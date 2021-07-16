И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии

Как сообщается на Telegram-канале "Mash", власти Германии заявляют об 1,3 тысячах, пропавших без вести в результате образовавшегося после сильных ливней наводнения.

Буквально за сутки количество людей, которых недосчитались власти из-за потопа, увеличилось более чем в 400 раз!