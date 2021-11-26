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Один день у власти: новоизбранного мэра уволили на следующий день после вступления в должность

Один день у власти: новоизбранного мэра уволили на следующий день после вступления в должность (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 22:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Прокопьевск   Старченко   Цивилев   банкет   губернатор   мэр   скандал   
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Рекорд по скорости пребывания у власти поставил глава города Прокопьевск Кемеровской области. Он был отправлен в отставку на следующий день после банкета в честь своей же инаугурации.

Утром 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла трагедия, в результате которой погиб 51 человек, еще 63 пострадали.  По горнякам и спасателям, которые погибли на шахте, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур - с 26 по 28 ноября.

У Вячеслава Старченко, нового мэра  города Прокопьевск Кемеровской области на вечер 25 ноября был намечен банкет в честь его инаугурации. В тот момент, когда на шахте разворачивалась трагедия, а председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин поздравлял  Старченко со вступлением в должность и желал новому главе успехов в реализации намеченных планов, ресторан уже был заказан, банкетное меню готовилось, а гости предвкушали.

Как пишет местный портал «Ваши новости»: «Корпоратив прошел в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина, вечером 25 ноября в закрытом режиме. Говорят, мэр на вечеринке тоже был». Далее "Ваши новости" уточняют: «Банкет планировался заранее, а когда его предложили перенести в связи с трагедией, чиновники ответили «Мы никому не скажем».


Будь Вячеслав Старченко обычным гражданином своего города, каким он был еще днем ранее, скорее всего, на банкет никто и не обратил бы особого внимания. Но он уже несколько часов как был мэром. Дальше события разворачивались молниеносно – в тот же вечер 25 ноября на корпоратив удалось прорваться руководителю новокузнецкого отделения «Движения За Правду» Тулигену Адамову, он же заснял присутствующих на телефон и слил скандальное видео в сеть, а уже 26 ноября в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев объявил о том, что глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области.



"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку". «Сложно найти слова, которыми можно описать данную ситуацию»,-  подчеркнул глава региона, отметив, что у присутствующих на вечеринке «по-видимому, нет сердца».

 

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Метки: Прокопьевск   Старченко   Цивилев   банкет   губернатор   мэр   скандал   
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48k
doker 2 часа назад
О, блин, дружки армейские - шахтёры из Прокопьевска. Надеюсь, уже на пенсии и в шахтах не работают.
А Ростехнадзор, поверьте, как и другие надзорные органы - сплошная коррупция.
Буржуй им даёт столько, сколько просят.
Земля пухом погибшим. Все там будем, но не так рано.

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17
Ден 19 минут назад
Увольнять надо всех, кто там присутствовал, имхо.
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518
С того Берега моря Полчаса назад
Наверное кто-то уже написал,но ...
Они далеки от народа
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41k
Войнов 42 минуты назад
Лишнее подтверждение тому, какие дебилы у нас пролазят во власть.
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23k
Юрьевич 55 минут назад
"Он был отправлен в отставку на следующий день после банкета в честь своей же инаугурации. Утром 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла трагедия, в результате которой погиб 51 человек, еще 63 пострадали."

Нормально... в шахте гибли люди, а эти твари даже свой банкет из-за этого не отменили! Уж не говорю про то, чтобы срочно приехать на место трагедии и попытаться чем-то помочь. Почему уволили только его, а не всю чиновничью мразь, вплоть до секретарши, которая гуляла на этом банкете?
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561
zenon 58 минут назад
Пир во время чумы. Не доходит до тех, которые стали дворянами-столбами.
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120k
arek14 Час назад
Интересная страна ! Убили лося - крайнего нашли..
Убили 52 человека в шахте, крайних не будет..
Будут одни непричёмыши...
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120k
arek14 Час назад
$622
Когда Путин и его прос,ти,тутки на Первом будут рассказывать о величии России, достаточно вспомнить одну эту цифру. $622 в месяц. Это в России цена за каторжный труд в аварийной шахте со смертельным риском.

Минимальная зарплата в Эстонии $654, в Германии $1774
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22k
Russo Turisto Час назад
Такое ощущение что этих чиновников не матери рожают, а их в пробирках выращивают в полной изоляции от общества и от моральных принципов...
Соболезную семьям погибших
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3k
Горожанин Час назад
Урод. Но что-то здесь не так. Как и с ковидной кампанией в этом вопросе, похоже, снова рулят технологи и пиарщики. А этим до.л.б.о.е.бам не до нюансов, им важен идейный хайп и гон. Так вот, вопрос в том, кто уволил мэра. Муниципальная власть отделена от государства, мэра не может уволить ни губернатор, ни прокурор. Арестовать мэра государственные органы могут, а вот уволить - нет. Уволить может только коллективный орган муниципальной представительной власти - совет муниципальных депутатов. Но за сутки сомневаюсь что он собрался и принял решение. Об этом даже не сообщается. Так что в этом вопросе, похоже, снова рулят тупые государственные (псевдо, конечно, просто на бюджете) технологи и пиарщики. - это тупье за деньги, которое хуже вредителей.
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19k
shevanez Час назад
У.е.бки. Больше слов нет.
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26k
Григорий Час назад
Вопросы есть.
1) Если его трезвого отправить к этой шахте, то спасла-бы его рожа там хоть кого-то?
2) Его отчитали и выперли с должности, кто смог-бы лучше него исполнить этот день? Скорбная морда не есть синоним работы.
3) Шахта в одном городе, а его город в 100 км от того. Мы в Питере тоже должны были объявить день траура, закрыть кафе и отменить спектакли? Например Калуга примерно в 100 км от Москвы, знать Калуга=Москва?????
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220
Knives22 Григорий Час назад
Он не обычный Васян он мэр организовывать работу подвластных ему служб это его работа.
Есть сантехник в доме трубу прорвало, а диспетчеру звонок принять некогда он отмечает. Надеюсь аналогия ясна.
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445
Pterocactus Григорий 50 минут назад
Хотя бы какие-нибудь деньги выделил бы семьям погибших.
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931
Oort 2 часа назад
Суть людей у власти.
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8k
Тёплый Ламповый 2 часа назад
Всех, кто был на банкете по полной с конфискацией... ССССУУУУУКККИ.................
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14k
uutb 2 часа назад
А, вот его слова и Коментарии..
Ссылка vk.com
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66k
Viktor 2 часа назад
Ну и правильно, зачем Прокопьевску мэр-дебил?
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14k
uutb 2 часа назад
Как можно отметить банкет если всё уже уплачено заранее и поляна накрыта? Гости приглашены. Не поймут....
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445
Pterocactus uutb 48 минут назад
Перенести на некоторое время можно. Никто ничего не теряет и всё более-менее прилично.
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434
Mixan 2 часа назад
А вот спасатели ,шли понимая ,что им грозит и погибали,пытаясь спасти шахтеров Вечная им память !!!!
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434
Mixan 2 часа назад
Гуляй Россия ,все равно уже все продуто ..Уголек то в цене подорожал ,вот и гонят шахтеров в шахты с нарушениями ТБ и т.д.
Мои соболезнования родственникам погибших шахтеров ..
А чиновники ,ну один ушел другой пришел и все по прежнему ..
Шахты то частные !!!!! Капитализм на дворе Работай честной народ на буржуев
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5k
banga911 2 часа назад
люди совсем не отдупляют, как нужно себя вести.
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1k
max 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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