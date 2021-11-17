"Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку

В соцсетях распространили видео, снятое 15 ноября в коридоре Тулунской городской больницы. Утомленные ожиданием приема пациенты затеяли скандал. За час работы медики не приняли ни одного пациента, а, между тем, коридор клиники постоянно пополнялся все новыми и новыми больными. Ни о какой разумной социальной дистанции в такой обстановке не было и речи.

На громкие высказывания одного ожидающего из кабинета врача вышла женщина и указала активисту на дверь, подкрепив для убедительности свои слава парой тумаков. В настоящую драку конфликт не перерос, однако настроение было испорчено у всех: и у пациентов, и у врачей. Наподдавшая мужчине оказалась врачом-инфекционистом этой больницы.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!