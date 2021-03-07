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Авиаперелёт — это всегда интересно. Ведь даже самый заурядный рейс может стать незабываемым.
Через 15 минут после взлёта лайнера, следовавшего из Владивостока в Новосибирск, одна из пассажирок, находясь в состоянии наркотического опьянения, решила устроить показ мод. Дама, поднявшись со своего места, начала прогуливаться по салону, всё время, снимая и надевая верхнюю одежду. На все замечания пассажиров и членов экипажа она не реагировала, выглядела странно и была дезориентирована в пространстве.
Тогда пассажиры решили своими силами угомонить женщину и совместно со стюардессами привязали неугомонную соседку к креслу верёвками и скотчем.
В новосибирском аэропорту «Толмачево» её уже ждали сотрудники линейного подразделения полиции. В ходе беседы женщина сообщила, что незадолго до взлета самолета она приняла синтетический наркотик. Во время медицинского освидетельствования будет выявлено, что же именно употребила пассажирка.
В новосибирском аэропорту «Толмачево» её уже ждали сотрудники линейного подразделения полиции. В ходе беседы женщина сообщила, что незадолго до взлета самолета она приняла синтетический наркотик. Во время медицинского освидетельствования будет выявлено, что же именно употребила пассажирка.
В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
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