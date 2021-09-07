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Паранджа им к лицу: британский спецназ SAS драпал из Афганистана, прикинувшись женщинами

Паранджа им к лицу: британский спецназ SAS драпал из Афганистана, прикинувшись женщинами (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 07:33
Сообщество : Военное
Метки: SAS   афганистан   бегство   британия   видео   паранджа   переоделись   спецназ   
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Группа военнослужащих британских элитных войск, оказанных отрезанными от основных сил и предоставленная самим себе, пошла на военную хитрость. Не понаслышке зная, что Восток - дело тонкое, а талибы* бойцы - не промах, парни не пошли на риск возможного боестолкновения. Как положено женщинам Афганистана, джентльмены нарядились в паранджи небесно-голубого цвета и проследовали мимо патрулей радикалов, стыдливо потупив глаза прямо на КПП аэродрома в Кабуле.

Британские военные бежали из Афганистана в женской одежде. Речь идёт о бойцах элитного спецподразделения SAS, которые в составе сил НАТО участвовали в проведении военных операций на территории этой страны.

Издание Daily Express сообщает, что порядка 20 бойцов элитного отряда оказались брошены командованием на юге Афганистана. И британское Минобороны не смогло их эвакуировать. В итоге спецназовцам пришлось самостоятельно добираться до Кабула, чтобы сесть на самолёт и отправиться домой.

Сообщается, что британские бойцы настолько опасались быть обнаруженными талибами *, что решили переодеться в афганских женщин. Спецназовцы бросили большую часть своего боевого снаряжения и облачились в паранджу.


Отмечается, что группу высоких «женщин» несколько раз останавливали талибы*, однако ничего подозрительного те не обнаружили. В итоге бойцы спецназа смогли успешно добраться в аэропорт Кабула.

P.S. Конечно, группа из 20 бугаёв от двух метров и выше, не могла не вызвать подозрения, но будучи глубоко религиозными, набожными людьми, талибы* не смели просить Гюльчитай показать личико.

Должно быть это национальная сборная по баскетболу спешит на международные соревнования, думали исламские фундаменталисты и с уважением, снизу вверх посмотрев на "женщин", пропускали их по дороге в аэропорт.


* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Источник:

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Метки: SAS   афганистан   бегство   британия   видео   паранджа   переоделись   спецназ   
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23  комментария
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2k
NIS Час назад
По моему , со стороны спецназа это было классно придумано , слово « драпать » - вообще неуместно ... называть сброд вроде талибов крутыми бойцами - хрень полная ! Все живы и все дома - идеальный результат.
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106
Степан Злыгостев 13 минут назад
Почему бы и нет,проявили смекалку,потерь нет
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44k
Дворняга 22 минуты назад
"...группа из 20 бугаёв от двух метров и выше..."
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17k
KOSTELLO 23 минуты назад
Намедне смотрел передачку про то, что оставили после себя бравые вояки из штатов.
Чистой воды внезапное бегство.
Буквально, чуть ли не свежезаваренный кофе недопили.
О технике и оружии я уж молчу
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3k
aleksander 37 минут назад
За 20 лет в Афганистане НАТО потеряло около 7500 человек (более половины из них ЧВК).
За 10 лет в Афганистане СССР потерял 17000 советских парней
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259
dimly 42 минуты назад
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25k
Григорий 47 минут назад
Талибы сразу уверовали - бабы, просто высокие и страшненькие.
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346
konstantinkaz2016 48 минут назад
Через пару лет ждите книгу, о том как херефордские мальчики все наипали и всех победили.))
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3k
Brataxe 49 минут назад
Заголовок писал диванный эксперд.
20 бойцов элитного подразделения, одного из лучших в мире, оказавшихся отрезанными от подкрепления и снабжения, окруженные тысячами солдат противника смогли без боёв и потерь прорваться к своим. Под кого они при этом замаскировались совсем не важно. Была бы необходимость в собак маскировались.
Главная задача любого командира - это сохранение личного состава. По почему-то эксперды думают, что если спецназовец, то один против тысячи воевать должен.
Встреть автор этих двадцать солдат в том же Афганистане в бою, обосрался бы секунд через пять.
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29k
ACU900 Час назад
Для начала старый анекдот:
Поймал мужик золотую рыбку, а она ему говорит:
Отпусти меня, что хочешь сделаю!
Мужик отвечает:
Хочу стать Героем Советского Союза!
И остался мужик с двумя гранатами против пяти танков…
Мужик:
-Рыбка! Я не имел ввиду "посмертно"!

У англичан был выбор, или героически сражаться до последнего патрона положив кучу талибов, но все равно погибнуть при этом,или остаться в живых прослыв людьми ориентации того же цвета как и эти параднжи которые они нацепили. В отличие от Китая например, слыть голубым не так уж и зазорно, у англичан жизнь как то больше ценится. Вот они и выбрали жизнь...
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21k
Очевидное-Невероятное Час назад
Патрули останавливали подозрительную группу несколько раз, поняв что это не афганцы, а обосранные иностранцы посмеявшись талибы отпускали горе-разведчиков. Пример диалога:
- مستنداتك (ваши документы)
- I don't understand, my name is Zulfiya, I'm going to the airport
- يها الحمقى كنا سنفتقدك على أي حال اذهب (Вы идиоты, мы все равно будем по вам скучать, идите)
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351
Иван Стреляев Час назад
Не понял к чему эта приписка - "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Они же адекватные ребята! Или я не понял чего?
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351
Иван Стреляев Час назад
Товарищ майор - по мнению Лаврова конечно. Сходите к нему, проверьте.
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3k
Карл Час назад
Приехавшиев в Афган головорезы улетели домой как голубые голубки мира..Велик Аллах!!!
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1k
Лёха 2 часа назад
Радует. Что не только в российской армии бардак...
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