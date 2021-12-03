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Бизнесмены от медицины: губернатор Коми научит сельских участковых зарабатывать деньги

Бизнесмены от медицины: губернатор Коми научит сельских участковых зарабатывать деньги (3 фото)

Автор:
03 декабря 2021 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Коми   врачи   губернатор   предприниматель   прибыль   участковые   
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Новое в здравоохранении - глава Коми Владимир Уйба предложил сделать участковых врачей индивидуальными предпринимателями. Л - логика!

Обучить терапевтов новым специальностям, а в дальнейшем сделать индивидуальными предпринимателями. По мнению губернатора, это должно решить проблему нехватки медиков в регионе.

В настоящий момент в Коми наблюдается дефицит в 600 врачей. Большинство из уже работающих медиков уезжать из городов в отдаленные местности не планируют (по федеральным программам за 2 года завлечь в село смогли только около 40 человек). И это не удивительно, пишет "КП", условия для врачей крайне невыгодные: на прием должны приходить, в среднем, 20 человек в день, а по факту бывает в 5 раз больше. Существенного вознаграждения при этом за переработки врачи не получают.


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Исправить ситуацию глава региона предлагает нестандартным способом: обучить участковых врачей сразу нескольким медицинским специальностям и выдавать им сертификаты по терапии, кардиологии, неврологии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии.

После этого, по задумке губернатора, участковый врач должен будет стать ИП и сам нанимать фельдшеров и медсестер, которые будут работать с населением. К каждому такому врачу предлагается прикрепить по 2 тыс. человек. В теории, душевой норматив финансирования на каждого пациента за счет средств ОМС должен составить 8 тыс. руб., годовой бюджет врача-ИП — 8 млн руб. Итоговая зарплата таких врачей составит до 200 тыс. руб., фельдшеров — до 100 тыс., медсестер — от 50 до 80 тыс., уверяет губернатор.

Для пациентов лечение будет бесплатным. Если средств по линии ОМС не хватит, то деньги будут добавлять из бюджета республики,- пообещал глава региона.

Впрочем, пока вопросов больше,чем ответов, а дьявол как всегда в деталях.

"Новые известия" приводят мнение эксперта, аналитика Ивана Давыдова: "С виду всё чётко. Врача немножко доучат, расскажут, как вести бухгалтерию, и он будет сам себе хозяин. И так как врач станет теперь ИП, то получается, что он сможет уже даже иметь ПРИБЫЛЬ, что в государственной медицине запрещено. Шикарно. Но кроме непосредственной работы с больными нужно закупать расходники, оборудование, оплачивать коммуналку, искать в штат персонал. Не повлияет ли это на качество работы врача и закупаемых им расходников? Ведь теперь он будет понимать, что хорошие условия сократят его прибыль. Не будет ли новоиспеченный бизнесмен экономить на зарплатах подчинённых фельдшеров и сестёр? Зачем платить фельдшеру 100 тысяч, если по рынку он стоит куда меньше? Или зачем нанимать второго, если и один вроде как справляется?..."

"Не подумайте, что я против самостоятельности врачей. Наоборот, я считаю, что каждый врач должен быть организатором здравоохранения на вверенной ему территории и отвечать за здоровье всех подопечных. Я лишь считаю, что превращать врача в мелкого буржуя очень вредно для пациентов. Такая самостоятельность озаботит врача не здоровьем людей, а прибылью. Ведь сельский врач так давно мечтал жить достойно и возить семью на юга, а теперь такая возможность будет, нужно лишь найти, на чём сэкономить…"

Уже разработанную программу по переподготовке врачей общей практики хотят осуществить за два года – с 2022 по 2023. Для участия планируется отобрать 100 докторов.

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Метки: Коми   врачи   губернатор   предприниматель   прибыль   участковые   
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7  комментариев
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Иван 38 минут назад
Ну так можно сделать проще. Пишешь указ о назначении сельского врача главврачом и пусть крутится, нанимает людей, делает деньги.
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512
zenon 6 минут назад
Врач ещё может рассказать пациенту, как сделать себе операцию и дать инструменты на прокат. Точно так, как теперь управляют страной, предприниматели не имеющие понятия как ею управлять. Критика запрещенна, ведь критика может выбить весло галеры и она понесётся куда попало, не попало, не нужно, не туда и в глубину той и этой пропасти.
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15k
Дядюшка Ау 12 минут назад
А можно еще и сертификат ветеринара.. Ну чтоб олешка и собака лечил.. Чтоб 2 раза не вставать. Анальное шапито...
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4k
B@r@bux 13 минут назад
Коротка историческая память, забыли, что делали с эффективными манагерами сто лет назад.
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7k
Ф Ив Полчаса назад
А не проще ли просто платить хорошие зарплаты сразу и размещать достаточное количество медперсонала на местах?
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Это тот самый Уйба, который депутата-коммуниста [мат] обещал (https://m.fishki.net/anti/3734267-glava-komi-deputatu-ja-tebe-sejchas-pdy-dam.html)https://m.fishki.net/anti/3734267-glava-komi-deputatu-ja-tebe-sejchas-pdy-dam.html)
Правда, тот депутат теперь в госдуму прошёл от Коми. Интересно, врасей-ИПешников тоже будет пинать, если что?
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