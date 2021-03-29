2007
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Пассажирка неисправного самолёта выложила видео того, что происходит в салоне при подготовке к аварийной посадке.
28 марта пассажирам, летевшим из Москвы в Краснодар, пилот объявил, что самолёт готовится к аварийной посадке из-за неисправности механизма закрылок. Чтобы выжечь топливо самолёт кружил неподалёку от аэропорта в течение часа. В это время бортпроводники готовили людей к тяжёлой посадке, говоря: "Голову на колени! Сгруппируйтесь!" на русском и английском языках.
Очевидец произошедшего рассказала: "… на лицах людей был страх... Мне тоже было страшно, но не за себя. Все это время долгого ожидания посадки я думала только о детях, молилась, чтобы они не остались сиротами, чтобы росли с мамой".
В этот момент в аэропорт приехали кареты скорой помощи и пожарные машины.
После удачной посадки пассажиры аплодировали мастерству пилотов.
В этот момент в аэропорт приехали кареты скорой помощи и пожарные машины.
После удачной посадки пассажиры аплодировали мастерству пилотов.
Аварийная посадка борта без одной стойки шасси попала на видео
Бизнес-джет экстренно сел в московском аэропорту "Внуково". После посадки воздушное судно завалилось набок.
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