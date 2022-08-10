Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться

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Двуцветный питоху или двуцветная мухоловка - первая в мире ядовитая птица. Она обитает в Папуа-Новой Гвинее сотни лет, и только в 1990-х учёные доказали, что в организме, перьях и даже костях этой птицы содержится яд. От прикосновения к перьям этой птицы у человека тут же немеют ткани. Что ещё о них известно?
Двуцветный питоху или двуцветная дроздовая мухоловка - обитатель Папуа-Новой Гвинеи. Эта мухоловка считается первой научно подтверждённой ядовитой птицей в мире. Местные жители давно были в курсе её особенностей, но учёные обнаружили их только в 1990-х. Тогда орнитолог Джек Дамбахер изучал птиц, и однажды в его ловушку попались питоху. Когда он попытался вытащить их из ловушки руками, они царапали и кусали его пальцы. Учёный инстинктивно приложил пальцы ко рту, и через несколько секунд ощутил, что его губы и пальцы онемели.
Учёный определил, что онемение произошло из-за яда, который выделяет птица. Позже он ощущал жжение в течение нескольких часов. Через некоторое время он также взял перо питоху, и положил в рот - онемение мгновенно вернулось. Так Дамбахер сделал открытие, доказав, что питоху - первая ядовитая птица в мире. В том же году ученые, готовившие чучела питоху для музейных выставок, испытывали онемение и жжение, прикасаясь даже к безжизненным телам этих птиц.
Тогда же Дамбахер опросил жителей Папуа-Новой Гвинеи. Местные жители рассказали, что давно знают о ядовитой птице - и стараются держаться от них подальше. Много лет назад их даже пытались готовить и употреблять в пищу - но во время приготовления этих птиц стоит ужасный запах, поэтому сейчас это никто не практикует.
В чём же "ядовитость" этой птицы? Учёные доказали, что на коже и перьях питоху присутствует яд батрахотоксин. Это сильный нейротоксин, который влияет на клеточные мембраны, лишая клетки способности к передаче нервных импульсов. Из-за отравления батрахотоксином может произойти остановка сердца. Но человеку укусы и прикосновения к питоху не грозят ничем, кроме временного онемения и жжения.
Яд появился в организме этих птиц из-за питания. Питоху поедают жуков Choresine pulchra, в организме которых есть батрахотоксин. С годами у питоху развился иммунитет к этому яду. Последующие исследования показали, что птицы накапливают его не только в коже и перьях, но и в костях и внутренних органах - в более низких концентрациях. Некоторые учёные сходятся во мнении, что яд образовался в их организме в качестве механизма защиты от хищников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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