Революция в анатомии: органы и части тела человека, которые недавно обнаружили ученые

Казалось бы, анатомия человеческого тела давным-давно изучена. Ан нет, ученые-исследователи до сих пор находят новые структуры, о которых никто ранее и не подозревал.
Инвестиции, которые крупные компании вкладывают в изучение физиологии человеческого тела, исчисляются сотнями миллиардов долларов. Эти знания помогают понять механизмы реакций организма на те или иные раздражители, продвинуться в поисках новых лекарств от серьезных болезней. Однако вызывает удивление тот факт, что за последнее десятилетие был в организме были найдены структуры, о которых раньше никто не знал. Расскажем о четырех из них.
Интерстиций или система полостей
В 2018 году врачи медицинского комплекса Маунт-Синай (США) обследовали пациента с подозрением на рак. Для взятия биопсии пациента обследовали с помощью эндоскопа. Поместив в желчный проток крошечный микроскоп, врачи сумели рассмотреть не только сам проток, но и прилегающую к нему область. Удивленным глазам эскулапов предстало пространство, заполненное полостями с жидким содержимым. Эти полости были связаны друг с другом.
Анализ показал, что система полостей — часть соединительной ткани подслизистого слоя, она связывает слизистую и мышечную оболочки. При обычном гистологическом анализе этот микроорган не был виден, а открыли его только при использовании специальных реагентов. Полости оказались выстланы изнутри клетками, похожими на клетки соединительной ткани. Окруженные пучками коллагена, они были заполнены жидкостью.
Изучение этого интерстиция показало, что он играет роль своеобразного буфера, защищающего внутренние органы. Похожие структуры после были обнаружены в других местах организма: в подслизистых слоях всего желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и мягких тканях вокруг бронхов и артерий. Словом там, где организм подвергается постоянному сжатию. Кстати, термин интерстиций не нов, и в гистологии о нем известно примерно с середины двадцатого века. В частности, этот внеклеточный матрикс был ранее найден в почках и описан, как структура, которая играет важную роль для реабсорбции воды из канальцев нефронов в кровеносные капилляры. Однако интересным и важным является факт обнаружения интерстиция и в других местах человеческого организма.
Если допустить, что в интерстиции временно хранятся жидкости, попадающие в конечном итоге в лимфатическую систему, то изучение этого органа позволит понять механизм распространения патогенных структур (к примеру, раковых клеток).
Слой Дюа
Роговица — это прозрачная часть глаза, покрывающая зрачок, радужную оболочку и внутреннюю часть глазного яблока. Как оказалось, до недавнего времени были известны не все ее слои. В частности, слой Дюа, названный в честь своего первооткрывателя, был идентифицирован только в 2013 году. Толщина его составляет всего 15 микрон, а потому обнаружить этот слой стало возможным только при использовании новейшей техники.
Ранее считалось, что роговица состоит из пяти слоев, но трансплантологи, выполняя операции, обратили внимание, что при отделении самого толстого слоя (стромы) между ним и десцеметовой мембраной присуствует некая структура, ранее неизвестная. Изучение ее показало, что этот новый слой состоит преимущественно из пластин коллагена первого типа, расположенных в поперечном, продольном и косом направлении. Такая структура сообщает ему большую прочность по сравнению с другими слоями. Дальнейшее изучение слоя Дюа поможет в лечении и профилактики патологий роговицы, а также минимизирует осложнения после лазерной рефракционной хирургии.
Лимфатическая система мозговых оболочек
Внутри мозга есть лимфатическая система - этот факт был достоверно установлен в 2015 году. Ранее считалось, что побочные продукты метаболизма мозга поступают в спинномозговую жидкость, а оттуда в кровоток. Однако в 2015 году было установлено, что в накоплении и выведении этих "отдохов" мозговой деятельности самое непосредственно участие принимает лимфатическая система мозга.
Это открытие было сделано благодаря пяти добровольцам, которым вводили гадобутрол. Молекулы этого красящего вещества слишком малы, чтобы просачиваться из кровеносных сосудов в лимфатические и одновременно достаточно велики, чтобы преодолевать гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от нежелательных вторжений подобного рода. В результате на снимках МРТ была обнаружена разветвленная сеть лимфатических сосудов. Краситель распределился по ней в твердой мозговой оболочке. По этим сосудам бесцветная лимфа, содержащая иммунные клетки и продукты метаболизма, поступает из мозга в шейные лимфатические узлы. Туда же по кровеносным сосудам приходят белые кровяные клетки (лейкоциты). С их помощью лимфатические узлы очищают имунные клетки и запускают их в повторный оборот.
Это важное открытие позволит больше узнать о механизмах работы мозга и поможет в лечении неврологических патологий, к примеру болезни Альцгеймера, одной из причин которой считают избыточное накопление определенных белков. Известно, что с возрастом активность лимфатической системы снижается, и, следовательно, повышается риск возникновения болезни Альцгеймера. Если ученые научатся отслеживать и корректировать работу по "самоочищению мозга", то момент проявления патологии можно будет отсрочить.
Транскортикальные капилляры
Тонкие кровеносные сосуды, транспортирующие стволовые клетки, были обнаружены в длинных костях - например, в бедренной. Ранее считалось, что на концах костей есть сосуды, которые пропускают кровь в костный мозг и выводят ее обратно. Исследования, проведенные на грызунах, подтверждали эти предположения. Однако в ходе дальнейших экспериментов было выявлено, что стволовые клетки (в частности, гемоцитобласты - ГСК) попадают в кровь чересчур стремительно, что не соответствует пропускным показателям сосудов.
Исследователи обнаружили крошечные отверстия в костях, а потом и пятна кров,и и пришли к выводу о том, что сосуды сообщаются с костью не только на ее концах, но и по длине. Это открытие помогает по-другому взглянуть на природу хрупкости костей, которую обычно наблюдают с возрастом. Вполне возможно, она может объясняться уменьшением количества нормально функционирующих капилляров, защитив которые, исследователям удастся улучшить качество жизни человека.
Источник:
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Интерстиций или система полостей
В 2018 году"
Интерстициальное пространство известно очень задолго до. Я сам принимал участие в определении количества жидкости в нем еще в 82-м, и не впервые, задолго до меня методика существовала.
А в 18-м всего-навсего решили считать его (пространство) органом. Ни о каких нахождениях и открытиях речь не идет.
Эти исследования много чего расскажут.
И про внутренние и про наружные органы.
Главное не вчитываться при каких обстоятельствах эти данные получены.