяжении истории человечества

На что жалуетесь?

Вернуться