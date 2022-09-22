Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем

Рабочие увидели молодую лису, застрявшей хвостом под камнем и решили помочь ей. Один из участников спасательной операции запечатлел реакцию животного.
Лиса, застрявшая под камнем, испытала шок, увидев экскаватор спасателей. Один из участников спасательной операции запечатлел реакцию лесного зверя, хвост которого застрял под массивным камнем.
Молодая лисица была по-настоящему напугана, когда ей на выручку приехала строительная техника. Загнанный в угол дикий обитатель леса даже попытался укусить ковш экскаватора. В итоге водитель экскаватора подвинул камень и освобождённое животное в панике бросилось прочь.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Учительница спасла ученика, который подавился крышкой от бутылки с водой
- Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож
- Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным
- Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины
- Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор
- Да он не кусается. - сказали мы.
- Когда больно и страшно - кусаются все... - философски заметил ветеринар.