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Пассажиры лайнера, следовавшего в Новосибирск, привязали надоедливую соседку к креслу

Пассажиры лайнера, следовавшего в Новосибирск, привязали надоедливую соседку к креслу (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2021 13:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   Толмачёво   веревки   владивосток   наркотики   самолет   
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Авиаперелёт — это всегда интересно. Ведь даже самый заурядный рейс может стать незабываемым.

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Метки: Новосибирск   Толмачёво   веревки   владивосток   наркотики   самолет   
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7  комментариев
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11k
Андрей Ватрушкин Час назад
Веревки и скотч - непременный набор каждого авиапассажира в полет.
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1k
Павел 6 минут назад
На ровном месте устроила себе большие проблемы дура тупая!
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13k
Hairy. 15 минут назад
Бабце явно хотелось навести суету, с чем она справилась на отличненько.
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−139
Х5 Полчаса назад
Московия, азиаты
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39k
Андрей Бертон Час назад
Тупо, глупо. Хотела поймать приход, поймала, вот только дальше пошло не по плану.
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