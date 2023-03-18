Пьяный убийца вернулся на место преступления, проговорился полицейским и получил пожизненное

Молодец какой, сам пришёл!
Суд британского города Челмсфорда 14 марта вынес приговор самому "гениальному" преступнику современности. Настолько гениальному, что полицейским даже не пришлось заниматься расследованием — тот всё сделал за них.
Ночью 25 июля 2022 года 44-летнего Эдриана Эленгфорда зарезали в собственной постели. На следующее утро к дому, где эксперты проводили осмотр места преступления, подошёл сильно пьяный мужчина с бутылкой бренди в руках. На вопрос дежурившей у входа женщины-полицейского о том, что прохожий тут высматривает, он по глупости ответил, что знает о произошедшем здесь прошлой ночью.
Пьяный и невоздержанный на язык мужчина похвалился полицейскому, что без него следователи ничего не узнают. А когда понял, что прокололся, попытался оправдаться тем, что якобы видел человека, совершившего убийство. Затем Остапа понесло окончательно и он сказал, что на самом деле ничего не знает и принялся вести себя агрессивно, заявив стражу порядка, что этот е***ый город принадлежит ему.
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Разумеется, после такого интересного разговора мужчину не могли не забрать в отдел и не сделать главным подозреваемым. А через три дня 26-летний Марек Геко сознался в преступлении.
Впрочем, даже без идиотского поведения преступника дело раскрыли бы довольно быстро. Выяснилось, что Геко убил нового парня своей девушки, с которым та в момент убийства спала в одной постели. Заметить убийцу она не успела, Геко дважды ударил кухонным ножом Эленгфорда и быстро выбежал из дома. Однако после разрыва отношений будущий убийца начал вести себя неадекватно — он преследовал бывшую партнёршу и без приглашения заявлялся к ней домой и на работу. Поэтому после осмотра места преступления и опроса девушки максимум через несколько часов тот бы стал и так стал главным подозреваемым. Но зачем усложнять работу полицейским, когда можно прийти на место преступления?
Суд присяжных за один день решил судьбу подозреваемого. Геко признали виновным и отправили за решётку на пожизненный срок — как пишут британские СМИ, минимум на 26 лет.
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Он же там не пол улицы порезал.
Или у них, за любое преднамеренное убийство, пожизненное?
За управление синим телом в состоянии алкогольного опьянения накинули.