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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 32 поста • 2 подписчика подписаться
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Самолет авиакомпании S7 едва не рухнул сразу после взлета

Самолет авиакомпании S7 едва не рухнул сразу после взлета (2 фото)

Автор:
03 декабря 2021 18:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Новосибирск   двигатель   магадан   пилот   самолет   экипаж   
2704
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Двигатели обледенели, и лишь мастерство пилотов смогло спасти людей.

Обычный рейс Магадан-Новосибирск, ничего не предвещало. Но как только машина поднялась в воздух, отключился автопилот. И экипажу пришлось полностью перейти на прямое управление судном.

Потом поступил сигнал об обледенении двигателей и борт стало «штормить» со стороны в сторону, затем он стал резко терять высоту. За 10 секунд самолет снизился почти на 3000 метров.

Но экипаж не подкачал. Без автопилота, и на самолете, который еле слушался управления, командир судна смог посадить его в Иркутске. Молодец, спас и себя, и всех на борту.

Вот что говорят пассажиры:

«Как человек, который был в этом самолете, хочу заметить, что никто не кричал в салоне, паники не было. Страшно было, конечно, но пассажиры держались. И спасибо огромное нашим пилотам, что мы всё-таки долетели».

«Мы летели, началась сильная турбулентность, теряли и набирали скорость. Очень сильно начало трясти, было жутко страшно, не передать словами. Мы только взлетели и сразу началось. Примерно через три минуты».

Теперь уже все позади и можно разобраться в причинах ЧП. Первая из них - противообледенительное средство. То ли его вообще не нанесли, то ли сделали это спустя рукава. Ну и с автопилотом надо разобраться - просто так такая техника не отказывает.

И еще раз хочется отметить пилотов - настоящие орлы).

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Метки: Новосибирск   двигатель   магадан   пилот   самолет   экипаж   
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−24
RUSOFOB6000LVL 2 часа назад
Жаль сорвалось, такая катастрофа была бы, класс
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64k
Серпом по молоту. 16 минут назад
А какая модель самолетa?..
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295
Владимир Г. 24 минуты назад
300 метров в секунду вниз?

Автор, урежь немножко! Лев Толстой не твой прадед был?
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4k
NeDron Полчаса назад
Хотелось бы спросить автора поста: что такое "прямое управление" и какое управление было включено до этого?
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251
Max Davidoff NeDron 21 минуту назад
почитайте википедию. нужен раздел про "неавтоматическое управление", там, где пилот ручками всё делает и никакая система не помогает.
не очень хороший пример, но полностью отражающий суть - ГУР в авто.
в жигулях ГУРов не было, поэтому крутили сами со всей силы.. а сейчас ГУР помогает даже девочке крутить легонько руль...
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605
Снежный Барс 39 минут назад
Соколы!
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3k
Нескучный сад 54 минуты назад
Решение об обработке воздушного судна противооблединительным составом принимает командир этого судна. Это исключительно в его компетенции. Поэтому, может выйти и так, что пилоты не такие уж и герои...
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3k
Vladimir Yezhak Час назад
Вроде правильная публикация. Автор, выучи русский язык!!!
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802
Карл Такойто Час назад
А почему двигатели обледенели сразу после взлёта ни у кого вопросов не возникло? Их же специальными реагентами в холода обрабатывают, многие наверное видели поливают и крылья и турбины движков. Опять [мат]...йство?
кто то забыл,забухал, или ещё чего,а потом все такие ,,пилоты просто молодцы,, . Пилоты конечно молодцы на этот раз,но им бы молодцами быть не пришлось если бы не расп..сдяйство и вечный авось
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549
Сигизмунд Лазаревич Час назад
За 10 секунд на три километра вниз? Пилоты и в самом деле гении, так разогнать этот борт..
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12k
Великий Кормчий Час назад
Имея "небольшое" представление о технике, о людях, которых берут в наземные службы и обслуживают подобную технику, хочется сказать; - ребята, это ппц каких "человеков" берут техниками.
Я уже лет 20ть назад, зарёкся летать.
Вы реально на электронику ставку делаете?!))
В любом современном моте, даже не для воздушного средства, куча проводов, в некоторых самолётах - тесятки километров. Вы реально думаете, что каждый разъём перед взлётом проверятся вручную?!!!!
Пока сам не проверишь - не надейся на персонал!
...
Рождённый ползать, летать не может...(с)
Пешков, он же Горький....
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73
nekhoroshiy Час назад
Что-то ничего не понятно: "обледенение двигателей" само по себе не может привести к катастрофе, поскольку льдом может покрыться только обечайка, а она как правило оснащена противообледенительной системой.. Разве что ПОС не сработала и кусок льда улетел в компрессорную часть движка, разрушив лопатки и вызвав помпаж
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9
Олег П Час назад
Раньше все летали без автопилотов, а теперь получается не пилоты, а операторы самолета. Прям герои что вручную посадили. Что такого? Это их прямые обязанности уметь летать без автопилотов. Если таксист довез до нужного места без автопилота то тоже нужно петь дифирамбы?
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2k
Илья 2 часа назад
Сейчас, как раз, увлекся циклом передач "Расследование авиакатастроф". Слава Богу, этот список не пополнился...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Чёт не сходится: если проблемы начались сразу - зачем лететь до Иркутска, примерно четверть России?
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3k
RomaXz 2 часа назад
Надеюсь, виновных в возникновении такой ситуации найдут и накажут. Это могло привести к куче жертв
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34k
Опаньки 2 часа назад
на фото как раз показаны трубки Пито
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