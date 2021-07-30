Атмосферные фото ночной дикой природы с конкурса WildArt

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Сколько же всего удивительного в дикой природе нашей планеты! Фотоконкурс WildArt Photographer of the Year недавно представил финалистов этого года в номинации "Свет" - эти снимки сделаны ночью или на закате. На сегодняшний день эта номинация оказалась самой популярной категорией в искусстве фотографии дикой природы, получив более 1340 заявок со всего мира. Жюри отобрали лучшие работы - взгляните на эту красоту!
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