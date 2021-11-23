Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует

У Ганемана стремительно появились как поклонники, так и недоброжелатели. Среди поклонников был, к примеру, австрийский фельдмаршал фон Шварценберг, которого Ганеман обещал избавить от последствий инсульта. Но вот незадача: вскоре после лечения гомеопатией фельдмаршал умер, что привело к скандалу. Ганеман утверждал, что лекари пациента продолжали втайне от гомеопата делать кровопускания, что и привело к смерти. А лекари высокопоставленного наоборот доказывали, что Ганеман не оказал медицинскую помощь именно в тот момент, когда она была нужна.



Но даже после такого скандала у Ганемана оставались поклонники. Вот один из бывших пациентов, масон, предлагает гомеопату стать его лейб-медиком в глухом Кётене. И тут-то и случается главный триумф Ганемана: 1831 год, Европа охвачена одной из самых мощных в истории эпидемий холеры и традиционна медицина оказалась бессильна. Гомеопат предложил вполне себе логичные решения: обеззараживание камфорным спиртом и гигиену, что привело к существенному снижению смертности. Никакого отношения к новому медицинскому движению они не имели, однако много ли надо для людей? За медиком закрепляется слава целителя и в забытую богом деревушку съезжаются со всей Европы.

Ганеман, в свою очередь, громко призывает отказаться от мучения пациентов, а саму медицину называет аллопатией (от греч. allos - иной, и pathos - страдание). Это слово было специально придумано для обозначения традиционных методов лечения.

Он выпускает все больше софистических рассуждений, в которых нет ни результатов клинических испытаний, ни доказательств.