Королевские морпехи победили американских и "захватили Калифорнию"

Американцы, в боях с басмачами порядком забывшие, что высокотехнологичное оружие есть не только у них, были вынуждены сдаться англичанам в учебном сражении.
Королевская Морская пехота Великобритании одолела американских морских пехотинцев в ходе учебного боя: американцам пришлось сдаться на середине одного из тренировочных столкновений. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает Business Insider.
Victorious! 🏆@RoyalMarines triumph in part of multinational team on Exercise Green Dagger 21. The 5-day Multi-domain war-fighting exercise concluded with an epic close quarters finale in Mojave Desert.— 40 Commando Royal Marines (@40commando) October 30, 2021
🇬🇧🇨🇦🇳🇱🇦🇪🇺🇸#StrongerTogether @USMC pic.twitter.com/MW0xzw0TBt
Сценарий пятидневных учений в пустыне Мохаве, был довольно прост: объединённая армия Британии, Нидерландов и Объединённых Арабских Эмиратов высаживается в Калифорнии и атакует.
А штатовские морпехи, которые перед этим репетировали и тренировались два месяца, отражают нападение и пытаются скинуть неприятеля в океан.
Речь идёт об учениях «Зелёный кинжал», проходивших в американской пустыне Мохаве. В течение нескольких дней военные отрабатывали тактику, сражаясь в учебном бою.
В условиях примерно одинаковой вооружённости, благодаря более слаженным механизмам командной работы, британцы сумели одержать убедительную победу с существенным перевесом по результату.
Разгром американцев был настолько велик, что за два дня учений, силы союзников овладели 65% «вражеской территории», американцы же понесли такие «потери», что прекратили сопротивление и попросили перезагрузить всё сначала: reset. Типа, мы так не договаривались, поэтому больше не играем.
Это учения были неправильные. Для начала в Мохаве должны были «высадиться» американцы, а британцы и остальные — изображать аборигенов. Потом, у британцев не должно быть ни артиллерии, ни тяжёлой техники. И вообще ничего, кроме автоматов Калашникова и пары гранатомётов. Плюс 80% из них должны быть мирными жителями, желательно женщинами и детьми. У американцев же пусть будут боевые дроны, бомбардирующие врага презервативами с красной краской, и высокотехнологичные симуляторы ракет. Победителю достаётся бочка, но не с варением - с чёрной краской (изображает нефть). И ящик, но не с печением - с сюрпризом (изображает артефакты древнего Вавилона) Вот тогда, была бы картина маслом.
Источник:
Источник:
- Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита
- Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы
- Они сошли с ума: дельфины сбились в невиданную ранее по размеру стаю и во всю прыть кинулись наперегонки
- В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео
- Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику
Понравилось31
Фильм не смотрел но сценарий мне понравился .
Пусть заодно в следующий раз, объединенные армии Кубы ,Венесуэлы и Гондураса высадятся во Флориде а Мексика и Канада атакуют Техас и Орегон .
Выводы сделали?