Из карлика в великаны: невероятная история Адама Райнера

Особенно комично выглядела у такого малыша ступня вполне себе среднего взрослого 43 размера. Конечно, радостного мало, но бывают люди, живущие и с более страшными проблемами. Когда парню исполнилось 20 лет, ему поставили официальный диагноз – нарушение функции передней доли гипофиза. И, начиная с этого времени, Адам… начал расти.

С небывалой скоростью, какая и не снилась среднестатистическому человеку. За 10 лет он вымахал до 2,18 м. Райнер может был бы рад остановиться, но у организма на этот счёт имелись свои планы.