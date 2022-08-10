Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться

Двуцветный питоху или двуцветная дроздовая мухоловка - обитатель Папуа-Новой Гвинеи. Эта мухоловка считается первой научно подтверждённой ядовитой птицей в мире. Местные жители давно были в курсе её особенностей, но учёные обнаружили их только в 1990-х. Тогда орнитолог Джек Дамбахер изучал птиц, и однажды в его ловушку попались питоху. Когда он попытался вытащить их из ловушки руками, они царапали и кусали его пальцы. Учёный инстинктивно приложил пальцы ко рту, и через несколько секунд ощутил, что его губы и пальцы онемели.