Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем



Молодая лисица была по-настоящему напугана, когда ей на выручку приехала строительная техника. Загнанный в угол дикий обитатель леса даже попытался укусить ковш экскаватора. В итоге водитель экскаватора подвинул камень и освобождённое животное в панике бросилось прочь.