FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12802 поста • 1357 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем

Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем

Автор:
22 сентября 2022 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   в мире   видео   лиса   рабочий   спасение   
418
2
1

Рабочие увидели молодую лису, застрявшей хвостом под камнем и решили помочь ей. Один из участников спасательной операции запечатлел реакцию животного.

Лиса, застрявшая под камнем, испытала шок, увидев экскаватор спасателей. Один из участников спасательной операции запечатлел реакцию лесного зверя, хвост которого застрял под массивным камнем.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   в мире   видео   лиса   рабочий   спасение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Viktor 19 минут назад
Те, кто спасает, кормит, заботится о животных - хорошие люди, зачтётся им!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Борис Карабанов 14 минут назад
Таки отомстил волк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Полчаса назад
Когда мы принесли к ветеринару прошлого нашего кота, то он попросил держать его, пока будет делать укол.
- Да он не кусается. - сказали мы.
- Когда больно и страшно - кусаются все... - философски заметил ветеринар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

935294



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной...
Набирающие популярность в сообществах
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Потрясающий ход

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#аварии#фотографии#авто аварии#Ynews#Приколы#авария дня
#Юмор#интересное#в мире#дтп#картинки#мобилизация#автомобили#сво#Жизнь#Великобритания
#подборка#прикол#животные#Россия#факты#СССР#автомир#позитив#мотоциклист#Вещи
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Учительница спасла ученика, который подавился крышкой от бутылки с водой Учительница спасла ученика, который подавился крышкой от бутылки с водой Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор

На что жалуетесь?

Вернуться