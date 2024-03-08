Китаец бросил в двигатель самолёта монетки "на удачу" и задержал рейс на несколько часов

Случаи, когда китайские пассажиры "на удачу" бросают монетки в двигатели самолётов, в последние годы происходят довольно часто. Инциденты случаются каждый год по нескольку раз. Интересно, что в 2017 году пожилой мужчина забросил в двигатель десяток монет, завёрнутых в красную бумагу, и, не моргнув глазом, заявил, что это была "молитва о безопасном полёте". Известно, что таких пассажиров обычно наказывают крупными штрафами. В 2020 году 28-летнего китайца оштрафовали на 17,2 тысячи долларов (около миллиона рублей по тогдашнему курсу).