Один день у власти: новоизбранного мэра уволили на следующий день после вступления в должность

Утром 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла трагедия, в результате которой погиб 51 человек, еще 63 пострадали. По горнякам и спасателям, которые погибли на шахте, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур - с 26 по 28 ноября.

У Вячеслава Старченко, нового мэра города Прокопьевск Кемеровской области на вечер 25 ноября был намечен банкет в честь его инаугурации. В тот момент, когда на шахте разворачивалась трагедия, а председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин поздравлял Старченко со вступлением в должность и желал новому главе успехов в реализации намеченных планов, ресторан уже был заказан, банкетное меню готовилось, а гости предвкушали.

Как пишет местный портал «Ваши новости»: «Корпоратив прошел в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина, вечером 25 ноября в закрытом режиме. Говорят, мэр на вечеринке тоже был». Далее "Ваши новости" уточняют: «Банкет планировался заранее, а когда его предложили перенести в связи с трагедией, чиновники ответили «Мы никому не скажем».



