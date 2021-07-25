В ЮАР пришли рекордные морозы

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В этом году зима в Южно-Африканской Республике выдалась на редкость снежная и морозная. Так, в пятницу, 23 июля на территории страны были зафиксированы рекордно низкие температуры. Столбик термометра опустился до исторического минимума за последние 60 лет.
В общей сложности было побито 19 температурных рекордов. Так в Кимберли было зафиксировано -9,9 градуса по Цельсию, в Вармбаде -5,6 и в Йоханнесбурге -7.
По данным Южноафриканской метеорологической службы (SAWS), в городах Восточной Капской провинции также был самый холодный день за последние несколько десятилетий.
Yup, it snowed in South Africa yesterday. This used to be a very rare but in recent years it moved to once every year and now its a couple of times a year in more places than before. Highs and lows are more extreme across the globe. pic.twitter.com/RcRZUzpGIl— ʟɪᴛᴛʟᴇ ʟʟᴀᴍᴀ 👀 (@xLittleLlama) July 23, 2021
С каждым годом зима на юге Африки становится все холоднее, а снегопады сильнее. Но этот год удивил всех.
Метеослужба предупреждала, что ночь на 23 июля будет очень холодной, но то, что столбик термометра опустится до рекордных значений за всю историю, метеорологи не ожидали.
Brrr! 📸 Willie Scheepers📍#KarooNationalPark pic.twitter.com/nRoZ2DhII3— SANParks (@SANParks) July 22, 2021
Холодный фронт сначала принес проливные дожди, а с понижением температуры начался снегопад, доставивший массу неприятностей местным автолюбителям. Из-за обледенения дорожного полотна перекрыто большое количество автомобильных дороги.
-12 at Letseng Mine this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/vXEvH0hUFy— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
It is REALLY cold in Sutherland this morning. Some ice skating in the streets captured by Chantel. pic.twitter.com/MZPZOcGt5q— Storm Report SA (@StormReportSA1) July 22, 2021
Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что сейчас в Южном полушарии в разгаре зима, над Антарктидой холодно, антарктические моря покрыты льдом, в связи с чем в определенных условиях случаются вторжения холодных антарктических масс на юг Африки.
Но синоптики обнадёжили жителей страны, пообещав, что холодный фронт начнёт отступать и погода вскоре улучшится.
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