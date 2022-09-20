Эпидемия испанки 1918 года: как это было

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Сто с лишним лет назад, в 1918 году, назад вспышка гриппа быстро распространилась по миру и за полтора года унесла жизни от 30 до 50 миллионов человек. Волной заболевших и умирающих захлестнуло больницы и карантинные центры, кладбища не справлялись с потоком покойников. Впервые об эпидемии сообщила мадридская ежедневная газета ABC, из-за чего грипп 1918 года получил свое знаменитое прозвище - "испанка".
Большинство вспышек гриппа затрагивают в основном пожилых людей, но пандемия испанки имела самый высокий уровень смертности среди молодых людей, что и сделало ее одной из самых смертоносных эпидемий в истории человечества. Шла Первая мировая война, и массовые перемещения солдат и беженцев способствовали передачи заболевания. чтобы поддержать боевой дух, цензоры поначалу вычеркивали из публичного доступа сообщения о болезнях и смертности в таких странах, как Франция, Италия, Германия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Испанские СМИ, однако, могли свободно сообщать об эпидемии со всеми тяжелыми подробностями. Когда вирус заболел королем Испании Альфонсо XIII, об этом написали во всем мире, после чего цензура немного смягчилась.
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Ученые до сих пор не уверены в источнике этого гриппа. Первый известный случай был зарегистрирован на военной базе в Канзасе 11 марта 1918 года. Ученые провели несколько обширных исследований, чтобы обнаружить источник пандемии, но у них ничего не вышло. В 2018 году Майкл Воробей, профессор биологии Аризонского университета, изучающий историю пандемии 1918 года, сообщил, что он получил образцы тканей, созданные Уильямом Ролландом, врачом, который сообщил о респираторном заболевании, вызванном вирусом, будучипатологоанатом в британской армии во время Первой мировой войны. Возможно, это откроет возможности для новых исследований.
Подсчитано, что около 500 миллионов человек или одна треть населения мира были инфицированы этим вирусом. Число погибших оценивается примерно в 50 миллионов человек. Правда, перепроверка в 2018 году показала, что общее количество погибших, вероятно, составляло несколько меньше - около 17 миллионов (хотя этот вывод сейчас многими оспаривается). Число погибших в контролируемых британцами районах Индии составило не менее 12 миллионов человек. В Китае погибло от 1 до 1,28 миллиона человек. Число погибших в России было ближе к 2%, или 2,7 млн человек. В США было инфицировано около 28% населения, умерло около 675 000 человек.
Санитары готовы принять пациентов в гриппозном отделении Военно-морского госпиталя США на Мэр-Айленде, Калифорния, 10 декабря 1918 года
Пока школы США были закрыты во время пандемии гриппа, американские дети делали игрушки для детей-беженцев в Европе
Медсестра Американского Красного Креста помогает раненым и больным солдатам на Монмирайле, Франция, 31 мая 1918 года
Хирурги Красного Креста берут носилки, чтобы помочь больным в Сент-Луисе во время пандемии испанского гриппа
Старый спортзал, заполненный солдатами, возвращающимися домой с Первой мировой войны, дополнительно используется в качестве больницы скорой помощи при испанке
Учителя ухаживают за детьми, больными испанским гриппом, в колледже La Salle в Тетфорд Майнс, Квебек, Канада
Газетная страница более чем столетней давности показывает, как чиновники в Филадельфии копают братскую могилу, чтобы похоронить умерших от гриппа
Полицейские стоят на улице в Сиэтле, штат Вашингтон, в защитных масках, изготовленных Сиэтлским отделением Красного Креста, во время эпидемии гриппа в 1918 году
Лекция по физике, Университет Монтаны, Миссула, 1919 год. Во время эпидемии гриппа занятия проводились на открытом воздухе
Театры и общественные места были закрыты, чтобы предотвратить распространение вируса во время вспышки испанского гриппа в 1918 году
Госпиталь армейского лагеря в Экс-ле-Бен, Франция, во время Первой мировой войны был заполнен больными гриппом
Прихожане молятся на ступенях собора Успения Пресвятой Богородицы. Они собрались снаружи собора, чтобы принять участие в мессе на свежем воздухе и помолиться во время эпидемии гриппа, Сан-Франциско, Калифорния
39-й полк армии США в масках для профилактики гриппа в Сиэтле, декабрь 1918 года. Солдаты направляются во Францию
Источник: — переведено специально для fishki.net
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