Женщина спасла котят, выброшенных хозяйкой в водоем

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В парке польского города Новы-Двур-Гданьский уличная камера наблюдения запечатлела спасение от верной гибели котят, которых какая-то нелюдь выбросила в пакете с камнем в водоем. Одна из проходивших мимо женщин не стала ждать, пока кто-то из зевак или сотрудников специальной службы спасет животных и залезла в воду.
Женщина забрала котят, чтобы доставить их к ветеринару и позже приютить. К сожалению, один из малышей скончался от полученной в результате инцидента травмы. Двое других сейчас чувствую себя хорошо.
67-летней хозяйке, выбросившей котят в водоем было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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