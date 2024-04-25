История в фотографиях: эпичное путешествие Чарльза Линдберга, ставшее первым в мире беспосадочным трансатлантическим перелётом

В 1927 году в истории покорения небес человеком была написана новая глава. В то время, когда авиация находилась только на этапе становления, Чарльз Линдберг осмелился осуществить то, что долгое время не удавалось даже самым отважным пилотам.
Стартовав с нью-йоркского аэродрома Roosevelt Field, он совершил первый в мире одиночный перелёт через Атлантический океан в Париж. Он стал не просто путешествием, а ярким свидетельством постоянного стремления человека к прогрессу.
Это смелое начинание привлекло к Линдбергу внимание мировой общественности и позволило ему стать одним из действительно великих авиаторов.
На этот полёт Линдберга вдохновил Реймонд Ортейг – владелец нью-йоркского отеля.
Он предложил вознаграждение в размере 25 000 долларов (что эквивалентно примерно 400 000 долларов сегодня) для первого авиатора, который успешно совершит одиночный перелёт между Нью-Йорком и Парижем.
Первоначально предложение было сделано в 1919 году, когда авиация ещё только зарождалась как направление. И пересечение Атлантики казалось практически невозможным.
Приз Ортейга оставался невостребованным в течение долгих лет. Хотя многие авиаторы рассматривали возможность принять вызов.
В результате в 1920-х молодой и решительный пилот по имени Чарльз Линдберг стал реальным претендентом на победу. Он покинул Нью-Йорк 20 мая 1927 года в 7:52 и прибыл в Париж 21 мая в 22:22. Для одиночного пересечения Атлантики ему потребовалось 33 часа и 30 минут.
Построенный компанией Ryan Airlines, Spirit of St. Louis был не просто машиной, а шедевром инженерной мысли, призванным преодолеть все связанные с дальностью перелёта трудности.
Благодаря специфической форме самолёт продемонстрировал обтекаемую эстетику, которая минимизировала сопротивление и максимально повысила эффективность.
В крыльях были установлены специальные топливные баки, которые позволили Линдбергу взять с собой необходимое для перелёта топливо.
Центральное место в этой инженерной разработке занимал радиальный двигатель Wright Whirlwind J-5C. Хотя на тот момент он был не самый мощный, его выбрали за надёжность и экономичность.
Кабина обеспечивала оптимальный обзор. Двигатель был рассчитан на максимальную наработку в 9 000 часов (что составляет более 12 месяцев при условии непрерывной работы) и имел специальный механизм, который позволял поддерживать его в чистоте на протяжении всего полёта.
Для своей эпохи он был очень экономичным, что позволяло совершать длительные перелёты с небольшим расходом топлива.
Еще одной важной особенностью радиального двигателя Whirlwind было то, что он был рассчитан на непрерывную самосмазку клапанов в течение 40 часов.
Фюзеляж был изготовлен из обработанной ткани на каркасе из металлических труб, а крылья – из ткани на деревянном каркасе.
На винте Spirit of St. Louis была нарисована маленькая свастика в индейском стиле, а также написаны имена всех сотрудников компании Ryan Aircraft, которые проектировали и строили «Дух Сент-Луиса».
Она служила для пожелания удачи, добра, блага. И после перелёта этот символ стал использоваться в качестве талисмана на удачу среди первых авиаторов и представителей других рискованных профессий.
Источник:
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> совсем наоборот, пилот при помощи перископа смотрел. я малым собирал пластиковые модели, и всегда удивлялся - что он видит? но потом уже понял, при посадке смотрят влево-вперёд, в так называемый эллипс. а пока он летел, приборов было вполне достаточно. океан, какие там ориентиры?)