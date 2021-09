Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer

В дикой природе нашей планеты живет множество самых разных и интересных птиц. Фотоконкурс The Bird Photographer of the Year 2021 собирает лучшие снимки пернатых от фотографов со всего мира - и эти фотографии поражают тем, насколько разнообразна наша природа. В этом году в конкурсе поучаствовали 22 тысячи снимков. Взглянем на те, что попали в финал!