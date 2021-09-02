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Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer

Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer (21 фото)

Автор:
02 сентября 2021 20:25
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   красивые фото   природа   птица   птицы   фото   фотоконкурс   
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В дикой природе нашей планеты живет множество самых разных и интересных птиц. Фотоконкурс The Bird Photographer of the Year 2021 собирает лучшие снимки пернатых от фотографов со всего мира - и эти фотографии поражают тем, насколько разнообразна наша природа. В этом году в конкурсе поучаствовали 22 тысячи снимков. Взглянем на те, что попали в финал!

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Метки: дикая природа   животные   красивые фото   природа   птица   птицы   фото   фотоконкурс   
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