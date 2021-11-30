Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом

Когда их спасли их снежного плена, одна из женщин заявила, что не хочет оттуда уходить.
Около 60 человек приехали на трибьют-концерт группы Oasis в паб при отеле Tan Hill Inn и не смогли оттуда уехать из-за сильных снежных заносов. Три дня гости бара кутили, общались и наслаждались ничегонеделанием, пока их не откопали спасатели.
Гостиница Tan Hill Inn расположена на высоте 528 метров над уровнем моря, и паб при ней считается "самым высоким" в мире. После шторма «Арвен» с сильным ветром, дождем и снегом часть Великобритании оказалась во власти стихии. А паб и вовсе замело по самую макушку.
Когда менеджер отеля и хозяйка паба Никола Таунсенд поняла, что без помощи спасателей им не справиться, она оборудовала для 20 постояльцев "палаточный лагерь" прямо в баре (остальные 40 гостей могли воспользоваться своими заранее забронированными номерами).
Чтобы гости не скучали и не нервничали, сотрудники гостиницы и заведения в течении трех дней развлекали их викторинами, настольными играми и караоке. В результате в пабе сложилась столь душевная и милая атмосфера, что одна из застрявших там посетительниц даже расстроилась, увидев спасателей. Женщина заявила, что хотела бы задержаться в баре еще (и, похоже, многие ее понимают).
Один из гостей сообщил, что к ужинам и обедам всем выдавали по пинте пива (видимо, за счет заведения).
На самом деле, расчистить снег, заваливший окна паба, было несложно, однако дорожные службы были заняты более важными объектами, чем бар. Да и уехать по нечищенным дорогам оттуда посетителям было бы проблематично.
Впрочем, нуждавшегося в медицинской помощи эвакуировали сразу - за ним прилетел вертолет санавиации. Остальные предпочли дождаться, пока их откопают спасатели.
Источник:
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