Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer

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В дикой природе нашей планеты живет множество самых разных и интересных птиц. Фотоконкурс The Bird Photographer of the Year 2021 собирает лучшие снимки пернатых от фотографов со всего мира - и эти фотографии поражают тем, насколько разнообразна наша природа. В этом году в конкурсе поучаствовали 22 тысячи снимков. Взглянем на те, что попали в финал!
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Калифорнийская земляная кукушка у стены на границе США и Мексики. Фотограф - Alejandro Prieto
Желтоклювый буйволовый скворец "шепчет" что-то в ухо быка, Танзания. Фотограф - Barbara Fleming
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