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Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography

Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography (11 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 13:10
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   красивые фото   подборка   природа   птицы   фото   фотографии   
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Природа нашей планеты полна существ и явлений, которые могут нас поразить. Особенно много в природе удивительных и таких разных птиц, которых удается запечатлеть только фотографам дикой природы - ведь их не увидишь в обычной жизни. Фотоконкурс Audubon Photography Awards показал небольшую подборку лучших фото птиц этого года. Эти снимки выбрали из 8770 участников со всех уголков мира!

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Метки: дикая природа   животные   красивые фото   подборка   природа   птицы   фото   фотографии   
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