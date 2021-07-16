И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии

Ситуация в Германии уже походит на национальное бедствие и если ближайшие сутки ничего не изменят - возможно, станет таковой.
Как сообщается на Telegram-канале "Mash", власти Германии заявляют об 1,3 тысячах, пропавших без вести в результате образовавшегося после сильных ливней наводнения.
Буквально за сутки количество людей, которых недосчитались власти из-за потопа, увеличилось более чем в 400 раз!
На видео можно увидеть, что наворотила разгулявшаяся стихия в районе Арвайлера (земля Северный Рейн-Вестфалия). 3500 человек эвакуированы и размещены в специальных учреждениях, подтверждены 59 смертей, однако точно подсчитать количество жертв можно будет лишь тогда, когда природа утихомирится.
Накануне, в материале с названием: "Хляби небесные разверзлись над Германией и устроили водяной апокалипсис", - уже публиковались фото и видео, происходящего в Германии.
Источник:
- Москва превращается в Венецию
- Затопленный город: реки на дорогах, плавающие дома, гаражи и автомобили
- Видео: метро в Нью-Йорке затопило из-за сильного ливня
- "Илюхин дом поехал!": в Подмосковье прорвало дамбу и смыло постройки
- Ростов утонул: жители делятся видео затопленного ливнем города
Понравилось22
Вообще бюргерам желаю здоровья, счастья, переждать ненастье и получить компенсации от страховых.