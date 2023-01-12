30 уморительных кадров с участием птиц

Поведение животных в дикой природе непредсказуемо - и поэтому иногда можно уловить смешные моменты с их участием! На этих кадрах собраны странные, забавные и чудаковатые птицы, которых сфотографировали в очень "удачный" момент. Посмотрите на этих пернатых, и зарядитесь доброй порцией позитива.

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"Отлично, я остаюсь" 0 Источник:

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Величественная птица - краснолобая петроика 0 Источник:

Колибри тусуется перед камерой 0 Источник:

Очень удачный кадр 0 Источник:

Сцена смертоубийства 0 Источник:

Хулиганы зрения лишают! 0 Источник:

Нужно взглянуть дважды 0 Источник:

Птичья йога 0 Источник:

Милое приветствие 0 Источник:

Насмотрелся Человека-паука 0 Источник:

"Я просто хотела сделать красивое фото спасённого скворца.." 0 Источник:

Когда не можешь проснуться утром в понедельник 0 Источник:

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"А что здесь происходит?" 0 Источник:

Неловкий момент 0 Источник:

Так удобнее 0 Источник:

"Хотел сделать селфи со своей птицей.." 0 Источник:

"Что ты сказал?" 0 Источник:

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Какое чудо 0 Источник:

Ракурс решает всё 0 Источник:

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Эти птицы выглядят как неудачное панорамное фото 0 Источник:

Ну, здравствуйте 0 Источник:

"Потерял голову" в прямом смысле 0 Источник:

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Буль 0 Источник:

Цапля исполняет ритуальный танец 0 Источник:

Позируем всегда и везде 0 Источник: