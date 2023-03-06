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Пассажиры самолёта едва не задохнулись дымом из горящего двигателя

Пассажиры самолёта едва не задохнулись дымом из горящего двигателя

Автор:
06 марта 2023 10:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Флорида   гавана   двигатель   паника   пожар   птицы   самолёт   
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Это уже второе экстремальное видео из салона пассажирского лайнера за неделю.

Самолёт американской компании Southwest Airlines взлетел из Гаваны (Куба), но его полёт продлился недолго. Направлявшийся во Флориду лайнер не успел набрать нужную высоту, как в один из двигателей попали несколько птиц. Двигатель мгновенно загорелся. И всё бы ничего, если бы дым от пожара не просочился в салон.

Внутри началась паника. Судя по кадрам из салона самолёта, большинство пассажиров не стали (или не умели) пользоваться кислородными масками, а вместо этого предпочли закрыть лицо одеждой.

К счастью, самолёт на одном двигателе смог вернуться в аэропорт отправления. Никто из 153 пассажиров не пострадал. Во всяком случае, физически. Ведь с такими полётами и до аэрофобии недалеко.

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Метки: Флорида   гавана   двигатель   паника   пожар   птицы   самолёт   
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5  комментариев
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9k
Владимир 2 часа назад
Вы блин этими видосами, во мне аэрофобию провоцируете.
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37k
Александр 59 секунд назад
Глупцы..Никто не додумался форточку открыть...

Сперва задыхались от дыма, потом от отложенных кирпичей... Бррр
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Масками не пользовались потому что они не фильтруют воздух, а обогащают его кислородом. Т.е. от загрязненного воздуха они не помогают.
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3k
Роман Час назад
где пи.доры, которые кричали ранее про российскую аккредитацию?
пусть себе в блокнотик запишут, что бы не забыть, что в самой аккредитованной омерике тоже что-то происходит с самолетами...
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