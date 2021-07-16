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И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии

И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 04:28
Сообщество : Аварии
Метки: Германия   видео   европа   жертвы   ливни   потоп   ситуация   стихия   
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Ситуация в Германии уже походит на национальное бедствие и если ближайшие сутки ничего не изменят - возможно, станет таковой.

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Метки: Германия   видео   европа   жертвы   ливни   потоп   ситуация   стихия   
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6  комментариев
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16k
Денис Полчаса назад
Было бы это в какой-нибудь Литве или Англии, то в новостях уже 100% было бы что-то про Петрова и Баширова и коварные планы Путина :)
Вообще бюргерам желаю здоровья, счастья, переждать ненастье и получить компенсации от страховых.
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12k
Алан 6 минут назад
Вот ведь сцуко.. И там ливнёвки скиздил. Москвичей ему мало
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28k
Кот Баюн 7 минут назад
Я так понимаю тоже ливневка ни к черту?
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160
vijilante 19 минут назад
Страховые конторы щас пОмиру пойдут.
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6k
klop Час назад
Собянина на них нет
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3k
Mimik 2 часа назад
Цокот копыт уже слышно
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