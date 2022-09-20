Эпидемия испанки 1918 года: как это было

Подсчитано, что около 500 миллионов человек или одна треть населения мира были инфицированы этим вирусом. Число погибших оценивается примерно в 50 миллионов человек. Правда, перепроверка в 2018 году показала, что общее количество погибших, вероятно, составляло несколько меньше - около 17 миллионов (хотя этот вывод сейчас многими оспаривается). Число погибших в контролируемых британцами районах Индии составило не менее 12 миллионов человек. В Китае погибло от 1 до 1,28 миллиона человек. Число погибших в России было ближе к 2%, или 2,7 млн человек. В США было инфицировано около 28% населения, умерло около 675 000 человек.