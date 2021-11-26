Удивительные пернатые из календаря BirdLife 2022

Это крупнейшие в мире береговые птицы, которые каждый год покидают места размножения в России и Китае, совершая путешествие к берегам Австралии. Они используют магнитное поле Земли для навигации, а также летают только по одному миграционному пути. К сожалению, из-за сокращения илистых отмелей их численность сократилась более чем на 80% всего за 30 лет.