FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2067 постов • 769 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Королевские морпехи победили американских и "захватили Калифорнию"

Королевские морпехи победили американских и "захватили Калифорнию" (8 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 01:20
Сообщество : Военное
Метки: Зелёный   британия   видео   калифорния   кинжал   разгром   сша   учения   
2871
8
1

Американцы, в боях с басмачами порядком забывшие, что высокотехнологичное оружие есть не только у них, были вынуждены сдаться англичанам в учебном сражении.

Королевская Морская пехота Великобритании одолела американских морских пехотинцев в ходе учебного боя: американцам пришлось сдаться на середине одного из тренировочных столкновений. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает Business Insider.

О своей победе солдаты Её Величества Елизаветы II, уже успели похвастать в Twitter-аккаунте.

Сценарий пятидневных учений в пустыне Мохаве, был довольно прост: объединённая армия Британии, Нидерландов и Объединённых Арабских Эмиратов высаживается в Калифорнии и атакует.


А штатовские морпехи, которые перед этим репетировали и тренировались два месяца, отражают нападение и пытаются скинуть неприятеля в океан.

Речь идёт об учениях «Зелёный кинжал», проходивших в американской пустыне Мохаве. В течение нескольких дней военные отрабатывали тактику, сражаясь в учебном бою.

В условиях примерно одинаковой вооружённости, благодаря более слаженным механизмам командной работы, британцы сумели одержать убедительную победу с существенным перевесом по результату.

Разгром американцев был настолько велик, что за два дня учений, силы союзников овладели 65% «вражеской территории», американцы же понесли такие «потери», что прекратили сопротивление и попросили перезагрузить всё сначала: reset. Типа, мы так не договаривались, поэтому больше не играем.

Это учения были неправильные. Для начала в Мохаве должны были «высадиться» американцы, а британцы и остальные — изображать аборигенов. Потом, у британцев не должно быть ни артиллерии, ни тяжёлой техники. И вообще ничего, кроме автоматов Калашникова и пары гранатомётов. Плюс 80% из них должны быть мирными жителями, желательно женщинами и детьми. У американцев же пусть будут боевые дроны, бомбардирующие врага презервативами с красной краской, и высокотехнологичные симуляторы ракет. Победителю достаётся бочка, но не с варением - с чёрной краской (изображает нефть). И ящик, но не с печением - с сюрпризом (изображает артефакты древнего Вавилона) Вот тогда, была бы картина маслом.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Зелёный   британия   видео   калифорния   кинжал   разгром   сша   учения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
98
Снежный Барс 7 часов назад
Сколько же удовлетворения приносит даже тренировочная победа над американцами! Это у нас в крови.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
Виталий Касандров 18 минут назад
...объединённая армия Британии, Нидерландов и Объединённых Арабских Эмиратов высаживается в Калифорнии и атакует.
Фильм не смотрел но сценарий мне понравился .
Пусть заодно в следующий раз, объединенные армии Кубы ,Венесуэлы и Гондураса высадятся во Флориде а Мексика и Канада атакуют Техас и Орегон .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Peacemaker1873 Час назад
Это они ещё с Израилем не бодальись. Те уже полвека не расслабляются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
Sayat555 3 часа назад
Не нужно расслабляться, товарищи. Кто-то в этих учениях все равно должен был проиграть. Амеры наверняка сделают для себя выводы и исправят свои орг. косяки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Пулемет самому нужен. 4 часа назад
Обратите внимание - все страны Мира меряются с Америкой и пытаются доказать что они лучше.. Это чисто по Фрейду..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−129
vasya 6 часов назад
это не солдаты, это сброд ссыклявых убийц и п.и.д.а.р.а.с.о.в
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 7 часов назад
ЕлизОветы.............
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
SpoiltNail 7 часов назад
Просто гамбургеры внезапно кончились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
6 характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе коньяка 6 характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе коньяка Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы Они сошли с ума: дельфины сбились в невиданную ранее по размеру стаю и во всю прыть кинулись наперегонки Они сошли с ума: дельфины сбились в невиданную ранее по размеру стаю и во всю прыть кинулись...
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10819



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
1
49
Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
Набирающие популярность в сообществах
Сотрудник Эрмитажа напал на посетителя и сломал ему нос
0
79
Сотрудник Эрмитажа напал на посетителя и сломал ему нос
Что такое привычки и как они появляются?
1
6
Что такое привычки и как они появляются?
6 характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе коньяка
6 характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе коньяка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#кино#СССР#приколы#интересное#автомобили#Ynews#дтп#позитив
#интересно#факты#актеры#прикол#сша#фильм#люди#познавательно#знаменитости#сарказм
#Юмор#история#животные#картинки#Россия#роль#прикольные#gif#криминал#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться