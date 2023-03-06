Пассажиры самолёта едва не задохнулись дымом из горящего двигателя

Самолёт американской компании Southwest Airlines взлетел из Гаваны (Куба), но его полёт продлился недолго. Направлявшийся во Флориду лайнер не успел набрать нужную высоту, как в один из двигателей попали несколько птиц. Двигатель мгновенно загорелся. И всё бы ничего, если бы дым от пожара не просочился в салон.



Внутри началась паника. Судя по кадрам из салона самолёта, большинство пассажиров не стали (или не умели) пользоваться кислородными масками, а вместо этого предпочли закрыть лицо одеждой.