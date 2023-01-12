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30 уморительных кадров с участием птиц

30 уморительных кадров с участием птиц

Автор:
12 января 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   животные   подборка   природа   птица   птицы   смешные животные   фото   
784
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Поведение животных в дикой природе непредсказуемо - и поэтому иногда можно уловить смешные моменты с их участием! На этих кадрах собраны странные, забавные и чудаковатые птицы, которых сфотографировали в очень "удачный" момент. Посмотрите на этих пернатых, и зарядитесь доброй порцией позитива.
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Метки: Фотографии   дикая природа   животные   подборка   природа   птица   птицы   смешные животные   фото   
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hairov 7 минут назад
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