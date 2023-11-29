Девушку перекосило после инъекции ботокса

Ботокс (препараты ботулотоксина) — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Обычно их используют в косметологии, чтобы предотвращать морщины, но иногда назчначают и в медицинских целях.
Так было и с пользовательницей с сайта Reddit, которая поделилась своей историей. По медицинским показаниям ей назначили поставить ботокс. Пациентка послушала невролога и сходила на процедуру. Да вот только всё пошло не по плану. Врачи предупредили её, что результат может себя не оправдать, но такого девушка точно не ожидала.
Так раньше выглядела улыбка нашей героини: ничего необычного. Но спустя несколько дней девушка проснулась и испытала странные ощущения. Когда она подошла к зеркалу, то обнаружила, что её лицо перекошено. Нормально улыбнуться нельзя: рот живёт своей жизнью.
Естественно, она испугалась, что останется с таким лицом навсегда. Вообще девушке рекомендовали поставить ботокс, потому что это ещё один из способов лечения её непростого заболевания. У неё невралгия тройничного нерва, который вызывает сильную боль. Прежние препараты перестали помогать, потому врачи посоветовали новый способ лечения.
Пациентку предупредили, что может быть опущение лица, но после очередного осмотра невролог подытожила, что, вероятно, с количеством препарата переборщили. Медики уверяют, что через 6-8 недель всё пройдёт - и лицо примет прежний вид.
Однако пока девушка чувствует себя безумной, ведь выглядит необычно и страшновато для себя и окружающих.
Источник:
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