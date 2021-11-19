Революция в анатомии: органы и части тела человека, которые недавно обнаружили ученые

Изучение этого интерстиция показало, что он играет роль своеобразного буфера, защищающего внутренние органы. Похожие структуры после были обнаружены в других местах организма: в подслизистых слоях всего желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и мягких тканях вокруг бронхов и артерий. Словом там, где организм подвергается постоянному сжатию. Кстати, термин интерстиций не нов, и в гистологии о нем известно примерно с середины двадцатого века. В частности, этот внеклеточный матрикс был ранее найден в почках и описан, как структура, которая играет важную роль для реабсорбции воды из канальцев нефронов в кровеносные капилляры. Однако интересным и важным является факт обнаружения интерстиция и в других местах человеческого организма.

Если допустить, что в интерстиции временно хранятся жидкости, попадающие в конечном итоге в лимфатическую систему, то изучение этого органа позволит понять механизм распространения патогенных структур (к примеру, раковых клеток).

Слой Дюа

Роговица — это прозрачная часть глаза, покрывающая зрачок, радужную оболочку и внутреннюю часть глазного яблока. Как оказалось, до недавнего времени были известны не все ее слои. В частности, слой Дюа, названный в честь своего первооткрывателя, был идентифицирован только в 2013 году. Толщина его составляет всего 15 микрон, а потому обнаружить этот слой стало возможным только при использовании новейшей техники.