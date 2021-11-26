Удивительные пернатые из календаря BirdLife 2022

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На нашей планете обитает множество птиц самых разных и удивительных видов. Однако, некоторые из них сейчас находятся под угрозой из-за потери среды обитания и других проблем. Австралийская компания по защите птиц BirdLife недавно выпустила календарь с птичками, населяющими материк. Каждый месяц года в календаре 2022 BirdLife Calendar посвящен отдельной птице. Таким образом организация рассказывает публике о видах пернатых, и повышает осведомленность о том, как важно защищать природу.
Январь: Папуасская питта
Эти маленькие птицы мигрируют из Новой Гвинеи, чтобы размножаться во влажных тропических лесах полуострова северный Кейп-Йорк в сезон дождей - с декабря по март.
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Февраль: Восточный широкорот
Восточные широкороты прилетают в северную и восточную Австралию, и размножаются с сентября, после чего возвращаются в Новую Гвинею и Индонезию в конце лета.
Март: Дальневосточный кроншнеп
Это крупнейшие в мире береговые птицы, которые каждый год покидают места размножения в России и Китае, совершая путешествие к берегам Австралии. Они используют магнитное поле Земли для навигации, а также летают только по одному миграционному пути. К сожалению, из-за сокращения илистых отмелей их численность сократилась более чем на 80% всего за 30 лет.
Апрель: Капский голубок
В холодные месяцы капский голубок - постоянный обитатель южных австралийских вод. Эти морские птицы размножаются колониями в Антарктиде и на субантарктических островах, где они гнездятся на скалах или на ровной местности.
Май: Золотистобрюхий травяной попугайчик
Находящийся под угрозой исчезновения травяной попугайчик - одна из самых редких птиц в мире и один из немногих мигрирующих видов попугаев. Каждый год они размножаются летом на юго-западе Тасмании, а зиму проводят в Южной Австралии.
Июнь: Малиновогрудая петроика
Зимой эти маленькие птички обитают в предгорьях юго-восточной Австралии, где они размножаются в темных, влажных эвкалиптовых оврагах или прохладных тропических лесах. Зимой они часто перемещаются в более сухие и открытые места.
Июль: Белохвостый траурный какаду
Это один из наиболее крупных представителей семейства какаду. Эти птицы живут в эвкалиптовых лесах и кустарниках на юго-западе Австралии. Из-за изменения природных ландшафтов под сельскохозяйственные нужды вид оказался под угрозой.
Август: Ласточковый попугай
Ласточковый попугай находится под угрозой исчезновения, и является одним из немногих мигрирующих попугаев в Австралии. Мигрируя из Тасмании в юго-восточную Австралию, эти птицы два раза в год пересекают Бассов пролив.
Сентябрь: Розовоухая утка
Розовоухие утки ведут "кочевой" образ жизни - они отправляются туда, где есть пища и вода, и перемещаются нерегулярно в зависимости от осадков. Эти утки обитают в стоячей воде, но большие стаи иногда собираются на открытых водно-болотных угодьях.
Октябрь: Краснолобая веерохвостка
Эти птицы постоянно находятся в движении, и весной мигрируют на юго-восток Австралии, чтобы размножаться. В более прохладные месяцы они возвращаются на север. Их отличительная особенность - красивый хвост в виде веера - ловя летающих насекомых, они красиво играют им в воздухе.
Ноябрь: Белохвостый райский зимородок
В ноябре райский зимородок мигрирует из Новой Гвинеи в места размножения во влажных тропиках северной Австралии. Несмотря на их яркое оперение, они застенчивы и их на удивление трудно заметить в природе.
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