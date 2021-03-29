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"На лицах людей был страх": в Краснодаре самолёт совершил аварийную посадку

"На лицах людей был страх": в Краснодаре самолёт совершил аварийную посадку (4 фото + 2 видео)

Автор:
29 марта 2021 12:22
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   аварийная посадка   аэропорт   бортпроводник   краснодар   пилот   самолёт   
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Пассажирка неисправного самолёта выложила видео того, что происходит в салоне при подготовке к аварийной посадке.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   аварийная посадка   аэропорт   бортпроводник   краснодар   пилот   самолёт   
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9  комментариев
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31k
Alex Час назад
Хорошо, что все закончилось благополучно. Пилотам - респект
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3k
Димыч 2 минуты назад
Я летел несколько лет назад из Лондона в Москву. И уже при посадке, на торце полосы, мы резко взмыли вверх. У меня телефон из рук вылетел. Потом уже, когда ушли на второй круг, командир объявил, что мы попали в сдвиг ветра и ждём улучшения погоды, аэропорт не принимает. В салоне была гробовая тишина...
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10k
котегRUS 19 минут назад
Пилоты - Герои!
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4k
Александр Иванов 22 минуты назад
Очередная причина моей аэрофобии. Живи медленно, дольше проживёшь!
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37
Павел Сотников 23 минуты назад
Чего-то постоянные команды стюардесс ещё больше беспокойство наводят
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1
Иван Иванов 58 минут назад
Очень страшно, был в такой же ситуации в 2009 году, не передать словами.
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3k
Том Сойер Час назад
А что на лицах людей должно было быть в аварийно садящемся самолете???? Счастье и радость что-ли??? Или безудержный восторг????
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12k
Объект реальности Том Сойер 47 минут назад
спокойствие, только спокойствие.
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178
Николай Час назад
спасибо еще за одну фобию
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