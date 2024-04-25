История в фотографиях: эпичное путешествие Чарльза Линдберга, ставшее первым в мире беспосадочным трансатлантическим перелётом

Первоначально предложение было сделано в 1919 году, когда авиация ещё только зарождалась как направление. И пересечение Атлантики казалось практически невозможным.

Приз Ортейга оставался невостребованным в течение долгих лет. Хотя многие авиаторы рассматривали возможность принять вызов.