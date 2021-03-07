Тогда пассажиры решили своими силами угомонить женщину и совместно со стюардессами привязали неугомонную соседку к креслу верёвками и скотчем.

В новосибирском аэропорту «Толмачево» её уже ждали сотрудники линейного подразделения полиции. В ходе беседы женщина сообщила, что незадолго до взлета самолета она приняла синтетический наркотик. Во время медицинского освидетельствования будет выявлено, что же именно употребила пассажирка.