Из карлика в великаны: невероятная история Адама Райнера

Модификациями человеческого тела никого не удивить. Особенно сегодня, когда благодаря достижениям пластической хирургии можно сделать себе лицо другого человека.
Вот в случае с фигурой сложнее: над изменением веса и рельефа уже нужно попыхтеть. Но был в истории и один необычный случай, когда парню ничего не надо было делать. Природа сама постаралась или, точнее, перемудрила.
Адам Райнер появился на свет в 1899 году в небольшом городе Граце в юго-восточной части Австрии. В семье все – и родители, и брат были обычного роста. А малыш Адам замедлился в росте после 5 лет. В результате к 17 годам, когда парни в основном достигают размеров взрослого человека, он дотянулся лишь до отметки в 122 см. То есть роста современного первоклассника или около того.
Особенно комично выглядела у такого малыша ступня вполне себе среднего взрослого 43 размера. Конечно, радостного мало, но бывают люди, живущие и с более страшными проблемами. Когда парню исполнилось 20 лет, ему поставили официальный диагноз – нарушение функции передней доли гипофиза. И, начиная с этого времени, Адам… начал расти.
С небывалой скоростью, какая и не снилась среднестатистическому человеку. За 10 лет он вымахал до 2,18 м. Райнер может был бы рад остановиться, но у организма на этот счёт имелись свои планы.
О феномене прознали светила науки и стали донимать уникума обследованиями и тестами. Собственно, мужчина не противился, ведь такой патологический рост не лучшим образом сказался на состоянии и самочувствии. Болели суставы, спина, конечности. Потом начались проблемы со зрением и слухом и забарахлило сердце.
Учёные мужи предложили операцию по удалению опухоли гипофиза. Рискованную, но что делать, если рост уже перевалил за 2,30 м? Адам согласился. Проблему роста решить не удалось, только замедлить его. После операции несчастный оказался прикован к постели, поскольку не справившийся с невероятно быстрым ростом позвоночник начал разрушаться. Мужчину пришлось поместить в специализированное заведение, дабы обеспечить несчастному гиганту надлежащий уход.
Адам скончался в возрасте 51 года в 1950 году. Его рост на тот момент составлял 2,34 м. Родственники кремировали тело, дабы удивительного человека, который успел побыть в своей жизни и карликом, и великаном, оставили в покое хотя бы после смерти и не терзали тело несчастного посмертными опытами.
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