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В ЮАР пришли рекордные морозы

В ЮАР пришли рекордные морозы (9 фото + 3 видео)

Автор:
25 июля 2021 10:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: африка   видео   зима   климат   морозы   природа   снег   юар   
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В этом году зима в Южно-Африканской Республике выдалась на редкость снежная и морозная. Так, в пятницу, 23 июля на территории страны были зафиксированы рекордно низкие температуры. Столбик термометра опустился до исторического минимума за последние 60 лет.

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Метки: африка   видео   зима   климат   морозы   природа   снег   юар   
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6  комментариев
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102
SilentBob Час назад
Холодно зимою маленькой макаке, -
Прилипают лапки к волосатой сраке ...
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14k
Hairy. 43 минуты назад
Мёрзнут поди максимки
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1k
Alexandr 48 минут назад
Это Африка.
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30
elenrill Час назад
у юарцев есть вопросы. выпускайте гретту тумблер!
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157
Бритва Час назад
Теперь узнают где раки зимуют...или скорпионы
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5k
Фомич Час назад
Побелеют негры на морозе, почернеем мы тут от жары...
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