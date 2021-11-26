Один день у власти: новоизбранного мэра уволили на следующий день после вступления в должность

Рекорд по скорости пребывания у власти поставил глава города Прокопьевск Кемеровской области. Он был отправлен в отставку на следующий день после банкета в честь своей же инаугурации.
Утром 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла трагедия, в результате которой погиб 51 человек, еще 63 пострадали. По горнякам и спасателям, которые погибли на шахте, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур - с 26 по 28 ноября.
У Вячеслава Старченко, нового мэра города Прокопьевск Кемеровской области на вечер 25 ноября был намечен банкет в честь его инаугурации. В тот момент, когда на шахте разворачивалась трагедия, а председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин поздравлял Старченко со вступлением в должность и желал новому главе успехов в реализации намеченных планов, ресторан уже был заказан, банкетное меню готовилось, а гости предвкушали.
Как пишет местный портал «Ваши новости»: «Корпоратив прошел в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина, вечером 25 ноября в закрытом режиме. Говорят, мэр на вечеринке тоже был». Далее "Ваши новости" уточняют: «Банкет планировался заранее, а когда его предложили перенести в связи с трагедией, чиновники ответили «Мы никому не скажем».
Будь Вячеслав Старченко обычным гражданином своего города, каким он был еще днем ранее, скорее всего, на банкет никто и не обратил бы особого внимания. Но он уже несколько часов как был мэром. Дальше события разворачивались молниеносно – в тот же вечер 25 ноября на корпоратив удалось прорваться руководителю новокузнецкого отделения «Движения За Правду» Тулигену Адамову, он же заснял присутствующих на телефон и слил скандальное видео в сеть, а уже 26 ноября в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев объявил о том, что глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области.
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"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку". «Сложно найти слова, которыми можно описать данную ситуацию»,- подчеркнул глава региона, отметив, что у присутствующих на вечеринке «по-видимому, нет сердца».
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А Ростехнадзор, поверьте, как и другие надзорные органы - сплошная коррупция.
Буржуй им даёт столько, сколько просят.
Земля пухом погибшим. Все там будем, но не так рано.
Они далеки от народа
Нормально... в шахте гибли люди, а эти твари даже свой банкет из-за этого не отменили! Уж не говорю про то, чтобы срочно приехать на место трагедии и попытаться чем-то помочь. Почему уволили только его, а не всю чиновничью мразь, вплоть до секретарши, которая гуляла на этом банкете?
Убили 52 человека в шахте, крайних не будет..
Будут одни непричёмыши...
Когда Путин и его прос,ти,тутки на Первом будут рассказывать о величии России, достаточно вспомнить одну эту цифру. $622 в месяц. Это в России цена за каторжный труд в аварийной шахте со смертельным риском.
Минимальная зарплата в Эстонии $654, в Германии $1774
Соболезную семьям погибших
1) Если его трезвого отправить к этой шахте, то спасла-бы его рожа там хоть кого-то?
2) Его отчитали и выперли с должности, кто смог-бы лучше него исполнить этот день? Скорбная морда не есть синоним работы.
3) Шахта в одном городе, а его город в 100 км от того. Мы в Питере тоже должны были объявить день траура, закрыть кафе и отменить спектакли? Например Калуга примерно в 100 км от Москвы, знать Калуга=Москва?????
Есть сантехник в доме трубу прорвало, а диспетчеру звонок принять некогда он отмечает. Надеюсь аналогия ясна.
Ну он и провалил ее. Да ещё и допустил утечку инфы.
Тут уже губернатор сделал свою работу как политик: возмутился, толкнул речь и публично наказал. Он молодец, он хороший, он сочувствует. Вот так.
ТАКИЕ не понимают ничего, кроме своей выгоды
Мои соболезнования родственникам погибших шахтеров ..
А чиновники ,ну один ушел другой пришел и все по прежнему ..
Шахты то частные !!!!! Капитализм на дворе Работай честной народ на буржуев