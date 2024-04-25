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История в фотографиях: эпичное путешествие Чарльза Линдберга, ставшее первым в мире беспосадочным трансатлантическим перелётом

История в фотографиях: эпичное путешествие Чарльза Линдберга, ставшее первым в мире беспосадочным трансатлантическим перелётом

Автор:
25 апреля 2024 11:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дух Сент-Луиса   Пионер   Чарльз Линдберг   авиация   двигатель   история   небо   перелёт   пилот   самолёт   
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В 1927 году в истории покорения небес человеком была написана новая глава. В то время, когда авиация находилась только на этапе становления, Чарльз Линдберг осмелился осуществить то, что долгое время не удавалось даже самым отважным пилотам.

Стартовав с нью-йоркского аэродрома Roosevelt Field, он совершил первый в мире одиночный перелёт через Атлантический океан в Париж. Он стал не просто путешествием, а ярким свидетельством постоянного стремления человека к прогрессу.

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Это смелое начинание привлекло к Линдбергу внимание мировой общественности и позволило ему стать одним из действительно великих авиаторов.

На этот полёт Линдберга вдохновил Реймонд Ортейг – владелец нью-йоркского отеля.

Он предложил вознаграждение в размере 25 000 долларов (что эквивалентно примерно 400 000 долларов сегодня) для первого авиатора, который успешно совершит одиночный перелёт между Нью-Йорком и Парижем.

Первоначально предложение было сделано в 1919 году, когда авиация ещё только зарождалась как направление. И пересечение Атлантики казалось практически невозможным.

Приз Ортейга оставался невостребованным в течение долгих лет. Хотя многие авиаторы рассматривали возможность принять вызов.

В результате в 1920-х молодой и решительный пилот по имени Чарльз Линдберг стал реальным претендентом на победу. Он покинул Нью-Йорк 20 мая 1927 года в 7:52 и прибыл в Париж 21 мая в 22:22. Для одиночного пересечения Атлантики ему потребовалось 33 часа и 30 минут.

Построенный компанией Ryan Airlines, Spirit of  St. Louis был не просто машиной, а шедевром инженерной мысли, призванным преодолеть все связанные с дальностью перелёта трудности.

Благодаря специфической форме самолёт продемонстрировал обтекаемую эстетику, которая минимизировала сопротивление и максимально повысила эффективность.

В крыльях были установлены специальные топливные баки, которые позволили Линдбергу взять с собой необходимое для перелёта топливо.

Центральное место в этой инженерной разработке занимал радиальный двигатель Wright Whirlwind J-5C. Хотя на тот момент он был не самый мощный, его выбрали за надёжность и экономичность.

Кабина обеспечивала оптимальный обзор. Двигатель был рассчитан на максимальную наработку в 9 000 часов (что составляет более 12 месяцев при условии непрерывной работы) и имел специальный механизм, который позволял поддерживать его в чистоте на протяжении всего полёта.

Для своей эпохи он был очень экономичным, что позволяло совершать длительные перелёты с небольшим расходом топлива.

Еще одной важной особенностью радиального двигателя Whirlwind было то, что он был рассчитан на непрерывную самосмазку клапанов в течение 40 часов.

Фюзеляж был изготовлен из обработанной ткани на каркасе из металлических труб, а крылья – из ткани на деревянном каркасе.

На винте Spirit of  St. Louis была нарисована маленькая свастика в индейском стиле, а также написаны имена всех сотрудников компании Ryan Aircraft, которые проектировали и строили «Дух Сент-Луиса».

Она служила для пожелания удачи, добра, блага. И после перелёта этот символ стал использоваться в качестве талисмана на удачу среди первых авиаторов и представителей других рискованных профессий.

Источник:

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Метки: Дух Сент-Луиса   Пионер   Чарльз Линдберг   авиация   двигатель   история   небо   перелёт   пилот   самолёт   
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4  комментария
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740
Дмитрий 56 минут назад
"Кабина обеспечивала оптимальный обзор." - это шутка такая? На маршруте, переднего обзора вообще не было, только вбок и через перископ. Перед кабиной топливный бак стоял.
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802
Шурман 45 минут назад
Классные времена были , можно было лететь и свое же Г и пипи сливать на голову людям , удобно как в поезде на шпалы :) . А снизу все думали что это кара божья и бежали в церковь :)
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17k
Kostick 54 минуты назад
>> Кабина обеспечивала оптимальный обзор.
> совсем наоборот, пилот при помощи перископа смотрел. я малым собирал пластиковые модели, и всегда удивлялся - что он видит? но потом уже понял, при посадке смотрят влево-вперёд, в так называемый эллипс. а пока он летел, приборов было вполне достаточно. океан, какие там ориентиры?)
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5k
Василий Афиногенов 55 минут назад
Кабина обеспечивала оптимальный обзор....два иллюминатора по бокам
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2376 постов (2115 в горячем)

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