О встречах с НЛО рассказал заслуженный пилот России

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Юрий Сытник, летчик с большим стажем, поделился своими воспоминаниями о встречах с неопознанными объектами. Почему раньше молчал?
Встречи с НЛО бывают, но крайне редко, признается заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он рассказал корреспонденту Инфо24, что за полувековую карьеру в авиации такие случаи с ним произошли всего 4 раза.
Чаще с подобными объектами сталкиваются военные пилоты. И эти контакты заканчивались иногда фатально, самолеты гибли вместе с экипажами. В других ситуациях удавалось выжить, обычно тогда, когда наши воздушные асы не приближались к странным объектам слишком близко. Да, соглашается Сытник, порой за НЛО принимают метеозонды или останки падающих частей ракет. «Но когда смотришь, он там и огоньками мигает, и с тобой играет, вот тогда понимаешь, что это НЛО», — отмечает важную особенность пилот.
Чаще с подобными объектами сталкиваются военные пилоты. И эти контакты заканчивались иногда фатально, самолеты гибли вместе с экипажами. В других ситуациях удавалось выжить, обычно тогда, когда наши воздушные асы не приближались к странным объектам слишком близко. Да, соглашается Сытник, порой за НЛО принимают метеозонды или останки падающих частей ракет. «Но когда смотришь, он там и огоньками мигает, и с тобой играет, вот тогда понимаешь, что это НЛО», — отмечает важную особенность пилот.
Об одном таком случае он рассказал изданию подробнее. Тогда он летал еще на Ан-2, и честно признался, что был крайне напугал этим «визави». И заметил, что в тесный контакт в подобных ситуациях лучше не вступать. Потому и остался в живых, что соблюдал это правило, резюмирует ветеран авиации. Раньше о таких вещах попросту не разрешали говорить. Тех, кто отваживался «распространять слухи», списывали или рекомендовали «валять в дурку».
Один из последних случаев встречи с объектом непонятного формата описал в Twitter исследователь авиации Стеффан Уоткинс, В конце июля НЛО заметили экипажи сразу двух самолетов. Это были пилоты канадских ВВС и пассажирского рейса KLM Royal Dutch Airlines. Встречен был объект «ярко-зелёного цвета», который тут же нырнул в облако. Отмечалось, что военному борту после этого пришлось скорректировать курс и высоту полета.
Один из последних случаев встречи с объектом непонятного формата описал в Twitter исследователь авиации Стеффан Уоткинс, В конце июля НЛО заметили экипажи сразу двух самолетов. Это были пилоты канадских ВВС и пассажирского рейса KLM Royal Dutch Airlines. Встречен был объект «ярко-зелёного цвета», который тут же нырнул в облако. Отмечалось, что военному борту после этого пришлось скорректировать курс и высоту полета.
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Это алкаши с альфа центавра, они как нажрутся любят поиграть
Банальный пример; - если у меня будет какой нибудь "корабль"/"ракета". Хз как эту хрень назвать, я за стотыщьлярдов, возможно, улечу отсюда. Но не навсегда, а чисто за стоттыщьлярдов, на месяц максимум. И бабло вперёд!
Итак вопрос:
А на иных планетах всё иначе?!)))))
Или там дибилы из нашей госдумы живут?!
Первые клиентымв дурдом!
Нет...
И я не вижу... А он есть!
Понятно...
Может и мне поведать миру о моих встречах?
Без иронии-видел,но если рассказывать,то не поверят. Так и в этом посте. Видел,не приближался.
И?....
А в ответ тишина.