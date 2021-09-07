Паранджа им к лицу: британский спецназ SAS драпал из Афганистана, прикинувшись женщинами

P.S. Конечно, группа из 20 бугаёв от двух метров и выше, не могла не вызвать подозрения, но будучи глубоко религиозными, набожными людьми, талибы* не смели просить Гюльчитай показать личико.

Должно быть это национальная сборная по баскетболу спешит на международные соревнования, думали исламские фундаменталисты и с уважением, снизу вверх посмотрев на "женщин", пропускали их по дороге в аэропорт.





* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.