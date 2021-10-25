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О встречах с НЛО рассказал заслуженный пилот России

О встречах с НЛО рассказал заслуженный пилот России (2 фото)

Автор:
25 октября 2021 19:21
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: ветеран   встреча   нло   облако   опасность   пилот   самолет   
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Юрий Сытник, летчик с большим стажем, поделился своими воспоминаниями о встречах с неопознанными объектами. Почему раньше молчал?
Встречи с НЛО бывают, но крайне редко, признается заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он рассказал корреспонденту Инфо24, что за полувековую карьеру в авиации такие случаи с ним произошли всего 4 раза.

Чаще с подобными объектами сталкиваются военные пилоты. И эти контакты заканчивались иногда фатально, самолеты гибли вместе с экипажами. В других ситуациях удавалось выжить, обычно тогда, когда наши воздушные асы не приближались к странным объектам слишком близко. Да, соглашается Сытник, порой за НЛО принимают метеозонды или останки падающих частей ракет. «Но когда смотришь, он там и огоньками мигает, и с тобой играет, вот тогда понимаешь, что это НЛО», — отмечает важную особенность пилот.
Об одном таком случае он рассказал изданию подробнее. Тогда он летал еще на Ан-2, и честно признался, что был крайне напугал этим «визави». И заметил, что в тесный контакт в подобных ситуациях лучше не вступать. Потому и остался в живых, что соблюдал это правило, резюмирует ветеран авиации. Раньше о таких вещах попросту не разрешали говорить. Тех, кто отваживался «распространять слухи», списывали или рекомендовали «валять в дурку».

Один из последних случаев встречи с объектом непонятного формата описал в Twitter исследователь авиации Стеффан Уоткинс, В конце июля НЛО заметили экипажи сразу двух самолетов. Это были пилоты канадских ВВС и пассажирского рейса KLM Royal Dutch Airlines. Встречен был объект «ярко-зелёного цвета», который тут же нырнул в облако. Отмечалось, что военному борту после этого пришлось скорректировать курс и высоту полета.

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Метки: ветеран   встреча   нло   облако   опасность   пилот   самолет   
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2k
Anatoly Tananykhin Час назад
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319
Мурчелло 6 минут назад
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23k
Юрьевич 13 минут назад
"«Но когда смотришь, он там и огоньками мигает, и с тобой играет"

Это алкаши с альфа центавра, они как нажрутся любят поиграть
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12k
Великий Кормчий 38 минут назад
Судя по всему, все эти случаи встреч с НЛО, если бы они и были, происходили с шизофрениками или иными психами с иными заболеваниями головного мозга.
Банальный пример; - если у меня будет какой нибудь "корабль"/"ракета". Хз как эту хрень назвать, я за стотыщьлярдов, возможно, улечу отсюда. Но не навсегда, а чисто за стоттыщьлярдов, на месяц максимум. И бабло вперёд!
Итак вопрос:
А на иных планетах всё иначе?!)))))
Или там дибилы из нашей госдумы живут?!
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939
Сергей Ковалев 45 минут назад
Видишь суслика?..
Нет...
И я не вижу... А он есть!
Понятно...
Может и мне поведать миру о моих встречах?
Без иронии-видел,но если рассказывать,то не поверят. Так и в этом посте. Видел,не приближался.
И?....
А в ответ тишина.
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2k
Lefterov 49 минут назад
пост ни о чем
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519
да пох Час назад
Ну было бы глупо думать Что в бесконечности мы самое *прогрессивное существо* .
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522
vijilante Час назад
...То тарелками пугают : дескать,подые летают.
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435
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Допустим есть инопришленцЫ и что?
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6k
SR Час назад
У меня сосед на даче каждую пятницу общается с пришельцами. И что характерно (с его слов) они появляются только после 0.5 "Праздничной" запитой полторашкой "Охоты". Они даже один раз его в гости к себе брали, на неделю. Он как раз премию получил. Но, он человек скромный, в интернетах про это не пишет... К тому же, не "заслуженный пилот"...
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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