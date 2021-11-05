Королевские морпехи победили американских и "захватили Калифорнию"

Это учения были неправильные. Для начала в Мохаве должны были «высадиться» американцы, а британцы и остальные — изображать аборигенов. Потом, у британцев не должно быть ни артиллерии, ни тяжёлой техники. И вообще ничего, кроме автоматов Калашникова и пары гранатомётов. Плюс 80% из них должны быть мирными жителями, желательно женщинами и детьми. У американцев же пусть будут боевые дроны, бомбардирующие врага презервативами с красной краской, и высокотехнологичные симуляторы ракет. Победителю достаётся бочка, но не с варением - с чёрной краской (изображает нефть). И ящик, но не с печением - с сюрпризом (изображает артефакты древнего Вавилона) Вот тогда, была бы картина маслом.



