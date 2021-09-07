Паранджа им к лицу: британский спецназ SAS драпал из Афганистана, прикинувшись женщинами

Группа военнослужащих британских элитных войск, оказанных отрезанными от основных сил и предоставленная самим себе, пошла на военную хитрость. Не понаслышке зная, что Восток - дело тонкое, а талибы* бойцы - не промах, парни не пошли на риск возможного боестолкновения. Как положено женщинам Афганистана, джентльмены нарядились в паранджи небесно-голубого цвета и проследовали мимо патрулей радикалов, стыдливо потупив глаза прямо на КПП аэродрома в Кабуле.
Британские военные бежали из Афганистана в женской одежде. Речь идёт о бойцах элитного спецподразделения SAS, которые в составе сил НАТО участвовали в проведении военных операций на территории этой страны.
Издание Daily Express сообщает, что порядка 20 бойцов элитного отряда оказались брошены командованием на юге Афганистана. И британское Минобороны не смогло их эвакуировать. В итоге спецназовцам пришлось самостоятельно добираться до Кабула, чтобы сесть на самолёт и отправиться домой.
Сообщается, что британские бойцы настолько опасались быть обнаруженными талибами *, что решили переодеться в афганских женщин. Спецназовцы бросили большую часть своего боевого снаряжения и облачились в паранджу.
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Отмечается, что группу высоких «женщин» несколько раз останавливали талибы*, однако ничего подозрительного те не обнаружили. В итоге бойцы спецназа смогли успешно добраться в аэропорт Кабула.
P.S. Конечно, группа из 20 бугаёв от двух метров и выше, не могла не вызвать подозрения, но будучи глубоко религиозными, набожными людьми, талибы* не смели просить Гюльчитай показать личико.
Должно быть это национальная сборная по баскетболу спешит на международные соревнования, думали исламские фундаменталисты и с уважением, снизу вверх посмотрев на "женщин", пропускали их по дороге в аэропорт.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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- Талибы показали "захваченную" американскую технику
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- Yankee go home: последний американский самолёт покинул аэропорт Кабула
- Не успев эвакуироваться, американцы, отбомбились по Кабулу: цель ИГИЛ*, но Талибы* этого не одобрили...
- Британия организовала спецрейс для эвакуации собак и кошек из Афганистана
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Чистой воды внезапное бегство.
Буквально, чуть ли не свежезаваренный кофе недопили.
О технике и оружии я уж молчу
За 10 лет в Афганистане СССР потерял 17000 советских парней
20 бойцов элитного подразделения, одного из лучших в мире, оказавшихся отрезанными от подкрепления и снабжения, окруженные тысячами солдат противника смогли без боёв и потерь прорваться к своим. Под кого они при этом замаскировались совсем не важно. Была бы необходимость в собак маскировались.
Главная задача любого командира - это сохранение личного состава. По почему-то эксперды думают, что если спецназовец, то один против тысячи воевать должен.
Встреть автор этих двадцать солдат в том же Афганистане в бою, обосрался бы секунд через пять.
Поймал мужик золотую рыбку, а она ему говорит:
Отпусти меня, что хочешь сделаю!
Мужик отвечает:
Хочу стать Героем Советского Союза!
И остался мужик с двумя гранатами против пяти танков…
Мужик:
-Рыбка! Я не имел ввиду "посмертно"!
У англичан был выбор, или героически сражаться до последнего патрона положив кучу талибов, но все равно погибнуть при этом,или остаться в живых прослыв людьми ориентации того же цвета как и эти параднжи которые они нацепили. В отличие от Китая например, слыть голубым не так уж и зазорно, у англичан жизнь как то больше ценится. Вот они и выбрали жизнь...
- مستنداتك (ваши документы)
- I don't understand, my name is Zulfiya, I'm going to the airport
- يها الحمقى كنا سنفتقدك على أي حال اذهب (Вы идиоты, мы все равно будем по вам скучать, идите)
Они же адекватные ребята! Или я не понял чего?