Врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации посетить "красную" зону

В открытом письме они обратились к известным людям, которые не поддерживают идею вакцинации от коронавируса. Помимо экскурсии в палаты, где лежат больные ковидом, врачи пообещали сводить "антиваксеров" в морги при клиниках.
Главные врачи 11 российских клиник подписали открытое письмо с обращением к противникам вакцинации. Оно адресовано, в том числе, вполне конкретным товарищам, неоднократно заявлявшим о своей позиции. Речь идет о Геннадии Зюганове и Сергее Миронове, вице-спикере Государственной думы РФ Петре Толстом, актрисе марии Шукшиной, политологе Сергее Кургиняне, телеведущем Оскаре Кучере, Константине Кинчеве и Юрии Лозе.
"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - пишут врачи.
Медики надеются, что после экскурсии по клиникам и моргам противники вакцинации изменят свое мнение о необходимости прививок.
Источник:
- Заслуженный врач России сравнил антипрививочников с экстремистами
- "Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами
- В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов
- В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса
- Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о выходе на улицу
Понравилось23
Кстати и список адресатов удивляет. Кажется образованные люди. Боюсь вспомнить Гоголя. Как в Ревизоре говорили "Народ у нас простой. Если выздоровеет то выздоровеет. А если помрет так и помрет". Много лет прошло кажется.
Пусть эти врачи и все желающие сделают себе укол. Только от меня отепитесь, пожалуйста.
и, тем не менее, прежде нужна четкая статистика, сколько из клиентов "красной зоны" привиты, сколько нет... В отношении Места Окончательной Регистрации Граждан - тоже самое: статистика кто от пневмонии вирусной, кто от бактериальной, кто от каких либо хронических осложнений.
тебе какую статистику не дай, для тебя она будет максимально нечеткая и вообще написанная от балды...