30 уморительных кадров с участием птиц

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Поведение животных в дикой природе непредсказуемо - и поэтому иногда можно уловить смешные моменты с их участием! На этих кадрах собраны странные, забавные и чудаковатые птицы, которых сфотографировали в очень "удачный" момент. Посмотрите на этих пернатых, и зарядитесь доброй порцией позитива.
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