Самолет авиакомпании S7 едва не рухнул сразу после взлета

Двигатели обледенели, и лишь мастерство пилотов смогло спасти людей.
Обычный рейс Магадан-Новосибирск, ничего не предвещало. Но как только машина поднялась в воздух, отключился автопилот. И экипажу пришлось полностью перейти на прямое управление судном.
Потом поступил сигнал об обледенении двигателей и борт стало «штормить» со стороны в сторону, затем он стал резко терять высоту. За 10 секунд самолет снизился почти на 3000 метров.
Но экипаж не подкачал. Без автопилота, и на самолете, который еле слушался управления, командир судна смог посадить его в Иркутске. Молодец, спас и себя, и всех на борту.
Вот что говорят пассажиры:
«Как человек, который был в этом самолете, хочу заметить, что никто не кричал в салоне, паники не было. Страшно было, конечно, но пассажиры держались. И спасибо огромное нашим пилотам, что мы всё-таки долетели».
«Мы летели, началась сильная турбулентность, теряли и набирали скорость. Очень сильно начало трясти, было жутко страшно, не передать словами. Мы только взлетели и сразу началось. Примерно через три минуты».
Теперь уже все позади и можно разобраться в причинах ЧП. Первая из них - противообледенительное средство. То ли его вообще не нанесли, то ли сделали это спустя рукава. Ну и с автопилотом надо разобраться - просто так такая техника не отказывает.
И еще раз хочется отметить пилотов - настоящие орлы).
Источник:
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Автор, урежь немножко! Лев Толстой не твой прадед был?
не очень хороший пример, но полностью отражающий суть - ГУР в авто.
в жигулях ГУРов не было, поэтому крутили сами со всей силы.. а сейчас ГУР помогает даже девочке крутить легонько руль...
Иначе внимание уводится на другое. Вот если бы самолёт упал и погибли люди,туда бы съехались все,сняли бы с должностей директора аэропорта и всё руководство за это и т.д. Но так как он не упал,все такие ,,ну пилоты молодцы,, и ни слова о том что там разъ..бывать всех надо за такую халатность,надо дождаться пока погибнут люди Чисто российский подход
Я уже лет 20ть назад, зарёкся летать.
Вы реально на электронику ставку делаете?!))
В любом современном моте, даже не для воздушного средства, куча проводов, в некоторых самолётах - тесятки километров. Вы реально думаете, что каждый разъём перед взлётом проверятся вручную?!!!!
Пока сам не проверишь - не надейся на персонал!
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Рождённый ползать, летать не может...(с)
Пешков, он же Горький....