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Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться

Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться

Автор:
10 августа 2022 19:43
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   история   природа   птица   птицы   факты   фото   ядовитые животные   
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Двуцветный питоху или двуцветная мухоловка - первая в мире ядовитая птица. Она обитает в Папуа-Новой Гвинее сотни лет, и только в 1990-х учёные доказали, что в организме, перьях и даже костях этой птицы содержится яд. От прикосновения к перьям этой птицы у человека тут же немеют ткани. Что ещё о них известно?

Источник:

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Метки: дикая природа   животные   история   природа   птица   птицы   факты   фото   ядовитые животные   
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1  комментарий
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Tim_G 2 часа назад
Вот уж точно сумасшедший ученый

Онемели пальцы и рот от контакта?
Что нало сделать?
Правильно, в рот перо запихать!

А чего только одно?
Вдруг от десяточка мульты бы посмотрел...
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