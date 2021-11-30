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Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом

Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 08:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: британия   видео   каникулы   паб   снег   стихия   
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Когда их спасли их снежного плена, одна из женщин заявила, что не хочет оттуда уходить.

Около 60 человек приехали на трибьют-концерт группы Oasis в паб при отеле Tan Hill Inn и не смогли оттуда уехать из-за сильных снежных заносов. Три дня гости бара кутили, общались и наслаждались ничегонеделанием, пока их не откопали спасатели.

Гостиница Tan Hill Inn расположена на высоте 528 метров над уровнем моря, и паб при ней считается "самым высоким" в мире. После шторма «Арвен» с сильным ветром, дождем и снегом часть Великобритании оказалась во власти стихии. А паб и вовсе замело по самую макушку.

Когда менеджер отеля и хозяйка паба Никола Таунсенд поняла, что без помощи спасателей им не справиться, она оборудовала для 20 постояльцев "палаточный лагерь" прямо в баре (остальные 40 гостей могли воспользоваться своими заранее забронированными номерами).


Чтобы гости не скучали и не нервничали, сотрудники гостиницы и заведения в течении трех дней развлекали их викторинами, настольными играми и караоке. В результате в пабе сложилась столь душевная и милая атмосфера, что одна из застрявших там посетительниц даже расстроилась, увидев спасателей. Женщина заявила, что хотела бы задержаться в баре еще (и, похоже, многие ее понимают).


Один из гостей сообщил, что к ужинам и обедам всем выдавали по пинте пива (видимо, за счет заведения).


На самом деле, расчистить снег, заваливший окна паба, было несложно, однако дорожные службы были заняты более важными объектами, чем бар. Да и уехать по нечищенным дорогам оттуда посетителям было бы проблематично.


Впрочем, нуждавшегося в медицинской помощи эвакуировали сразу - за ним прилетел вертолет санавиации. Остальные предпочли дождаться, пока их откопают спасатели.


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Метки: британия   видео   каникулы   паб   снег   стихия   
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Mowgley 50 минут назад
Прямо кожей чувствую, как они там рыдали и хотели домой.
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newegg Полчаса назад
Я им откровенно завидую.
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Alex 38 минут назад
Я правильно понял, что госпитализация понадобилась спасателям, которых отпиндили постояльцы за то, что они их откопали? ))))
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Серпом по молоту. 38 минут назад
Зато у нас Циркон есть и нас все боятся!
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Владимир Васильев 53 минуты назад
Я тоже так хочу
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