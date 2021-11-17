"Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку

В наши непростые времена нервы сдают у всех. Пациенты клиники в Иркутской области возмутились часовой задержкой приема, а кое-кто после скандала не только не попал к врачу, но еще и получил от эскулапов тумаков.
В соцсетях распространили видео, снятое 15 ноября в коридоре Тулунской городской больницы. Утомленные ожиданием приема пациенты затеяли скандал. За час работы медики не приняли ни одного пациента, а, между тем, коридор клиники постоянно пополнялся все новыми и новыми больными. Ни о какой разумной социальной дистанции в такой обстановке не было и речи.
На громкие высказывания одного ожидающего из кабинета врача вышла женщина и указала активисту на дверь, подкрепив для убедительности свои слава парой тумаков. В настоящую драку конфликт не перерос, однако настроение было испорчено у всех: и у пациентов, и у врачей. Наподдавшая мужчине оказалась врачом-инфекционистом этой больницы.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Снятое на камеру видео быстро распространилось по городским пабликам, вызвав большой общественный резонанс. На конфликт пришлось реагировать не только главному врачу больницы - ситуация попала в поле зрения регионального минздрава и главы Тулуна. Мэр города Юрий Карих посетил лечебное учреждение на следующий день после инцидента, а потом поделился своими наблюдениями в Инстаграм. Он заметил, что сейчас у врачей огромная нагрузка: в Тулунской городской больнице работает только 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию. Конечно, этот факт не может служить оправданием поведения медика, но глава города считает, что в это непростое время все должны быть терпимее друг к другу.
Известно, что после конфликта врач-инфекционист уволилась. Пациенту, устроившему скандал, кстати, тоже грозит административное наказание за появление в общественном месте в нетрезвом виде и использование ненормативной лексики.
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Стесняюсь спросить, а почему так вышло, что вместо положенных 195 врачей в больнице работает только 74 ?
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Невелика разница.