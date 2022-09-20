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Эпидемия испанки 1918 года: как это было

Эпидемия испанки 1918 года: как это было

Автор:
20 сентября 2022 12:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: грипп   интересно   испанка   история   медицина   сто лет тому назад   фотоархив   эпидемия   
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Сто с лишним лет назад, в 1918 году, назад вспышка гриппа быстро распространилась по миру и за полтора года унесла жизни от 30 до 50 миллионов человек. Волной заболевших и умирающих захлестнуло больницы и карантинные центры, кладбища не справлялись с потоком покойников. Впервые об эпидемии сообщила мадридская ежедневная газета ABC, из-за чего грипп 1918 года получил свое знаменитое прозвище - "испанка".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грипп   интересно   испанка   история   медицина   сто лет тому назад   фотоархив   эпидемия   
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Когда вирус заболел королем Испании"
---------
А точно не наоборот?
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