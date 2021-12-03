Самолет авиакомпании S7 едва не рухнул сразу после взлета

Обычный рейс Магадан-Новосибирск, ничего не предвещало. Но как только машина поднялась в воздух, отключился автопилот. И экипажу пришлось полностью перейти на прямое управление судном.

Потом поступил сигнал об обледенении двигателей и борт стало «штормить» со стороны в сторону, затем он стал резко терять высоту. За 10 секунд самолет снизился почти на 3000 метров.

Но экипаж не подкачал. Без автопилота, и на самолете, который еле слушался управления, командир судна смог посадить его в Иркутске. Молодец, спас и себя, и всех на борту.