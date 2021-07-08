Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography

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Природа нашей планеты полна существ и явлений, которые могут нас поразить. Особенно много в природе удивительных и таких разных птиц, которых удается запечатлеть только фотографам дикой природы - ведь их не увидишь в обычной жизни. Фотоконкурс Audubon Photography Awards показал небольшую подборку лучших фото птиц этого года. Эти снимки выбрали из 8770 участников со всех уголков мира!
На видео: краснохвостый сарыч, автор Bill Bryant
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