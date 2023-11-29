Девушку перекосило после инъекции ботокса

Естественно, она испугалась, что останется с таким лицом навсегда. Вообще девушке рекомендовали поставить ботокс, потому что это ещё один из способов лечения её непростого заболевания. У неё невралгия тройничного нерва, который вызывает сильную боль. Прежние препараты перестали помогать, потому врачи посоветовали новый способ лечения.

Пациентку предупредили, что может быть опущение лица, но после очередного осмотра невролог подытожила, что, вероятно, с количеством препарата переборщили. Медики уверяют, что через 6-8 недель всё пройдёт - и лицо примет прежний вид.

