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Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует

Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует (11 фото)

Автор:
23 ноября 2021 18:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Гомеопатия   врачи   интересное   история   медицина   факты   
1743
11
Все началось в 1790 году, когда врач из маленького города в Саксонии, Самуэль Ганеман, зарабатывал крайне мало денег и был вынужден подрабатывать переводами.
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Учитывая все это, в обществе был массовый "терапевтический нигилизм", который сформулировал еще в конце XVI века Монтень: помогут ли лекарства - неизвестно, поэтому надо давать организму самому исцеляться, не прибегая к врачебной помощи.Достижения медицины всегда ставились под сомнение, особенно в период эпидемий, когда врачи просто не знали что делать.
Конечно же в таких ситуациях цветет и колосится шарлатанство. Колдуны, знахари, алхимики, самые разные "магические" зелья (которые, кстати, немногим были вреднее аптечных средств того времени), а от врачей ждали, что они будут произносить заклинания и делать магические жесты.

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Метки: Гомеопатия   врачи   интересное   история   медицина   факты   
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97
Сергей 3 часа назад
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535
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
все антиваксеры суть гомеопаты. Доведут себя до терминального состояния и потом едут подыхать в обычную больницу.
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174
Nаnе First NameLаst Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
А есть чёткое определение термину "антивакскеры"? Или это очередной навешанный ярлык непоймикем?
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174
Nаnе First NameLаst Сигизмунд Лазаревич 23 минуты назад
Это вы сами придумали на ходу? Тут любой депутат подойдёт под описание.
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7k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Бухали мужики и гомеопат. Мужики разлили водку по стаканам, а гомеопату капнули 1 каплю в стакан и сказали:
- А теперь разбавь и накидайся.
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12k
Великий Кормчий 56 минут назад
В се эти таблетки - фигня!
Вот проверенное средство от всего!
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1k
Андрей Ы. Час назад
Ну ладно, Ганеман жил в 18 веке, медицина ещё только становилась на ноги, методом проб и ошибок. Но сейчас, на минуточку, 21 век, век доказательной медицины. Какая гомеопатия?
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Ганеман решил провести над собой эксперимент: принимал дозы хинина и наблюдал за своим состоянием. Ему показалось, что он начал приобретать все признаки малярии. Особенно явственно он ощущал озноб."

Лучше б он с цианистого калия начал. А побочный эффект хинина не озноб, а глухота (временная), рвота и пр.

"Хинин, который лег в основу учения, не убивал плазмодии, о которых тогда не знали, а просто лечил озноб."

А вот фиг. Хинин не давал плазмодиям размножаться. Плюс жаропонижающее, стимулирующее и прочие многие действия.
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48k
doker 2 часа назад
Почему гомеопатия так долго существует?
Пока исправно платятся налоги, чем больше - тем лучше, государству наплевать на то, какой вред или пользу приносит бизнес.
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10k
Majul 2 часа назад
Жившие на Земле динозавры какали и писали как и все живые существа. Все их выделения в колнечном итоге попали в мировой океан. Мы пьем фильтрованную воду из мрового океана.
Следовательно, следуя "великой науке" гомоеопатии, мы все пьем испражнения динозавров.
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58k
parallax 2 часа назад
Как кто-то правильно заметил, что гомеопатические количества лекарств содержатся в любом стакане воды из под крана. То есть, если следовать логике гомеопатов, мы вообще не должны болеть.
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833
Миша 3 часа назад
Гомеопатия давно признана лженаукой. То, что существует - психологические уловки и развод лохов на деньги.
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857
poбт 3 часа назад
афтар это все х*уйня, лучше расскажи как они память воды обнуляют
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1k
Alexandr 3 часа назад
Ответ прост, супердорого продавать сахар, выдавая его за лекарство очень выгодно.
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