Китоглав: необычная птица с гигантским клювом

К сожалению, главный "хищник" для китоглавов - это человек. Разрушение среды обитания и промышленные загрязнения ухудшают среду обитания этих птиц. В некоторых районах на них также охотятся, в том числе из-за того, что считают их птицами, приносящими ненастья. В настоящее время, по оценкам МСОП, в дикой природе осталось от 3300 до 5300 взрослых китоглавов. Большая часть особей обитает в Южном Судане, Уганде, Танзании и Замбии. В неволе несколько китоглавов живёт в зоопарке Тампа во Флориде, США, и во Всемирном аквариуме Далласа в Техасе.