30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year

Во всем животном мире сложнее всего сделать фотографии птиц. Фотографы выбирают сложное оборудование, часами ползают в кустах и терпеливо ждут целыми днями, выжидая идеального снимка пернатых моделей. Но их старания компенсируются чудесными снимками, на которые у нас с вами есть возможность взглянуть. Посмотрим на финалистов конкурса фотографий птиц The Bird Photographer Of The Year 2021 года. На него подали заявки около 20 тысяч участников.