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Китаец бросил в двигатель самолёта монетки "на удачу" и задержал рейс на несколько часов

Китаец бросил в двигатель самолёта монетки "на удачу" и задержал рейс на несколько часов

Автор:
08 марта 2024 20:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   двигатель   монеты   самолёт   суеверия   штрафы   
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Это далеко не первый случай в Китае. Странные там представления об удаче.

Более чем на четыре часа был задержан рейс авиакомпании China Southern Airlines после того, как один из пассажиров забросил в двигатель самолёта несколько монет. Сообщается, что самолёт должен был отправиться из города Санья в Пекин 6 марта в 10 утра. Однако из-за суеверного пассажира он вылетел только в 14:16. Но уже без виновника задержки. Его забрала полиция.

В авиакомпании заявили, что техники обнаружили все брошенные в двигатель монеты, не уточнив их количество. После инцидента компания China Southern Airlines опубликовала в своём официальном аккаунте в популярной китайской соцсети Weibo предупреждение о “нецивилизованном поведении”, которое чревато тяжёлыми последствиями.


“Бросание монет в самолет представляет угрозу безопасности полетов и приведет к различным уровням наказания”, — говорится в сообщении.

Случаи, когда китайские пассажиры "на удачу" бросают монетки в двигатели самолётов, в последние годы происходят довольно часто. Инциденты случаются каждый год по нескольку раз. Интересно, что в 2017 году пожилой мужчина забросил в двигатель десяток монет, завёрнутых в красную бумагу, и, не моргнув глазом, заявил, что это была "молитва о безопасном полёте". Известно, что таких пассажиров обычно наказывают крупными штрафами. В 2020 году 28-летнего китайца оштрафовали на 17,2 тысячи долларов (около миллиона рублей по тогдашнему курсу).

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Метки: Китай   двигатель   монеты   самолёт   суеверия   штрафы   
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3  комментария
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495
Рома Полчаса назад
Надо было на удачу кирпич туда засунуть !
Долетели : ВОТ ТАК УДАЧА , а иопнулись прямо на взлёте - ну не повезло.Бывает...
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11k
Дмитрий 12 минут назад
Минуточку! Что бы счастливо долететь(главное слово), надо в двигатель(!) е...нуть горсть монет!? Даже страшно представить от куда пошла эта традиция!
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141k
parallax 49 минут назад
Он бы ещё лопасть турбины на память открутил.
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