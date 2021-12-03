Бизнесмены от медицины: губернатор Коми научит сельских участковых зарабатывать деньги

Новое в здравоохранении - глава Коми Владимир Уйба предложил сделать участковых врачей индивидуальными предпринимателями. Л - логика!
Обучить терапевтов новым специальностям, а в дальнейшем сделать индивидуальными предпринимателями. По мнению губернатора, это должно решить проблему нехватки медиков в регионе.
В настоящий момент в Коми наблюдается дефицит в 600 врачей. Большинство из уже работающих медиков уезжать из городов в отдаленные местности не планируют (по федеральным программам за 2 года завлечь в село смогли только около 40 человек). И это не удивительно, пишет "КП", условия для врачей крайне невыгодные: на прием должны приходить, в среднем, 20 человек в день, а по факту бывает в 5 раз больше. Существенного вознаграждения при этом за переработки врачи не получают.
Исправить ситуацию глава региона предлагает нестандартным способом: обучить участковых врачей сразу нескольким медицинским специальностям и выдавать им сертификаты по терапии, кардиологии, неврологии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии.
После этого, по задумке губернатора, участковый врач должен будет стать ИП и сам нанимать фельдшеров и медсестер, которые будут работать с населением. К каждому такому врачу предлагается прикрепить по 2 тыс. человек. В теории, душевой норматив финансирования на каждого пациента за счет средств ОМС должен составить 8 тыс. руб., годовой бюджет врача-ИП — 8 млн руб. Итоговая зарплата таких врачей составит до 200 тыс. руб., фельдшеров — до 100 тыс., медсестер — от 50 до 80 тыс., уверяет губернатор.Для пациентов лечение будет бесплатным. Если средств по линии ОМС не хватит, то деньги будут добавлять из бюджета республики,- пообещал глава региона.
Впрочем, пока вопросов больше,чем ответов, а дьявол как всегда в деталях.
"Новые известия" приводят мнение эксперта, аналитика Ивана Давыдова: "С виду всё чётко. Врача немножко доучат, расскажут, как вести бухгалтерию, и он будет сам себе хозяин. И так как врач станет теперь ИП, то получается, что он сможет уже даже иметь ПРИБЫЛЬ, что в государственной медицине запрещено. Шикарно. Но кроме непосредственной работы с больными нужно закупать расходники, оборудование, оплачивать коммуналку, искать в штат персонал. Не повлияет ли это на качество работы врача и закупаемых им расходников? Ведь теперь он будет понимать, что хорошие условия сократят его прибыль. Не будет ли новоиспеченный бизнесмен экономить на зарплатах подчинённых фельдшеров и сестёр? Зачем платить фельдшеру 100 тысяч, если по рынку он стоит куда меньше? Или зачем нанимать второго, если и один вроде как справляется?..."
"Не подумайте, что я против самостоятельности врачей. Наоборот, я считаю, что каждый врач должен быть организатором здравоохранения на вверенной ему территории и отвечать за здоровье всех подопечных. Я лишь считаю, что превращать врача в мелкого буржуя очень вредно для пациентов. Такая самостоятельность озаботит врача не здоровьем людей, а прибылью. Ведь сельский врач так давно мечтал жить достойно и возить семью на юга, а теперь такая возможность будет, нужно лишь найти, на чём сэкономить…"
Уже разработанную программу по переподготовке врачей общей практики хотят осуществить за два года – с 2022 по 2023. Для участия планируется отобрать 100 докторов.
Источник:
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