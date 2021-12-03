Бизнесмены от медицины: губернатор Коми научит сельских участковых зарабатывать деньги

Впрочем, пока вопросов больше,чем ответов, а дьявол как всегда в деталях.

"Новые известия" приводят мнение эксперта, аналитика Ивана Давыдова: "С виду всё чётко. Врача немножко доучат, расскажут, как вести бухгалтерию, и он будет сам себе хозяин. И так как врач станет теперь ИП, то получается, что он сможет уже даже иметь ПРИБЫЛЬ, что в государственной медицине запрещено. Шикарно. Но кроме непосредственной работы с больными нужно закупать расходники, оборудование, оплачивать коммуналку, искать в штат персонал. Не повлияет ли это на качество работы врача и закупаемых им расходников? Ведь теперь он будет понимать, что хорошие условия сократят его прибыль. Не будет ли новоиспеченный бизнесмен экономить на зарплатах подчинённых фельдшеров и сестёр? Зачем платить фельдшеру 100 тысяч, если по рынку он стоит куда меньше? Или зачем нанимать второго, если и один вроде как справляется?..."

"Не подумайте, что я против самостоятельности врачей. Наоборот, я считаю, что каждый врач должен быть организатором здравоохранения на вверенной ему территории и отвечать за здоровье всех подопечных. Я лишь считаю, что превращать врача в мелкого буржуя очень вредно для пациентов. Такая самостоятельность озаботит врача не здоровьем людей, а прибылью. Ведь сельский врач так давно мечтал жить достойно и возить семью на юга, а теперь такая возможность будет, нужно лишь найти, на чём сэкономить…"

Уже разработанную программу по переподготовке врачей общей практики хотят осуществить за два года – с 2022 по 2023. Для участия планируется отобрать 100 докторов.