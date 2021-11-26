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Сообщество Без кота и жизнь не та 1006 постов • 398 подписчиков подписаться
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Женщина спасла котят, выброшенных хозяйкой в водоем

Женщина спасла котят, выброшенных хозяйкой в водоем (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 10:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Польша   в мире   видео   добро   женщина   котята   спасение   
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В парке польского города Новы-Двур-Гданьский уличная камера наблюдения запечатлела спасение от верной гибели котят, которых какая-то нелюдь выбросила в пакете с камнем в водоем. Одна из проходивших мимо женщин не стала ждать, пока кто-то из зевак или сотрудников специальной службы спасет животных и залезла в воду.
Женщина забрала котят, чтобы доставить их к ветеринару и позже приютить. К сожалению, один из малышей скончался от полученной в результате инцидента травмы. Двое других сейчас чувствую себя хорошо.

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Метки: Польша   в мире   видео   добро   женщина   котята   спасение   
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5  комментариев
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3k
sers 8 минут назад
У нас не было в поселке услуг по стерилизации кошек. А плодятся они по 2-3 раза в год порой по 6 штук. Не заморачивались в советское время с этим. Если бы не топили то они заполонили бы все. Это было в порядке вещей. Порой и бабульки просили пацанов затопить кулечек. Сейчас это надо делать скрытно.
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6k
евгений 18 минут назад
Самое интересное ей самой никто не помог вылезти. А она там корячилась немного. Могли бы мужики руку и подать. Или там уже полноправие, или котята важнее?
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37k
Лесли 🥰 58 минут назад
67-летней хозяйке, выбросившей котят в водоем было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Дааа уж. А у нас вот всегда прощают такое... у нас нет законов. Потому что у нас срать хотели на животных. Ну подумаешь животное, не человеческий же детеныш...
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злое-буч Лесли 🥰 Полчаса назад
так У вас путлерстан - швабробад сраный ...
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