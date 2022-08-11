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Китоглав: необычная птица с гигантским клювом

Китоглав: необычная птица с гигантским клювом

Автор:
11 августа 2022 21:53
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   интересное   китоглав   природа   птица   птицы   факты   фото   фотографии   
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В природе есть самые разные обитатели, которые порой поражают своим необычным внешним видом. Китоглав - один из таких обитателей. Эта птица ростом 1,2 метра выделяется среди сородичей огромным клювом и крайне серьёзным видом. Узнаем немного интересного о ней!

Источник:

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Метки: дикая природа   животные   интересное   китоглав   природа   птица   птицы   факты   фото   фотографии   
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1  комментарий
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kaboza 3 часа назад
он?
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