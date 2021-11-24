Врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации посетить "красную" зону

Главные врачи 11 российских клиник подписали открытое письмо с обращением к противникам вакцинации. Оно адресовано, в том числе, вполне конкретным товарищам, неоднократно заявлявшим о своей позиции. Речь идет о Геннадии Зюганове и Сергее Миронове, вице-спикере Государственной думы РФ Петре Толстом, актрисе марии Шукшиной, политологе Сергее Кургиняне, телеведущем Оскаре Кучере, Константине Кинчеве и Юрии Лозе.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - пишут врачи.