FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10986 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Удивительные пернатые из календаря BirdLife 2022

Удивительные пернатые из календаря BirdLife 2022 (13 фото)

Автор:
26 ноября 2021 16:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   календарь   подборка   природа   птица   птицы   фото   
91
13
На нашей планете обитает множество птиц самых разных и удивительных видов. Однако, некоторые из них сейчас находятся под угрозой из-за потери среды обитания и других проблем. Австралийская компания по защите птиц BirdLife недавно выпустила календарь с птичками, населяющими материк. Каждый месяц года в календаре 2022 BirdLife Calendar посвящен отдельной птице. Таким образом организация рассказывает публике о видах пернатых, и повышает осведомленность о том, как важно защищать природу.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   животные   календарь   подборка   природа   птица   птицы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
«Путешественник во времени» показал кадры из 2027 года (5 фото) «Путешественник во времени» показал кадры из 2027 года (5 фото) Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer 30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year 30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков Атмосферные фото ночной дикой природы с конкурса WildArt Атмосферные фото ночной дикой природы с конкурса WildArt Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Доброта прячется в мелочах
2
64
Доброта прячется в мелочах
Преступник совершенно без национальности
0
235
Преступник совершенно без национальности
Набирающие популярность в сообществах
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
0
22
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
Криминальный авторитет Винни-Пух подозревается в организации бунта
0
19
Криминальный авторитет Винни-Пух подозревается в организации бунта
Oukitel RT1 - защищённый планшет с Android 4G
Oukitel RT1 - защищённый планшет с Android 4G
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#автомобили#картинки#авто аварии#шоу бизнес#интересное#комментарии
#Юмор#подборка#ватермарк#кино#дтп#автомир#забавно#Ynews#истории#смешно
#прикол#факты#Россия#новости#аварии#история#приколы#Жизнь#сша#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться