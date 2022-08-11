Китоглав: необычная птица с гигантским клювом

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В природе есть самые разные обитатели, которые порой поражают своим необычным внешним видом. Китоглав - один из таких обитателей. Эта птица ростом 1,2 метра выделяется среди сородичей огромным клювом и крайне серьёзным видом. Узнаем немного интересного о ней!
Где обитают китоглавы?
Китоглав (Balaeniceps rex) - птица из Восточной Африки, которая принадлежит к отряду пеликанообразных. Эти крупные птицы обитают в болотах Восточной и Центральной Африки. Благодаря длинным и тонким ногам они могут запросто пробираться через растительность болот и топей от Эфиопии до Замбии. Они могут достигать 1,2 метра в высоту при размахе крыльев 2,3 метра, что делает их довольно устрашающими. Больше всего поражает их огромный клюв, длина которого - больше 40 см.
Чем они питаются?
К счастью, для человека эта птица не опасна - только не злите её, чтобы не клюнула. Основной компонент рациона китоглавов - рыба. Больше всего они лакомятся тилапиями, протоптерами, сомами. Но они также могут охотиться на варанов, детенышей крокодилов, черепах и лягушек. Еще одна интересная особенность - китоглавы могут часами стоять неподвижно, выжидая удобного момента, чтобы поймать свою добычу. Дождавшись момента, птица резко "зачерпывает" рыбу клювом вместе с водой.
Какой у них образ жизни?
Китоглавы не живут группами. Даже спаривающиеся пары обитают в разных местах и ищут пищу на разной территории. В дикой природе они могут прожить почти 36 лет. Их главные враги - хищники, крадущие яйца, из-за которых они строят свои гнезда в труднодоступных местах. При этом китоглавы не боятся проявлять агрессию, защищая своё гнездо от хищников.
Почему их становится меньше?
К сожалению, главный "хищник" для китоглавов - это человек. Разрушение среды обитания и промышленные загрязнения ухудшают среду обитания этих птиц. В некоторых районах на них также охотятся, в том числе из-за того, что считают их птицами, приносящими ненастья. В настоящее время, по оценкам МСОП, в дикой природе осталось от 3300 до 5300 взрослых китоглавов. Большая часть особей обитает в Южном Судане, Уганде, Танзании и Замбии. В неволе несколько китоглавов живёт в зоопарке Тампа во Флориде, США, и во Всемирном аквариуме Далласа в Техасе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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