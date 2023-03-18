Пьяный убийца вернулся на место преступления, проговорился полицейским и получил пожизненное

Суд британского города Челмсфорда 14 марта вынес приговор самому "гениальному" преступнику современности. Настолько гениальному, что полицейским даже не пришлось заниматься расследованием — тот всё сделал за них.





Ночью 25 июля 2022 года 44-летнего Эдриана Эленгфорда зарезали в собственной постели. На следующее утро к дому, где эксперты проводили осмотр места преступления, подошёл сильно пьяный мужчина с бутылкой бренди в руках. На вопрос дежурившей у входа женщины-полицейского о том, что прохожий тут высматривает, он по глупости ответил, что знает о произошедшем здесь прошлой ночью.





Пьяный и невоздержанный на язык мужчина похвалился полицейскому, что без него следователи ничего не узнают. А когда понял, что прокололся, попытался оправдаться тем, что якобы видел человека, совершившего убийство. Затем Остапа понесло окончательно и он сказал, что на самом деле ничего не знает и принялся вести себя агрессивно, заявив стражу порядка, что этот е***ый город принадлежит ему.