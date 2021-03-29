Очевидец произошедшего рассказала: "… на лицах людей был страх... Мне тоже было страшно, но не за себя. Все это время долгого ожидания посадки я думала только о детях, молилась, чтобы они не остались сиротами, чтобы росли с мамой".



В этот момент в аэропорт приехали кареты скорой помощи и пожарные машины.



После удачной посадки пассажиры аплодировали мастерству пилотов.