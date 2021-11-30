Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом

Чтобы гости не скучали и не нервничали, сотрудники гостиницы и заведения в течении трех дней развлекали их викторинами, настольными играми и караоке. В результате в пабе сложилась столь душевная и милая атмосфера, что одна из застрявших там посетительниц даже расстроилась, увидев спасателей. Женщина заявила, что хотела бы задержаться в баре еще (и, похоже, многие ее понимают).



