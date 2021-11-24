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Врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации посетить "красную" зону

Врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации посетить "красную" зону (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Вакцинация   Открытое письмо   антиваксеры   врачи   обращение   
825
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В открытом письме они обратились к известным людям, которые не поддерживают идею вакцинации от коронавируса. Помимо экскурсии в палаты, где лежат больные ковидом, врачи пообещали сводить "антиваксеров" в морги при клиниках.

Главные врачи 11 российских клиник подписали открытое письмо с обращением к противникам вакцинации. Оно адресовано, в том числе, вполне конкретным товарищам, неоднократно заявлявшим о своей позиции. Речь идет о Геннадии Зюганове и Сергее Миронове, вице-спикере Государственной думы РФ Петре Толстом, актрисе марии Шукшиной, политологе Сергее Кургиняне, телеведущем Оскаре Кучере, Константине Кинчеве и Юрии Лозе.


"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - пишут врачи.



Медики надеются, что после экскурсии по клиникам и моргам противники вакцинации изменят свое мнение о необходимости прививок.

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Метки: Ynews   Вакцинация   Открытое письмо   антиваксеры   врачи   обращение   
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39  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 55 минут назад
Пусть лучше расскажут сколько осталось без плановой мед помощи и операций, сколько обострилась усугубилось хронических заболеваний и к чему это привело, я думаю ущерб будет в 10, а то и 100 раз больше. Сколько больниц закрыто за 20 лет оптимизации. А этим письмом пусть себе жопу вытрут, расписались они в своей беспомощности . И хоть миллион минусов поставьте, правды это не изменит.
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1k
Алексей Заг 3 минуты назад
Я готов посетить красную зону. 2 раза болел Ковидом, оба раза переносил легче гриппа. Не вакцинировался.
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40k
dima423 4 минуты назад
...без масок и средств защиты))
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130
perekrestok 19 минут назад
А где "телезвезды" Малышева и Мясников? Или у них свое мнение?
Кстати и список адресатов удивляет. Кажется образованные люди. Боюсь вспомнить Гоголя. Как в Ревизоре говорили "Народ у нас простой. Если выздоровеет то выздоровеет. А если помрет так и помрет". Много лет прошло кажется.
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Германия: уколотых почти вдвое больше, чем в России, около 70% Население почти в два раза меньше. А заболевших почти в два раза больше. Помогает ширялово?
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27k
Aqueronte Полчаса назад
А можно в этой "красной зоне" отдельно отметить людей, которые лежат после вакцинации, после первой прививки? Так будет справедливо
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571
Олег Шишкин Полчаса назад
Приглашаю этих врачей к себе домой, в офис, в автобус - за полтора года без маски понятия не имею, что такое ковид.

Пусть эти врачи и все желающие сделают себе укол. Только от меня отепитесь, пожалуйста.
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181
Сергей Ромашов 43 минуты назад
Я вот не догоняю,почему больных и умерших больше и больше за день,ведь вакцинируются люди каждый день. По телеку очереди показывают на вакцинацию.
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14
Олег Лукойский Мафусаил 8 минут назад
Вполне возможно, "...все это начало болезней" Марк13:8
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14
Олег Лукойский manul74 6 минут назад
шмурдяк - украинское слово, займитесь уже своими проблемами
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33k
Опаньки 52 минуты назад
(я привит, а то налетят сейчас...)
и, тем не менее, прежде нужна четкая статистика, сколько из клиентов "красной зоны" привиты, сколько нет... В отношении Места Окончательной Регистрации Граждан - тоже самое: статистика кто от пневмонии вирусной, кто от бактериальной, кто от каких либо хронических осложнений.
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3k
Ivan 57 минут назад
С радостью бы пошел, но не с комментариями "врачей", а с допуском к картам, чтобы знать сколько привитых и непривитых там. Но, боюсь, для таких "экскурсий" привитых в соседние холодильники переложат, да и к картам допуска не дадут, врачебная жеж тайна...
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−3
Igor 57 минут назад
Неиспользование врачами ивермектина есть соучастие в убийстве.
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1k
Руслан Час назад
Манипулятивный приём
Так же можно провести экскурсию по хосписам или палатам с умирающими онкобольными и рассказать им о том, почему переносятся плановые операции. И в морги так же экскурсию совершить. Ну это так, для полноты картины и объективности ради.
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14
Олег Лукойский Руслан Полчаса назад
мне хватило съездить на кладбище, для прочистки мозгов хорошо помогает
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Надо антиваксеров не на экскурсии водить,а в качестве предупреждения могилы копать для умерших от ковид!
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Владимир Кузьмичёв сеньор Леонсио 11 минут назад
Кожаным шприцем? ))) Срочно на ревакцинацию, а то красная зона, ИВЛ и т.д.
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