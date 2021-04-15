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30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year

30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year (31 фото)

Автор:
15 апреля 2021 20:49
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   конкурс   природа   птица   птицы   фото   фотоконкурс   
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Во всем животном мире сложнее всего сделать фотографии птиц. Фотографы выбирают сложное оборудование, часами ползают в кустах и терпеливо ждут целыми днями, выжидая идеального снимка пернатых моделей. Но их старания компенсируются чудесными снимками, на которые у нас с вами есть возможность взглянуть. Посмотрим на финалистов конкурса фотографий птиц The Bird Photographer Of The Year 2021 года. На него подали заявки около 20 тысяч участников.

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Метки: дикая природа   животные   конкурс   природа   птица   птицы   фото   фотоконкурс   
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Злобный Члегр Час назад
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20k
Седой Бегемот 56 минут назад
Да никакой фотограф сейчас не сидит 20 часов в кустах. Фотоловушки - недешевое удовольствие. У кого бабла больше - у того фотографии интереснее.
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