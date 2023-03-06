Пассажиры самолёта едва не задохнулись дымом из горящего двигателя

Это уже второе экстремальное видео из салона пассажирского лайнера за неделю.
Самолёт американской компании Southwest Airlines взлетел из Гаваны (Куба), но его полёт продлился недолго. Направлявшийся во Флориду лайнер не успел набрать нужную высоту, как в один из двигателей попали несколько птиц. Двигатель мгновенно загорелся. И всё бы ничего, если бы дым от пожара не просочился в салон.
Внутри началась паника. Судя по кадрам из салона самолёта, большинство пассажиров не стали (или не умели) пользоваться кислородными масками, а вместо этого предпочли закрыть лицо одеждой.
Источник:
К счастью, самолёт на одном двигателе смог вернуться в аэропорт отправления. Никто из 153 пассажиров не пострадал. Во всяком случае, физически. Ведь с такими полётами и до аэрофобии недалеко.
Источник:
- В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался
- Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор
- 25 невероятных портретов красавиц-птиц
- В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200
- И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки
Сперва задыхались от дыма, потом от отложенных кирпичей... Бррр
пусть себе в блокнотик запишут, что бы не забыть, что в самой аккредитованной омерике тоже что-то происходит с самолетами...