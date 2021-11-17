FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5095 постов • 801 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку

"Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Тулун   больница   видео   врачи   драка   пациенты   скандал   
1250
2
1

В наши непростые времена нервы сдают у всех. Пациенты клиники в Иркутской области возмутились часовой задержкой приема, а кое-кто после скандала не только не попал к врачу, но еще и получил от эскулапов тумаков.

В соцсетях распространили видео, снятое 15 ноября в коридоре Тулунской городской больницы. Утомленные ожиданием приема пациенты затеяли скандал. За час работы медики не приняли ни одного пациента, а, между тем, коридор клиники постоянно пополнялся все новыми и новыми больными. Ни о какой разумной социальной дистанции в такой обстановке не было и речи.


На громкие высказывания одного ожидающего из кабинета врача вышла женщина и указала активисту на дверь, подкрепив для убедительности свои слава парой тумаков. В настоящую драку конфликт не перерос, однако настроение было испорчено у всех: и у пациентов, и у врачей. Наподдавшая мужчине оказалась врачом-инфекционистом этой больницы.


Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!


Снятое на камеру видео быстро распространилось по городским пабликам, вызвав большой общественный резонанс. На конфликт пришлось реагировать не только главному врачу больницы - ситуация попала в поле зрения регионального минздрава и главы Тулуна. Мэр города Юрий Карих посетил лечебное учреждение на следующий день после инцидента, а потом поделился своими наблюдениями в Инстаграм. Он заметил, что сейчас у врачей огромная нагрузка: в Тулунской городской больнице работает только 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию. Конечно, этот факт не может служить оправданием поведения медика, но глава города считает, что в это непростое время все должны быть терпимее друг к другу.



Известно, что после конфликта врач-инфекционист уволилась. Пациенту, устроившему скандал, кстати, тоже грозит административное наказание за появление в общественном месте в нетрезвом виде и использование ненормативной лексики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Тулун   больница   видео   врачи   драка   пациенты   скандал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
221
Мурчелло Час назад
Каким у.еп.ком надо быть ,чтобы прийти в поликлинику бухим.

,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Moon24 17 минут назад
Совсем пацинты офигели . Мало того что в уличной одежде так еще и скандалит . У врачей работа закоючается не только в приеме но и в оформлении документации , обсуждениях и консультациях у коллег . Если врач не принимает какое-то время то чем-то занят , можно подождать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 18 минут назад
----в Тулунской городской больнице работает только 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию----
____________________________
Стесняюсь спросить, а почему так вышло, что вместо положенных 195 врачей в больнице работает только 74 ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком Полчаса назад
Результат - колдыря немножко наругают и может быть даже оштрафуют, а больница осталась без врача. Так что теперь оставшиеся врачи в подобной ситуации будут просто сразу писать заявление на увольнение. Ибо нахер себе нервы портить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Chuchelo Patamkovoe Батончик с маком Полчаса назад
При этом их уже было 74 из 195
..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexandr Barhudarov Полчаса назад
Если в чем и обвинять Союз то в этом - создание в сознании людей паразитической установки что им все должны ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Снежный Барс Полчаса назад
Свинота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima 46 минут назад
Похмелился и пошёл к врачу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
rastlin0 55 минут назад
Врач уволена? Гениально. Теперь очередь будет в несколько раз больше. Если вообще будет кому работать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
914
Довер Иванович 57 минут назад
Правильно, достали уже алкашня, пейте дома и никому не мешайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Трижды прав был Задорнов: "русских не победить", - больным ковид оказали помощь Трижды прав был Задорнов: "русских не победить", - больным ковид оказали помощь В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро Москвичи поехали вернуть шаурму, в которой нашли стекло, и получили побои на сдачу Москвичи поехали вернуть шаурму, в которой нашли стекло, и получили побои на сдачу Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя" Во Франции болельщики подрались с футболистами "Марселя"
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
2
220
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах
1
32
17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о...
Набирающие популярность в сообществах
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
0
38
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
Сухая угроза: действительно ли особая разновидность молока может представлять опасность для организма?
0
3
Сухая угроза: действительно ли особая разновидность молока может представлять...
Таблетка от Covidа существует?
Таблетка от Covidа существует?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#СССР#животные#автомир#авто аварии#в мире#Разное#Москва
#Юмор#интересно#подборка#прикол#картинки#дтп#фотографии#новости#искусство#музыка
#факты#интересное#история#автомобили#кино#аварии#Ynews#приколы#коронавирус#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться