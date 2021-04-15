30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year

335
31
Во всем животном мире сложнее всего сделать фотографии птиц. Фотографы выбирают сложное оборудование, часами ползают в кустах и терпеливо ждут целыми днями, выжидая идеального снимка пернатых моделей. Но их старания компенсируются чудесными снимками, на которые у нас с вами есть возможность взглянуть. Посмотрим на финалистов конкурса фотографий птиц The Bird Photographer Of The Year 2021 года. На него подали заявки около 20 тысяч участников.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 25 невероятных портретов красавиц-птиц
- У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец
- Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор
- Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков
- Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...